Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

Что вас ожидает

Дружеская прогулка 👣 по городу

На живописных европейских улочках Зеленоградска я расскажу, как началась история 📖 прусского рыбацкого поселения, превратившегося в бальнеологический курорт и позже ставшего главным курортом российской Прибалтики. Вы узнаете о новшествах и особенностях местной архитектуры, а также познакомитесь с интересным уличным искусством местных художников.

Зеленоградск — город 🏙️ кошек

Здесь можно встретить больше представителей мурчащих, чем в любом другом городе России — и это касается не только настоящих зверей, но и множества скульптур, настенных изображений и поделок, посвященных кошкам, а также музея, открытого в водонапорной башне. Возможно, вы даже отыщете котосветофор! Я покажу, как обустроились местные жители с мурлыками, а если захотите — вы сможете покормить котят, купив корм в одном из специальных зеленоградских автоматов.

📷 Помимо познавательной экскурсии 🧭 и прогулки по городу, а также вдоль моря 🌊, вы получите 50 красивых 🤩 снимков от профессионального фотографа!