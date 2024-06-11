Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive

На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Этот круиз подойдёт для разных целей. Хотите отдохнуть, позагорать и покупаться в красивых бухтах? Пожалуйста.

Предпочитаете веселиться под музыку в компании аниматоров и танцевать на пенной вечеринке? И это устроим! На комфортабельной 4-палубной яхте вы сможете заняться тем, что вам ближе.

По маршруту вы увидите пещеры и уютные пляжи, а на борту для вас будет обед в формате шведского стола.
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание круиза

Что вас ожидает

Программа экскурсии на яхте Harem Maldives:

1. Сбор туристов из отелей
2. Прибытие в гавань и размещение на корабле
3. Морская прогулка по бухтам Аланьи
4. Остановки для купания в море
5. Перерыв на обед
6. Продолжение морской прогулки
7. Возвращение в гавань (с пенной вечеринкой на борту)
8. Возвращение в отели

Остановки по маршруту:

  • Замок и верфь Аланьи: вы насладитесь потрясающими видами, сделаете красивые фотографии и погрузитесь в атмосферу древней истории
  • Пляж Клеопатры: живописный уголок с кристально чистой водой. Мы сможете искупаться или заняться снорклингом
  • Пещера влюблённых и Фосфоресцирующая пещера: эти природные образования впечатляют своими видами. Сделаем небольшую остановку для плавания рядом с пещерами
  • Пляж Улаш: здесь царят спокойствие и уединение. Вы насладитесь купанием и загоранием на пляже

Яхта

В вашем распоряжении будут 4 палубы. На верхней есть места для солнечных ванн. На теневой палубе мы сможете спрятаться от лучей и быть ближе к воде. А на анимационной работает бар (пиво, вино, безалкогольные напитки) и играет музыка. Есть туалет и душ, а также джакузи.

Организационные детали

  • Продолжительность круиза — 5 часов (7 с учетом дороги от/до отеля)
  • Ассортимент шведского стола может меняться в зависимости от сезона и количества путешественников. Будут основные блюда (мясо/рыба), гарниры, салаты, закуски мезе, десерты и фрукты
  • Дополнительно, при желании, оплачивается снаряжение для снорклинга (вы также можете взять своё)

во вторник и пятницу в 08:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный€43
Дети 3-11 лет€27
Дети 0-3 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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