Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.
Возраст Бухары превышает 2500 лет. С возникновением города связаны различные легенды и предания. В одной из легенд рассказывается, что сын царяСиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк.
В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь» (вихара), по другой — «обитель знания».
Недалеко от города располагалось античное поселение Варахша, известное своими настенными росписями, представлявшими сцены охоты на гепардов. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город 🏙️ — «шахристан». Его окружали торгово-ремесленные предместья — «рабад». Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной.
Во время экскурсии 🧭 вы посетите:
- Торговые купола XVI в Великого шелкого пути.
- Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк).
- Медрессе Улугбек XIV в.
- Медрессе Абдулазизхана XVII в.
- Медрессе Мири Араб XVI в.
- Ансамбль «Ляби Хауз» XV в.
- Ансамбль «Пойи Калон» XV в.
- Мечеть Магоки Аттор XI в. и другие места
Паломнические туры «Семь Пир» (семь духовных покровителей)
Выбирав Паломнические туры, вы сможете посещать святых мест в Бухаре:
7 Святых мест для Суфиев ордена «Накшбандия»:
- Мавзолей Хаджа Бахауддина Накшбанди
- Мавзолей Сеййид Амир Кулял
- Хаджа Мухаммед Бабаи Саммаси
- Хаджа Али ар Рамитани
- Хаджа Махмуд Анджир Фагнави
- Хаджа Мухаммед Ариф ар Ривгари
- Хаджа Абдул Халик Гиждувани