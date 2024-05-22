Релакс-день в Аланье: хаммам и спа

Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Групповая экскурсия в Аланье включает трансфер из отеля в спа-центр, где гостей ждут турецкие бани, бассейн с джакузи, традиционный пиллинг, расслабляющий пенный массаж и глиняная маска для лица. Программа длится
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около часа и завершается возвращением в отель.

В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, а за каждым гостем закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки. Все зоны в спа-центре общие для мужчин и женщин, а вещи можно оставить в шкафчике

4.31
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🧖‍♂️ Турецкий хаммам и спа-процедуры
  2. 🚐 Трансфер из/в отель
  3. 🌿 Натуральные ингредиенты для массажа
  4. 🍵 Бесплатные напитки в зоне отдыха
  5. 🗣 Русскоговорящие администраторы

Что можно увидеть

  • Сауна
  • Паровая баня
  • Хаммам
  • Бассейн с джакузи
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сауна и паровая баня — идеальное начало. Сухая тёплая ванна способствует детоксикации организма, влажный пар помогает открыть поры и очистить дыхательную систему. Вместе эти две процедуры готовят тело к главному событию: турецкому хаммаму.

Хаммам — сердце турецкой бани. Это большой, выложенный плиткой зал с центральной площадкой, где гости ложатся на нагретые мраморные плиты. Комната наполнена паром и звуками струящейся воды, что создаёт расслабляющую атмосферу. Работник хаммама использует кесе — грубую рукавицу, чтобы очистить тело, удалив омертвевшие клетки, после чего кожа станет мягкой и гладкой.

Затем вас ждёт мыльный массаж. В спа-центре используется специальное пенящееся мыло из оливкового масла и других натуральных ингредиентов. Мыло наносится на тело, и с помощью традиционной турецкой техники делается массаж.

В завершение вам сделают глиняную маску для лица.

В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, с которыми вы сможете обсудить ваши предпочтения. За каждым участником закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа
  • Время в пути до комплекса займёт около 15 минут
  • Если вы пожелаете остаться подольше и заказать дополнительные услуги, обратно в отель вас доставит бесплатный трансфер, который обеспечивает спа-центр
  • Вещи можно оставить в шкафчике (закрывается на ключ)

Обратите внимание

  • Гости проходят спа-программу в купальниках (купальник нужно взять с собой)
  • Все зоны в спа-центре общие для мужчин и женщин

Тайминг

Вся программа длится 90 минут
— хамам, сауна — 20 минут
— пенный массаж, пилинг — 20 минут
— маска для лица —10 минут
— масляный классический массаж — 20 минут
— чай, отдых — 10 минут
— ожидание трансфера не более 20 минут

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
22 мая 2024
Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
Ю
12 мая 2024
Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет!
По маршруту: забрали нас вовремя, ровно в то время, как пообещали, приехал микроавтобус Мерседес, после
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чего мы заехали еще за туристами в 3 отеля. Дорога до СПа заняла 50 мин.
В СПА нас полностью сопровождали, баня, джакузи, хамам с методом, все здорово, потом сделали пилинг тела и массаж пеной, после чего отправили на массаж, естественно каждому из нас сказали о проблеме со спиной и доп. услуга по массажу стоит 35€, очень были навязчивые, многие отказались, (кто согласился, массаж понравился), лично мне массажистка досталась не очень, остальные довольны)), в целом опыт классный, всем советую попробовать, особенно по «вкусной» цене, тк гиды из отеля предлагают в 2 раза дороже

А
12 мая 2024
Грамотно организовать посещение хаммама. Женщины отдельно,мужчины отдельно. Было максимально неприятно наблюдать за мытьем голых мужчин.
Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте!)

К сожалению, во всех хамамах Турции общие зоны - сауна, хамам, бассейн. Массаж делают в отдельном кабинете. Есть услуги вип от 50 евро -для вас арендуется вся зона индивидуально.

