Что вас ожидает< / h3>

Флоренция Русского Севера< / strong> Почему искусствоведы так называют Ярославль - вы поймете после встречи с его шедеврами. А начнем экскурсию на Стрелке< / strong>, где вы познакомитесь с легендой об основании города и его главным собором - Успенским< / strong>. У здания митрополичьего двора< / strong> - "палаццо" 17 века - я расскажу о судьбе Ионы Сысоеича, человека, который 40 лет управлял огромной ростово-ярославской митрополией, построил и осветил знаковые религиозные сооружения. В церкви Николы Мокрова< / strong> вы увидите подписанный им антиминс и разберетесь в ценности местных фресковых росписей. А в церкви Иоанна Предтечи< / strong> вас ждет встреча с "апофеозом" средневековой культуры. < / p>

Колыбель русской архитектуры< / strong> По московскому тракту отправимся в резиденцию митрополита - Ростовский кремль< / strong>, и с него же начнем знакомство с городом. Вы рассмотрите замечательные росписи, выполненные при участии Ионы, а в церкви Спаса-на-Сенях< / strong> - местной Сикстинской капелле - я расскажу о крупнейшей фреске Страшного Суда и помогу вам понять мировоззрение людей 17 века через иллюстрации библейских сказаний. Также вы посетите Успенский собор< / strong>, чтобы навестить место погребения митрополита, и подниметесь на знаменитую звонницу с колоколами< / strong>, отлитыми по его благословению. < / p>

В митрополичьей средневековой трапезной вы сможете отведать старинные блюда русской кухни. И далее продолжим экскурсию в Спасо-Яковлевском монастыре< / strong>, удивительная судьба которого объединяет несколько известнейших имен русской истории. Я покажу единственный деревянный храм ярославской земли 17 века, к которому наш строитель тоже приложил руку. А на обратном пути посетим древнее село с многообещающим названием Великое. < / p>< / div>