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Купальня Сечени: входной билет без очереди

4.5
19 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Будапешта
Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди.

Это самый большой комплекс с лечебными водами в Европе.

Здание купальни находится в центре города.

Вы можете посетить все 11 купален и 5 бассейнов, а также сауны.

Посещать комплекс можно в любое время года.

Купальня пользуется большим спросом у гостей города, но электронный входной билет 🎫 позволит вам гарантированно попасть туда и сэкономить время на входе.
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  • €23 за человека

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Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди

Что вы увидите

  • купальня Сечени:
  • 11 купален
  • 5 бассейнов
  • турецкие и финские парные
  • соленые и углекислые ванны
Вход без очереди в самый большой комплекс термальных купален в Европе, он включает 3 открытых и 15 крытых бассейнов.

Что включено:

  • доступ к бассейнам, саунам;
  • шкаф в котором вы можете оставить свои вещи.
  • Здание купальни оформленно выполнено в стиле неоренессанса. Благодаря мотивам, связанным с водой, здание можно толковать как своего рода «купальный дворец», где внутренние архитектурные решения подчинены купальной культуре. Пространство вокруг внешних бассейнов и само здание украшены многочисленными статуями, по бокам простирающихся продолговатых бассейнов находятся по одному фонтану ⛲ вода купальни содержит натрий, она богата кальциево-магниево-гидрокарбонатными сульфатными материалами, а также содержит значительное количество фтора и метаборной кислоты. Вода питьевого колодца является лечебной водой, которая содержит щелочь и значительное количество фтора. Лечебная вода рекомендуется страдающим дегенеративными болезнями суставов, а также для дополнения курсов лечения хронических и полуострых воспалений суставов, ортопедической терапии и посттравматической реабилитации.
  • вы сможете взять на прокат полотенца, а также купить купальники, шлёпанцы и купальные шапочки за отдельную плату.
Что входит
  • входной билет без очереди
  • шкаф для хранения вещей или кабинка, где можно переодеться и оставить вещи
  • доступ к бассейнам, парным
Что не входит
  • личные расходы
  • прокат полотенца, а также купальники, шлёпанцы и купальные шапочки.
Начало
🚩 см. ваучер
Место завершения
🏁 купальня Сечени
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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19 отзывов оставили туристы

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