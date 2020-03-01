Елена проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Сопровождать вас будут профессиональные инструкторы: перед поездкой они объяснят базовые правила управления квадроциклом и выдадут шлемы. Путешественников до 18 лет ждет тест-драйв, чтобы понять, могут ли они ехать самостоятельно. Кроме того, есть важные правила, которые надо знать заранее:

возьмите с собой воду, чтобы не допустить обезвоживания на средиземноморском солнце;

защитите лицо платком и наденьте солнцезащитные очки;

не забудьте про солнцезащитный крем.

Нескучная трасса

На ревущем квадроцикле вам предстоит покорить одну из трасс в каньоне Гейнюк — по дороге откроются потрясающие высокогорные пейзажи. Вы проедете и по камням, и по песку, и через лес, и вброд по реке. Не раз спуститесь с возвышенностей, встретите обитающих здесь черепах, а еще остановитесь в лесу возле горной реки, в заводи которой так приятно искупаться после пыльной дороги.