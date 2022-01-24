Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Смедеревская крепость

Пешеходная экскурсия длительностью 1 час по Смедеревской крепости — средневековой сербской столице на берегу Дуная. Когда после смерти Стефана Лазаревича, деспот Джурдже Бранкович не смог остаться в Белграде, который на то время заняли венгры, он в 1430 г построил новую столицу государства в Смедерево. Город Смедерево был (за исключением укрепленного города) одним из крупнейших средневековых замков в Европе (одна из сторон его треугольной основы насчитывает около 550 метров). Малый город имел 6, а большой город ещё больше — 19, что в общей сложности составляет 25 крупных квадратных башен.

Виминациум — крупнейший древнеримский город

Экскурсия по Виминациуму — бывшей столице римской провинции в Верхней Мезии, самому важному римскому городу и военному лагерю на Дунае, длится 45 минут. Виминациум насчитывал более десяти тысяч жителей, в то время как лагерь, вокруг которого был построен город, имел шесть тысяч солдат. Термы, аквадуты, гробница императора Гостилиана, площади, мозайки и все, что украшало римские города, находится на данной местности. От Виминациума до Серебряного озера на Дунае нас ждёт приятная поездка, длительностью 45 минут.

Серебряное oзеро

Время для обеда и отдыха. Серебряное озеро является одной из самых популярных в Сербии. В полуденные часы, когда солнце начинает заходить за Карпаты, множество солнечных лучей отражаются в воде и создается впечатление, что озеро имеет серебристую поверхность. По этой причине озеро и было названо Серебряным.

Голубацкая крепость

Экскурсия и осмотр достопримечательностей Голубацкой крепости. Голубацкая крепость расположена на правом берегу Дуная, на самом въезде в Железные ворота и Национальный парк Джердап. Построена на каменистом месте меньшего холма, ответвления Хомольских гор, замки города повторяют природные контуры этой Девять массивных башен высотой до 25 метров соединены стеной и расположены таким образом, чтобы защитить город как со земли, так и с воды. После посещения Голубацкой крепости наш путь будет пролегать через национальный парк Джердап и археологический объект Лепенски Вир.

Национальный парк Джердап — Лепенски Вир

Посещение Национального парка Джердап и места археологических раскопок Лепенски Вир. Национальный парк Джердап представляет собой единство природного и культурного наследия Сербии, так как из-за особенной природной специфики данного региона и исходило чрезвычайно ценное культурное наследие. От Голубаца до Кладова, Дунай протекает через красивейшее ущелье Европы — Джердап, которое ещё называют Железные Ворота из-за его культурно-исторического значения. Эти районы и в геологическом, и в морфологическом и в пространственном смысле являются чрезвычайно интересными и привлекательными.

Пребрежный пояс Дуная в Джердапе был заселен еще с эпохи неолита, а о непрерывности жизни свидетельствуют обнаруженные археологические ценности, начиная с монументальной культуры неолита Лепенского Вира, памятников античного и средневекового периода, и заканчивая современностью. Джердап, Железные ворота на протяжении тысяч лет являются вызовом для путешественников, торговцев, воинов и миротворцев, это двери между двумя важными культурными и экономическими частями мира, между Нижним и Средним Дунаем. Джердап всегда являлся естественным стратегическим местом, которое имело огромное значение и для войны, и для мира. Вот почему вдоль Джердапа находится большое количество исторических памятников.

Важная информация: