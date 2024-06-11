Этот круиз подойдёт для разных целей. Хотите отдохнуть, позагорать и покупаться в красивых бухтах? Пожалуйста. Предпочитаете веселиться под музыку в компании аниматоров и танцевать на пенной вечеринке? И это устроим! На комфортабельной 4-палубной яхте вы сможете заняться тем, что вам ближе. По маршруту вы увидите пещеры и уютные пляжи, а на борту для вас будет обед в формате шведского стола.

Описание круиза

Что вас ожидает

Программа экскурсии на яхте Harem Maldives:

1. Сбор туристов из отелей

2. Прибытие в гавань и размещение на корабле

3. Морская прогулка по бухтам Аланьи

4. Остановки для купания в море

5. Перерыв на обед

6. Продолжение морской прогулки

7. Возвращение в гавань (с пенной вечеринкой на борту)

8. Возвращение в отели

Остановки по маршруту:

Замок и верфь Аланьи: вы насладитесь потрясающими видами, сделаете красивые фотографии и погрузитесь в атмосферу древней истории

вы насладитесь потрясающими видами, сделаете красивые фотографии и погрузитесь в атмосферу древней истории Пляж Клеопатры: живописный уголок с кристально чистой водой. Мы сможете искупаться или заняться снорклингом

живописный уголок с кристально чистой водой. Мы сможете искупаться или заняться снорклингом Пещера влюблённых и Фосфоресцирующая пещера: эти природные образования впечатляют своими видами. Сделаем небольшую остановку для плавания рядом с пещерами

эти природные образования впечатляют своими видами. Сделаем небольшую остановку для плавания рядом с пещерами Пляж Улаш: здесь царят спокойствие и уединение. Вы насладитесь купанием и загоранием на пляже

Яхта

В вашем распоряжении будут 4 палубы. На верхней есть места для солнечных ванн. На теневой палубе мы сможете спрятаться от лучей и быть ближе к воде. А на анимационной работает бар (пиво, вино, безалкогольные напитки) и играет музыка. Есть туалет и душ, а также джакузи.

Организационные детали