Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах

Открыть шедевры зодчества золотого века как творения великого митрополита Ионы Сысоеича

Ярославль известен как Флоренция Русского Севера, Ростов - как колыбель русской архитектуры, но редко кто может связать сокровища этих городов с именем одного метрополита.

Предлагаю взглянуть на памятники Средневековья «персонально», через судьбу выдающегося церковного деятеля и архитектора.

Человека, построившего Ростовский кремль, 16 каменных храмов и освятившего почти все ярославские обители 17 века
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах
Средневековое наследие Ярославля и Ростова в лицах

Что вас ожидает< / h3>

Флоренция Русского Севера< / strong> Почему искусствоведы так называют Ярославль - вы поймете после встречи с его шедеврами. А начнем экскурсию на Стрелке< / strong>, где вы познакомитесь с легендой об основании города и его главным собором - Успенским< / strong>. У здания митрополичьего двора< / strong> - "палаццо" 17 века - я расскажу о судьбе Ионы Сысоеича, человека, который 40 лет управлял огромной ростово-ярославской митрополией, построил и осветил знаковые религиозные сооружения. В церкви Николы Мокрова< / strong> вы увидите подписанный им антиминс и разберетесь в ценности местных фресковых росписей. А в церкви Иоанна Предтечи< / strong> вас ждет встреча с "апофеозом" средневековой культуры. < / p>

Колыбель русской архитектуры< / strong> По московскому тракту отправимся в резиденцию митрополита - Ростовский кремль< / strong>, и с него же начнем знакомство с городом. Вы рассмотрите замечательные росписи, выполненные при участии Ионы, а в церкви Спаса-на-Сенях< / strong> - местной Сикстинской капелле - я расскажу о крупнейшей фреске Страшного Суда и помогу вам понять мировоззрение людей 17 века через иллюстрации библейских сказаний. Также вы посетите Успенский собор< / strong>, чтобы навестить место погребения митрополита, и подниметесь на знаменитую звонницу с колоколами< / strong>, отлитыми по его благословению. < / p>

В митрополичьей средневековой трапезной вы сможете отведать старинные блюда русской кухни. И далее продолжим экскурсию в Спасо-Яковлевском монастыре< / strong>, удивительная судьба которого объединяет несколько известнейших имен русской истории. Я покажу единственный деревянный храм ярославской земли 17 века, к которому наш строитель тоже приложил руку. А на обратном пути посетим древнее село с многообещающим названием Великое. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, аренда транспорта возможна и согласовывается в переписке к заказу, стоимость составит примерно 5000-6000 руб. < / p>

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Альбертина
Альбертина
Художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ) . И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен, и, прочитывая страницы его истории, - вновь и вновь - каждый раз не перестаю восхищаться величием и красотой, силой духа и благородством, достоинством и милосердием людей, его созидавших
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектура🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмы#Храм Иоанна Предтечи🗽Достопримечательности#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Ярославле

Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 250
за 1-10 чел.
Золото Ярославля: путешествие в Древнюю Русь
Перенестись в 17 век, осматривая шедевры древнерусских зодчих
Ярославль: десять веков истории
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
3 200
за 1-5 чел.
Ярославль: десять веков истории
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
3 000
за 1-25 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого...
По договоренности
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-15 чел.
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Путешествие по историческому центру Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5
19
2ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Путешествие по историческому центру Ярославля
Ярославль - один из старейших городов России, носящий тысячелетнюю историю
По договоренности
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-4 чел.
«Каменные сказы Ярославля» - авто-пешеходная прогулка по городу
Приглашаю вас на знакомство с особенностями ярославской архитектурной школы и щедрыми меценатами -...
По договоренности
Ярославль и Ростов Великий за один день
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-10 чел.
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия
4.9
337
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Прогулка по историческому центру города - объекту наследия ЮНЕСКО
Храмовое ожерелье Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5
2
4ч 30м
5 200
за 1-3 чел.
Храмовое ожерелье Ярославля
Приглашаем вас на прогулку по историческому центру Ярославля, включенному в список Всемирного наследия...
По договоренности
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Индивидуальная экскурсия
5
13
3 000
за 1-6 чел.
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
Ежедневно по договоренности
Вечерний Ярославль
Индивидуальная экскурсия
4.9
100
2 600
за 1-10 чел.
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Ярославль пешком
Индивидуальная экскурсия
5
9
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Ярославль пешком
Посетить самые важные и красивые места исторического центра на обзорной экскурсии

Альбертина проводит ещё 1 экскурсию

По Ярославлю - на самокате
Индивидуальная экскурсия
5
11
1 800
за 1-5 чел.
По Ярославлю - на самокате
Нескучное знакомство с визитными карточками и историей древнего волжского города
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле
🇷🇺