Среди античных руинМы с вами оправимся в древний Сиде, прогуляемся по античным риунам. Осмотрим главные памятники города — рыночную площадь и античный театр, поговорим о том, что происходило с Сиде на протяжении веков. Что с городом сделали пираты? Зачем сюда приезжали Антоний и Клеопатра? Как жители города встретили Александра Македонского? Что происходило здесь во времена Византийской империи?Водопад и необычная мечеть КулийеПосле осмотра античных руин мы отправимся любоваться водопадом Манавгат. Это самый широкий водопад в регионе, поэтому наверняка впечатлит вас. А дальше отправимся в современную турецкую мечеть, где поговорим о религиозных сооружениях в Турции и узнаем немного больше об исламе. Важно знать:• Надевайте удобную одежду и обувь, чтобы провести день с комфортом;

Экскурсия индивидуальная — она пройдет только для вас и ваших друзей.