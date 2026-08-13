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Аудиогиды Трипстера – экскурсии в Ярославле

Найдено 7 экскурсий в категории «Аудиогиды Трипстера» в Ярославле, цены от 1000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ярославль в объятиях вечерних сумерек
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль в объятиях вечерних сумерек
Откройте для себя Ярославль с новой стороны: вечерние прогулки, исторические сюжеты и загадочные места, которые не найти в путеводителях
Начало: У колеса обозрения «Золотое кольцо»
17 авг в 18:00
19 авг в 18:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Пешая
2.5 часа
1489 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка «Перекоп» по фабричному району Ярославля (с модератором)
Пешая
1.5 часа
-
25%
5 отзывов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Перекоп» по фабричному району Ярославля (с модератором)
Отправиться на свидание с районом и его жителями - с тёплыми воспоминаниями и лёгкой грустью
Начало: У ДК «Красный Перекоп»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 3000 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Ярославлю. Посетите знаковые места города и узнайте их историю
Начало: У Знаменской башни
Сегодня в 17:00
15 авг в 19:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Пешая
2 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Завтра в 13:30
16 авг в 17:00
3000 ₽ за человека
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом
На автобусе
На красном автобусе
Hop-on hop-off
1 час
4 отзыва
Билет на автобус
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться с древним городом по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
1700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Аудиогиды Трипстера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Ярославль в объятиях вечерних сумерек;
  2. Ярославль вдоль и поперёк (в группе);
  3. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто);
  4. Аудиопрогулка «Перекоп» по фабричному району Ярославля (с модератором);
  5. Ярославль - «город с физиономией».
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Успенский Собор;
  3. Храм Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Церковь Ильи Пророка;
  6. Парк Стрелка;
  7. Спасо-Преображенский мужской монастырь;
  8. Демидовский сад;
  9. Драматический театр;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1000 до 5700 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1663 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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