TicketsS – Гид из Будапешта

Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди.



Это самый большой комплекс с лечебными водами в Европе.



Здание купальни находится в центре города.



Вы можете посетить все 11 купален и 5 бассейнов, а также сауны.



Посещать комплекс можно в любое время года.



Купальня пользуется большим спросом у гостей города, но электронный входной билет 🎫 позволит вам гарантированно попасть туда и сэкономить время на входе.