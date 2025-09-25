Индивидуальная
до 4 чел.
Аристократическая Буда
Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне
25 сен в 10:00
27 сен в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По Будапешту на велосипеде
Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Начало: Возле Цепного моста
Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30
Завтра в 13:30
26 сен в 13:30
€24 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Будапешт как на ладони: семь лучших смотровых площадок Буды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, наслаждаясь его панорамами с семи лучших смотровых площадок. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: FERENCIEK TERE
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€25 за человека
