Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Будапеште на русском языке
Аристократическая Буда
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аристократическая Буда
Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне
25 сен в 10:00
27 сен в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
По Будапешту на велосипеде
На велосипеде
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По Будапешту на велосипеде
Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Начало: Возле Цепного моста
Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30
Завтра в 13:30
26 сен в 13:30
€24 за человека
Будапешт как на ладони: семь лучших смотровых площадок Буды
Пешая
3 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Будапешт как на ладони: семь лучших смотровых площадок Буды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, наслаждаясь его панорамами с семи лучших смотровых площадок. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: FERENCIEK TERE
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии 2025»

Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Королевский дворец
  9. Площадь Героев
  10. Гора Геллерт
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 110. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 45 ⭐ отзывов, цены от €24.