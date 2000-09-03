Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

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Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске

Влюбиться в атмосферу европейского курорта, узнать его историю и увезти 50 профессиональных снимков

Евгения
Евгения – Гид из Зеленоградска
Разве случайность, что самым фотогеничным животным полюбился именно Зеленоградск — чарующий курорт на берегу Балтийского моря? На прогулке 👣 по российской котостолице вы послушаете о былой эпохе Кранца и его архитектурном наследии, отыщете интересный стрит-арт и поразитесь, как много мест здесь посвящено мурчащим: от светофоров до музея.
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  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске

Что вас ожидает

Дружеская прогулка 👣 по городу
На живописных европейских улочках Зеленоградска я расскажу, как началась история 📖 прусского рыбацкого поселения, превратившегося в бальнеологический курорт и позже ставшего главным курортом российской Прибалтики. Вы узнаете о новшествах и особенностях местной архитектуры, а также познакомитесь с интересным уличным искусством местных художников.

Зеленоградск — город 🏙️ кошек
Здесь можно встретить больше представителей мурчащих, чем в любом другом городе России — и это касается не только настоящих зверей, но и множества скульптур, настенных изображений и поделок, посвященных кошкам, а также музея, открытого в водонапорной башне. Возможно, вы даже отыщете котосветофор! Я покажу, как обустроились местные жители с мурлыками, а если захотите — вы сможете покормить котят, купив корм в одном из специальных зеленоградских автоматов.

📷 Помимо познавательной экскурсии 🧭 и прогулки по городу, а также вдоль моря 🌊, вы получите 50 красивых 🤩 снимков от профессионального фотографа!

Начало и место завершения
🚩 недалеко от ж/д станции Зеленоградск-новый
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске
Фотоэкскурсия в городе кошек — Зеленоградске

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Евгения
Евгения
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгения, я профессиональный фотохудожник, закончила Балтийский университет имени Канта по специальности «Графический дизайн». С радостью покажу родной город и запечатлею вас в его самых живописных местах!
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