Спасибо за ваш отзыв.
М
11 мая 2024
Все отлично организовано. Комфортный транспорт. Низкая стоимость. С нами обращались очень тактично. В самом хамаме пора бы сделать косметический ремонт. Но это не повлияло на полученное удовольствие.
К
4 мая 2024
В общем это обманка-мне сделали массаж и затем начали лапшу на уши вешать,что я вся больная и мне нужно какие то 3 курса массажа сделать. Что нужно приходить в купальнике
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никто не предупреждал-я была полностью naked, когда я сидел в бассейне зашел мужик и очень долго стоял,спросил что то и ушел. Это было оскорбительно. Затем на массаже,на вид приятная девушка из индонезии, расспрашивала меня на английском-одна ли я, на сколько приехала, первый ли визит,а потом она начала делать вид,что ничего не понимает, пришел экскурсовод или гид, кто он там не знаю, и начал втирать мне, что я вся больная, мне необходимо массаж за 100 долларов, короче начал лепетать всякую дичь, лишь содрать деньги. Я отказалась, эта девушка сидела и делала вид, что ничего не понимает. И из за всех неприятных событий- у меня осталось очень плохое впечатление. Не советую никому. А гид или кто там у них работает- все узбеки, учтите это.

В то место, куда меня отвезли, работают только индонезийки, на вид молодые, профессионалами их не назовешь, массажа с камнями не было, как прописано, там были какие то мужчины, и мне пришлось увидеть и услышать их какие то не понятные разговоры или (крики)? Увидев голого толстого мужика я осталась в шоке. Когда мне начали втирать, что мне нужно купить пару курсов массажа, то они застали меня в расплох, я лежала лицом вниз, на животе, по пояс голая, то есть ни сбежать, ни уйти не возможно. Также, я не приходила, чтобы лечить как то спину или на полный курс массажа, я просто пришла посмотреть, как выглядит Турецкий хаммам. И ни с кем я там не переругалась, как утверждает, эта женщина, я просто отказалась от курса, который мне очень нагло пытались продать. Из за такого поведения и остаются плохие впечатления.

Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Массаж считается оздоровительным, если делать курсом, поэтому конечно, Вам предлагали купить курс. Уточняю, что в каждом хамаме Турции предлагают
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дополнительные услуги, например, вы можете купить не 1 час программы, а 2. Многие туристы едут в Турцию именно вылечить проблемы со спиной, так как услуги здесь более дешевые, а массажисты имеют большой опыт. Администратор хамам обязан ознакомить всех с программами, далее уже вы выбираете по своим предпочтениям. На электронную почту Вам пришел билет, где указано дата, время, описание и то что Вам необходимо взять с собой купальник. Турция многонациональная страна, Если гражданин Узбекистана имеет нужные документы и находится здесь легально, он может работать в любой организации.

А
26 апр 2024
Спасибо большое Снежане, всегда была на связи. Само место потрясающее, все на высшем уровне! Поездкой остались довольны!
О
8 мар 2024
Балдеж)))) Массаж расслабил очень!!! Рекомендую съездить)))
Балдеж)))) Массаж расслабил очень!!! Рекомендую съездить)))
Б
27 фев 2024
Второй раз за отпуск выбрали эту программу. Прекрасный способ перезагрузиться и тотально расслабиться. Нигде не торопят, дают столько времени, сколько нужно. Атмосфера в спа очень приятная. Рекомендую!
А
24 фев 2024
Лучший хаммам из всех,что я посещала, я получила такой релакс! Как удобно все и отвезут и привезут обратно. Отдельный респект за массаж, кайф
Д
12 фев 2024
Из всех спа Аланьи, где я была, это место однозначно лучшее. Удобный трансфер, приятный интерьер, внимательный и ненавязчивый сервис - всё было отлично. Мыльный массаж заслуживает отдельных слов, впервые за долгое время удалось действительно расслабиться и отдохнуть. Однозначно ещё вернусь к этой спа-программе)
Из всех спа Аланьи, где я была, это место однозначно лучшее. Удобный трансфер, приятный интерьер, внимательныйИз всех спа Аланьи, где я была, это место однозначно лучшее. Удобный трансфер, приятный интерьер, внимательныйИз всех спа Аланьи, где я была, это место однозначно лучшее. Удобный трансфер, приятный интерьер, внимательный
О
10 янв 2024
Однозначно рекомендую посещение данного хаммама! Получите очищение тела, релакс, хорошее настроение и самочувствие!!!!
Д
8 янв 2024
Хамам действительно стоящий. Все объяснили показали. Массаж прям понравился. Еще бы съездил.
Ольга
6 янв 2024
Хамам очень понравился!! В Турции уже не в первый раз, а такой сервис увидели впервые! Чисто, красиво. Отдохнули душой и телом!
Хамам очень понравился!! В Турции уже не в первый раз, а такой сервис увидели впервые! Чисто, красиво. Отдохнули душой и телом!

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