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Обзорная экскурсия по Бухаре

Афзал Б.
Афзал Б. – Гид из Бухары
Обзорная экскурсия по Бухаре
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Обзорная экскурсия по Бухаре

Что вы увидите

  • Торговые купола XVI в Великого шелкого пути.
  • Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк).
  • Медрессе Улугбек XIV в.
  • Медрессе Абдулазизхана XVII в.
  • Медрессе Мири Араб XVI в.
  • Ансамбль «Ляби Хауз» XV в.
  • Ансамбль «Пойи Калон» XV в.
  • Мечеть Магоки Аттор XI в. и другие места
Культурный слой на территории города составляет более 20 м: на такой глубине археологи обнаружили остатки жилых и общественных зданий, посуду и монеты, орудия труда и ювелирные изделия, которые датируются IV веком до н. э.
Возраст Бухары превышает 2500 лет. С возникновением города связаны различные легенды и предания. В одной из легенд рассказывается, что сын царяСиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк.
В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь» (вихара), по другой — «обитель знания».
Недалеко от города располагалось античное поселение Варахша, известное своими настенными росписями, представлявшими сцены охоты на гепардов. Центром Бухары является крепость Арк, где проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город 🏙️ — «шахристан». Его окружали торгово-ремесленные предместья — «рабад». Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности Бухара и её округа была окружена большой оборонительной стеной.

Во время экскурсии 🧭 вы посетите:

  • Торговые купола XVI в Великого шелкого пути.
  • Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк).
  • Медрессе Улугбек XIV в.
  • Медрессе Абдулазизхана XVII в.
  • Медрессе Мири Араб XVI в.
  • Ансамбль «Ляби Хауз» XV в.
  • Ансамбль «Пойи Калон» XV в.
  • Мечеть Магоки Аттор XI в. и другие места
Паломнические туры «Семь Пир» (семь духовных покровителей)

Выбирав Паломнические туры, вы сможете посещать святых мест в Бухаре:

    7 Святых мест для Суфиев ордена «Накшбандия»:

    • Мавзолей Хаджа Бахауддина Накшбанди
    • Мавзолей Сеййид Амир Кулял
    • Хаджа Мухаммед Бабаи Саммаси
    • Хаджа Али ар Рамитани
    • Хаджа Махмуд Анджир Фагнави
    • Хаджа Мухаммед Ариф ар Ривгари
    • Хаджа Абдул Халик Гиждувани
    Что входит
    • услуги гида
    Начало и место завершения
    🚩 г. Бухара

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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