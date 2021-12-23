Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи

Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем

Индивидуально
для 5 чел.
Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем.

Этот район — Турция в миниатюре.

Ведь здесь можно встретить элементы городской застройки, характерные для разных частей страны.

Здесь и древние стены, и церкви, и мечети, и бани — хамамы.

Причём эти и другие строения разных исторических периодов: от Римского до Османского.

Для знакомства с Калеичи, который состоит из четырёх кварталов: Сельжук, Тузчулар, Барбарос и Кылычарслан и занимает площадь 35 гектаров, не хватит и нескольких часов — настолько он загадочен и притягателен.
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Искеле
  • Минарет Кесик: (Срезаный минарет)
  • Ворота Адриана
  • Башня Хыдырлык
  • Мечеть Текели Мехмет Паша
  • Символ Анталии — Рифленый Минарет
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Мечеть Искеле (Анталия)

Эта маленькая и, если так можно сказать, симпатичная мечеть расположена на берегу яхтовой гавани, совсем недалеко от воды. Мечеть была построена в конце XIX века из камня, находится у подножия каменных ступеней, ведущих вниз с улицы Мермерли к Старому порту. Под высокими крепостными стенами, утопающая в буйной южной зелени мечеть вместе с минаретом кажется совсем миниатюрной. Конструкция опирается на четыре колонны, между которыми из земли бьет родник. По преданию — если загадать желание и бросить монетку в родник — ваши мечты обязательно сбудутся!

Минарет Кесик (Срезанный минарет)

В XII веке по велению османского принца Коркут-Бея, которого султан Байезид II назначил правителем анталийской провинции Текке, на развалинах древней византийской церкви была построена Джума (Пятничная) мечеть. Утверждают, что в этой церкви хранилась икона, написанная самим Святым Лукой, а великолепные узоры каменной резьбы служили ей окладом. В 1361-1373 годах, во время оккупации города кипрскими рыцарями-госпитальерами ордена Святого Иоанна-Иерусалимского, церковь некоторое время служила христианам-католикам, а затем вновь вернулась к византийским православным христианам.
В честь принца сооружение получило название мечеть Коркута или Cami-i Kebir. Сегодня о ней напоминают лишь живописные руины. Рядом с мечетью был построен минарет. В 1851 году в районе Калейчи вспыхнул пожар, во время которого минарет был сильно повреждён — его верхнюю часть словно срезало. По другой версии — в минарет ударила молния и он обрушился. С тех пор его часто называют «Срезанным» минаретом.

Ворота или арка Адриана

Один из наиболее хорошо сохранившихся в Анталии памятников античности. Римский император Адриан посетил Анталью в 130 г. до н. э. К его приезду жителями Антальи были построены арочные ворота, которые сейчас сохранились на улице Ататюрка. Двухъярусные ворота с тремя арками, четырьмя колоннами и карнизами наверху облицованы мрамором. На карнизах были портреты семьи императора. Сохранились остатки богатого скульптурного убранства карниза и герб императора — с левой стороны.

Башня Хыдырлык

На углу улиц Хыдырлык и Хесапчи на возвышении над морем стоит загадочное сооружение — башня Хыдырлык. С неё открывается отличный вид на море и городские окрестности. Это сооружение высотой 14 метров было возведено римлянами во II веке н. э. Поскольку с моря башня видна издалека, возможно она служила ориентиром для мореплавателей. А возможно, она использовалась в качестве маяка или бастиона для защиты города. Не так давно учёные выдвинули гипотезу, что это ни что иное, как мавзолей римского чиновника. На мысль об этом их натолкнула большая каменная глыба находящаяся внутри башни.

Часовая башня (Саат Кулесы)

Ещё одна башня — Саат Кулеси или Часовая башня, ставшая главной достопримечательностью Анталии, находится на площади Кале Капысы, что в переводе означает «Врата крепости». Квадратная в плане она построена в XIX веке как из необработанных, так и из тёсаных камней и была частью фортификационных сооружений Старого Города. Позже на неё установили часы.

Мечеть Текели Мехмет Паша

Позади Часовой башни находится мечеть Текели Мехмет Паша, ставшая в XVIII веке важнейшей османской мечетью мегаполиса. Не известны ни имя архитектора, ни более точная дата возведения мечети. Между тем, базируясь на итогах многолетних испытаний, историки считают, что была она возведена между 1593-1607 годами.
Центральный купол мечети, размещённый на высокой опоре, поддерживают 3 полусвода, по 1 в восточной, западной и южной частях постройки. Ещё 3 купола есть на северной стороне мечети. Внутри мечети и на окнах северной стороны фасада можно увидеть изразцовые панели с надписями, сделанными одним из шрифтов арабской каллиграфии «ta’liq».

Символ Анталии — Рифленый Минарет

Красивый и по-своему уникальный минарет Йивли был построен в XIII в. рядом с христианской церковью, которую сельджукский султан Алааддина Кейкубад превратил в мечеть. Расположенный в самом сердце города, минарет на протяжении веков является символом Анталии. На территории города нет второго подобного минарета, который можно было бы сравнить с 38-метровым минаретом Йивли. Из-за того, что его конструкция словно «разрезана» кирпичами на отдельные слои и состоит из восьми полуцилиндров, украшенных кирпично-изразцовой мозаикой, минарет получил название «Yivli», что в переводе означает «Рифлёный».
В результате такого оригинального архитектурного решения довольно массивная основная часть минарета кажется изящной и лёгкой.
Возможно, минарет был построен в качестве башни Победы — символа успешно завершённой кампании по завоеванию сельджуками Средиземноморья, начатой в 1207 и законченной в 1226 году. Фундамент сооружения — кладка из каменных кубов, в которой встречаются и двухметровые каменные блоки. На полу минарета выведены бирюзовой и синей красками увидеть слова Аллаха и Мухаммеда.
Вход в него расположен с северной стороны основания. 90 ступеней винтовой лестницы, которые освещаются через прорези в стенах минарета, ведут на балкон — «şerefe». По всей вероятности, первоначально лестница насчитывала 99 ступеней, каждая из которых напоминала муэдзину 99 имён Всевышнего. Рядом с минаретом находится мечеть — древнейший образец много купольных сооружений на территории Анатолии: её венчают шесть полусферических куполов. Сегодня в стенах мечети размещена Галерея изящных искусств, в которой регулярно проходят выставки.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида–историка
Что не входит
  • Трансфер к месту встречи
  • Входные билеты
  • Обед, напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии В старом городе….
Завершение: Старый город Калеичи
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в любое удобное для Вас время

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