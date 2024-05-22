Релакс-день в Аланье: хаммам и спа

Групповая экскурсия в Аланье включает трансфер из отеля в спа-центр, где гостей ждут турецкие бани, бассейн с джакузи, традиционный пиллинг, расслабляющий пенный массаж и глиняная маска для лица. Программа длится

около часа и завершается возвращением в отель. В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, а за каждым гостем закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки. Все зоны в спа-центре общие для мужчин и женщин, а вещи можно оставить в шкафчике

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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сауна и паровая баня — идеальное начало. Сухая тёплая ванна способствует детоксикации организма, влажный пар помогает открыть поры и очистить дыхательную систему. Вместе эти две процедуры готовят тело к главному событию: турецкому хаммаму.

Хаммам — сердце турецкой бани. Это большой, выложенный плиткой зал с центральной площадкой, где гости ложатся на нагретые мраморные плиты. Комната наполнена паром и звуками струящейся воды, что создаёт расслабляющую атмосферу. Работник хаммама использует кесе — грубую рукавицу, чтобы очистить тело, удалив омертвевшие клетки, после чего кожа станет мягкой и гладкой.

Затем вас ждёт мыльный массаж. В спа-центре используется специальное пенящееся мыло из оливкового масла и других натуральных ингредиентов. Мыло наносится на тело, и с помощью традиционной турецкой техники делается массаж.

В завершение вам сделают глиняную маску для лица.

В спа-центре работают русскоговорящие администраторы, с которыми вы сможете обсудить ваши предпочтения. За каждым участником закрепляется личный массажист. В зоне отдыха подаются холодные и горячие напитки.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа

Время в пути до комплекса займёт около 15 минут

Если вы пожелаете остаться подольше и заказать дополнительные услуги, обратно в отель вас доставит бесплатный трансфер, который обеспечивает спа-центр

Вещи можно оставить в шкафчике (закрывается на ключ)

Обратите внимание

Гости проходят спа-программу в купальниках (купальник нужно взять с собой)

Все зоны в спа-центре общие для мужчин и женщин

Тайминг

Вся программа длится 90 минут

— хамам, сауна — 20 минут

— пенный массаж, пилинг — 20 минут

— маска для лица —10 минут

— масляный классический массаж — 20 минут

— чай, отдых — 10 минут

— ожидание трансфера не более 20 минут