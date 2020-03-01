Елена проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Сафари на квадроциклах из Кемера

Дух приключений в каньоне Гейнюк!

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Прогулка на квадроциклах — один из лучших способов разнообразить пляжный отдых активным.

Это комфортно, очень красиво и, конечно, безопасно — с вами будут опытные инструкторы.

Любуясь высокогорными пейзажами, вы проедете по камням и пескам, почувствуете прилив адреналина и искупаетесь в горной реке.
29 за человека
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Это групповая экскурсия
На мотоцикле
Продолжительность 3 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Сафари на квадроциклах из Кемера
Сафари на квадроциклах из Кемера

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Сопровождать вас будут профессиональные инструкторы: перед поездкой они объяснят базовые правила управления квадроциклом и выдадут шлемы. Путешественников до 18 лет ждет тест-драйв, чтобы понять, могут ли они ехать самостоятельно. Кроме того, есть важные правила, которые надо знать заранее:

  • возьмите с собой воду, чтобы не допустить обезвоживания на средиземноморском солнце;
  • защитите лицо платком и наденьте солнцезащитные очки;
  • не забудьте про солнцезащитный крем.

Нескучная трасса
На ревущем квадроцикле вам предстоит покорить одну из трасс в каньоне Гейнюк — по дороге откроются потрясающие высокогорные пейзажи. Вы проедете и по камням, и по песку, и через лес, и вброд по реке. Не раз спуститесь с возвышенностей, встретите обитающих здесь черепах, а еще остановитесь в лесу возле горной реки, в заводи которой так приятно искупаться после пыльной дороги.

Организационные детали

  • Прогулка на квадроциклах длится около 2 часов (две поездки по 40 минут с остановкой на полчаса).
  • Важно: стоимость указана за 1 человека на одноместном квадроцикле. 2 человека на двухместном квадроцикле — 50€. Если вы хотите ехать вдвоем, напишите нам об этом в сообщении, и мы пересчитаем стоимость.
  • Экскурсия не предполагает сопровождение русскоговорящего гида.
Сафари на квадроциклах из Кемера
Сафари на квадроциклах из Кемера
Сафари на квадроциклах из Кемера
Сафари на квадроциклах из Кемера
Сафари на квадроциклах из Кемера

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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