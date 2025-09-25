Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Будапеште на русском языке, цены от €24. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа 11 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Аристократическая Буда Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне €110 за всё до 4 чел. На велосипеде 2 часа 9 отзывов Мини-группа до 10 чел. По Будапешту на велосипеде Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день Начало: Возле Цепного моста Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30 €24 за человека Пешая 3 часа 25 отзывов Мини-группа до 12 чел. Будапешт как на ладони: семь лучших смотровых площадок Буды Погрузитесь в атмосферу Будапешта, наслаждаясь его панорамами с семи лучших смотровых площадок. Уникальные виды и история города ждут вас Начало: FERENCIEK TERE €25 за человека Другие экскурсии Будапешта

