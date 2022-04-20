Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари

Джип-тур. Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки

Групповая
Джип-тур. Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки) и кроссовки для джиппинга, защитный чехол для телефона непромокаемый (если есть), сменную сухую одежду, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, воду, деньги на напитки, фото, видео.
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Экскурсия понравится даже самым искушенным туристам, которые “видели все” в Турции! Вас ждет уникальное по красоте место – Тазы Каньон. Это новый интересный маршрут, который обязательно удивит вас и приведет в полный восторг!

Маршрут начнется в Национальном парке Кёпрюлю Каньон. После инструктажа вас ждет 1,5 часа катания на джипах по самым живописным горным местам Национального парка.

Затем вы отправитесь к самому красивому месту на вершине Тазы Каньона, откуда открывается фантастическая панорама каньона и получаются шикарные фото. Далее по программе – вкусный обед, после которого вы пересядете на надувные плоты и байдарки, чтобы принять участие в захватывающем сплаве по горной реке Кёпрюлю чай. Вы преодолеете 14 км с бурлящими порогами, а желающие смогут искупаться в бодрящей чистой воде и получить заряд энергии!

Мы гарантируем, что этот яркий насыщенный день вы запомните надолго!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Сопровождение русскоязычным инструктором. Прокат снаряжения. Инструктаж. Обед (напитки за доплату). Джип-сафари
Что не входит
  • Напитки. Фото и видео от фотографа
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница в 07:30

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