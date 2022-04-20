Экскурсия понравится даже самым искушенным туристам, которые “видели все” в Турции! Вас ждет уникальное по красоте место – Тазы Каньон. Это новый интересный маршрут, который обязательно удивит вас и приведет в полный восторг!

Маршрут начнется в Национальном парке Кёпрюлю Каньон. После инструктажа вас ждет 1,5 часа катания на джипах по самым живописным горным местам Национального парка.

Затем вы отправитесь к самому красивому месту на вершине Тазы Каньона, откуда открывается фантастическая панорама каньона и получаются шикарные фото. Далее по программе – вкусный обед, после которого вы пересядете на надувные плоты и байдарки, чтобы принять участие в захватывающем сплаве по горной реке Кёпрюлю чай. Вы преодолеете 14 км с бурлящими порогами, а желающие смогут искупаться в бодрящей чистой воде и получить заряд энергии!

Мы гарантируем, что этот яркий насыщенный день вы запомните надолго!