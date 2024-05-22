Релакс-день в Аланье: хаммам и спа

5 причин купить эту экскурсию
- 🧖♂️ Турецкий хаммам и спа-процедуры
- 🚐 Трансфер из/в отель
- 🌿 Натуральные ингредиенты для массажа
- 🍵 Бесплатные напитки в зоне отдыха
- 🗣 Русскоговорящие администраторы
Что можно увидеть
- Сауна
- Паровая баня
- Хаммам
- Бассейн с джакузи
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сауна и паровая баня — идеальное начало. Сухая тёплая ванна способствует детоксикации организма, влажный пар помогает открыть поры и очистить дыхательную систему. Вместе эти две процедуры готовят тело к главному событию: турецкому хаммаму.
Хаммам — сердце турецкой бани. Это большой, выложенный плиткой зал с центральной площадкой, где гости ложатся на нагретые мраморные плиты. Комната наполнена паром и звуками струящейся воды, что создаёт расслабляющую атмосферу. Работник хаммама использует кесе — грубую рукавицу, чтобы очистить тело, удалив омертвевшие клетки, после чего кожа станет мягкой и гладкой.
Затем вас ждёт мыльный массаж. В спа-центре используется специальное пенящееся мыло из оливкового масла и других натуральных ингредиентов. Мыло наносится на тело, и с помощью традиционной турецкой техники делается массаж.
В завершение вам сделают глиняную маску для лица.
В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, с которыми вы сможете обсудить ваши предпочтения. За каждым участником закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа
- Время в пути до комплекса займёт около 15 минут
- Если вы пожелаете остаться подольше и заказать дополнительные услуги, обратно в отель вас доставит бесплатный трансфер, который обеспечивает спа-центр
- Вещи можно оставить в шкафчике (закрывается на ключ)
Обратите внимание
- Гости проходят спа-программу в купальниках (купальник нужно взять с собой)
- Все зоны в спа-центре общие для мужчин и женщин
Тайминг
Вся программа длится 90 минут
— хамам, сауна — 20 минут
— пенный массаж, пилинг — 20 минут
— маска для лица —10 минут
— масляный классический массаж — 20 минут
— чай, отдых — 10 минут
— ожидание трансфера не более 20 минут
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
По маршруту: забрали нас вовремя, ровно в то время, как пообещали, приехал микроавтобус Мерседес, после
К сожалению, во всех хамамах Турции общие зоны - сауна, хамам, бассейн. Массаж делают в отдельном кабинете. Есть услуги вип от 50 евро -для вас арендуется вся зона индивидуально.
Спасибо за ваш отзыв.