Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.

Возраст Бухары превышает 2500 лет. С возникновением города связаны различные легенды и предания. В одной из легенд рассказывается, что сын царяСиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк.

В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь» (вихара), по другой — «обитель знания».

Недалеко от города располагалось античное поселение Варахша, известное своими настенными росписями, представлявшими сцены охоты на гепардов. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город 🏙️ — «шахристан». Его окружали торгово-ремесленные предместья — «рабад». Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной.

Во время экскурсии 🧭 вы посетите:

Торговые купола XVI в Великого шелкого пути.

Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк).

Медрессе Улугбек XIV в.

Медрессе Абдулазизхана XVII в.

Медрессе Мири Араб XVI в.

Ансамбль «Ляби Хауз» XV в.

Ансамбль «Пойи Калон» XV в.

Мечеть Магоки Аттор XI в. и другие места

Паломнические туры «Семь Пир» (семь духовных покровителей)

Выбирав Паломнические туры, вы сможете посещать святых мест в Бухаре:

7 Святых мест для Суфиев ордена «Накшбандия»: