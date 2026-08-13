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Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль в объятиях вечерних сумерек
Откройте для себя Ярославль с новой стороны: вечерние прогулки, исторические сюжеты и загадочные места, которые не найти в путеводителях
Начало: У колеса обозрения «Золотое кольцо»
17 авг в 18:00
19 авг в 18:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Аудиогид
Аудиопрогулка «Перекоп» по фабричному району Ярославля (с модератором)
Отправиться на свидание с районом и его жителями - с тёплыми воспоминаниями и лёгкой грустью
Начало: У ДК «Красный Перекоп»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 3000 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Ярославлю. Посетите знаковые места города и узнайте их историю
Начало: У Знаменской башни
Сегодня в 17:00
15 авг в 19:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Завтра в 13:30
16 авг в 17:00
3000 ₽ за человека
Билет на автобус
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться с древним городом по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
1700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Аудиогиды Трипстера»
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