Этот круиз подойдёт для разных целей. Хотите отдохнуть, позагорать и покупаться в красивых бухтах? Пожалуйста.
Предпочитаете веселиться под музыку в компании аниматоров и танцевать на пенной вечеринке? И это устроим! На комфортабельной 4-палубной яхте вы сможете заняться тем, что вам ближе.
По маршруту вы увидите пещеры и уютные пляжи, а на борту для вас будет обед в формате шведского стола.
Предпочитаете веселиться под музыку в компании аниматоров и танцевать на пенной вечеринке? И это устроим! На комфортабельной 4-палубной яхте вы сможете заняться тем, что вам ближе.
По маршруту вы увидите пещеры и уютные пляжи, а на борту для вас будет обед в формате шведского стола.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание круиза
Что вас ожидает
Программа экскурсии на яхте Harem Maldives:
1. Сбор туристов из отелей
2. Прибытие в гавань и размещение на корабле
3. Морская прогулка по бухтам Аланьи
4. Остановки для купания в море
5. Перерыв на обед
6. Продолжение морской прогулки
7. Возвращение в гавань (с пенной вечеринкой на борту)
8. Возвращение в отели
Остановки по маршруту:
- Замок и верфь Аланьи: вы насладитесь потрясающими видами, сделаете красивые фотографии и погрузитесь в атмосферу древней истории
- Пляж Клеопатры: живописный уголок с кристально чистой водой. Мы сможете искупаться или заняться снорклингом
- Пещера влюблённых и Фосфоресцирующая пещера: эти природные образования впечатляют своими видами. Сделаем небольшую остановку для плавания рядом с пещерами
- Пляж Улаш: здесь царят спокойствие и уединение. Вы насладитесь купанием и загоранием на пляже
Яхта
В вашем распоряжении будут 4 палубы. На верхней есть места для солнечных ванн. На теневой палубе мы сможете спрятаться от лучей и быть ближе к воде. А на анимационной работает бар (пиво, вино, безалкогольные напитки) и играет музыка. Есть туалет и душ, а также джакузи.
Организационные детали
- Продолжительность круиза — 5 часов (7 с учетом дороги от/до отеля)
- Ассортимент шведского стола может меняться в зависимости от сезона и количества путешественников. Будут основные блюда (мясо/рыба), гарниры, салаты, закуски мезе, десерты и фрукты
- Дополнительно, при желании, оплачивается снаряжение для снорклинга (вы также можете взять своё)
во вторник и пятницу в 08:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€43
|Дети 3-11 лет
|€27
|Дети 0-3 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
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