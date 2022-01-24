Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации

Дунайский маршрут по Сербии представляет собой путешествие по колыбели цивилизации Европы, поскольку она содержит

В группе
до 18 чел.
Дунайский маршрут по Сербии представляет собой путешествие по колыбели цивилизации Европы, поскольку она содержит археологические месторождения, римские города, крепости.

Ко всему этому добавляется фантастическая природа Национального парка Джердап.

До нашего первого пункта назначения — Смедеревской крепости около 1 часа пути, за время которого наш гид расскажет вам о природе, истории, обычаях и людях этой части Сербии. Ждём Вас!
Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации
Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации
Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации
Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации
Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации
Восточная Сербия: Дунай - колыбель цивилизации

Что вы можете увидеть 🤩

  • Смедеревская крепость
  • Виминациум
  • Серебряное oзеро
  • Голубацкая крепость
  • Национальный парк Джердап
  • Лепенски Вир
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Смедеревская крепость
    Пешеходная экскурсия длительностью 1 час по Смедеревской крепости — средневековой сербской столице на берегу Дуная. Когда после смерти Стефана Лазаревича, деспот Джурдже Бранкович не смог остаться в Белграде, который на то время заняли венгры, он в 1430 г построил новую столицу государства в Смедерево. Город Смедерево был (за исключением укрепленного города) одним из крупнейших средневековых замков в Европе (одна из сторон его треугольной основы насчитывает около 550 метров). Малый город имел 6, а большой город ещё больше — 19, что в общей сложности составляет 25 крупных квадратных башен.
    Виминациум — крупнейший древнеримский город
    Экскурсия по Виминациуму — бывшей столице римской провинции в Верхней Мезии, самому важному римскому городу и военному лагерю на Дунае, длится 45 минут. Виминациум насчитывал более десяти тысяч жителей, в то время как лагерь, вокруг которого был построен город, имел шесть тысяч солдат. Термы, аквадуты, гробница императора Гостилиана, площади, мозайки и все, что украшало римские города, находится на данной местности. От Виминациума до Серебряного озера на Дунае нас ждёт приятная поездка, длительностью 45 минут.

    Серебряное oзеро

    Время для обеда и отдыха. Серебряное озеро является одной из самых популярных в Сербии. В полуденные часы, когда солнце начинает заходить за Карпаты, множество солнечных лучей отражаются в воде и создается впечатление, что озеро имеет серебристую поверхность. По этой причине озеро и было названо Серебряным.

    Голубацкая крепость

    Экскурсия и осмотр достопримечательностей Голубацкой крепости. Голубацкая крепость расположена на правом берегу Дуная, на самом въезде в Железные ворота и Национальный парк Джердап. Построена на каменистом месте меньшего холма, ответвления Хомольских гор, замки города повторяют природные контуры этой Девять массивных башен высотой до 25 метров соединены стеной и расположены таким образом, чтобы защитить город как со земли, так и с воды. После посещения Голубацкой крепости наш путь будет пролегать через национальный парк Джердап и археологический объект Лепенски Вир.
    Национальный парк Джердап — Лепенски Вир
    Посещение Национального парка Джердап и места археологических раскопок Лепенски Вир. Национальный парк Джердап представляет собой единство природного и культурного наследия Сербии, так как из-за особенной природной специфики данного региона и исходило чрезвычайно ценное культурное наследие. От Голубаца до Кладова, Дунай протекает через красивейшее ущелье Европы — Джердап, которое ещё называют Железные Ворота из-за его культурно-исторического значения. Эти районы и в геологическом, и в морфологическом и в пространственном смысле являются чрезвычайно интересными и привлекательными.
    Пребрежный пояс Дуная в Джердапе был заселен еще с эпохи неолита, а о непрерывности жизни свидетельствуют обнаруженные археологические ценности, начиная с монументальной культуры неолита Лепенского Вира, памятников античного и средневекового периода, и заканчивая современностью. Джердап, Железные ворота на протяжении тысяч лет являются вызовом для путешественников, торговцев, воинов и миротворцев, это двери между двумя важными культурными и экономическими частями мира, между Нижним и Средним Дунаем. Джердап всегда являлся естественным стратегическим местом, которое имело огромное значение и для войны, и для мира. Вот почему вдоль Джердапа находится большое количество исторических памятников.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой рекомендуем взять пустую бутылку (посещаем источники).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
    • Транспортное обслуживание
    • Билеты на вход в крепость Смедерево и в Виминациум
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой рекомендуем взять пустую бутылку (посещаем источники).
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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