Вход без очереди в самый большой комплекс термальных купален в Европе, он включает 3 открытых и 15 крытых бассейнов.
Что включено:
доступ к бассейнам, саунам;
шкаф в котором вы можете оставить свои вещи.
Здание купальни оформленно выполнено в стиле неоренессанса. Благодаря мотивам, связанным с водой, здание можно толковать как своего рода «купальный дворец», где внутренние архитектурные решения подчинены купальной культуре. Пространство вокруг внешних бассейнов и само здание украшены многочисленными статуями, по бокам простирающихся продолговатых бассейнов находятся по одному фонтану ⛲ вода купальни содержит натрий, она богата кальциево-магниево-гидрокарбонатными сульфатными материалами, а также содержит значительное количество фтора и метаборной кислоты. Вода питьевого колодца является лечебной водой, которая содержит щелочь и значительное количество фтора. Лечебная вода рекомендуется страдающим дегенеративными болезнями суставов, а также для дополнения курсов лечения хронических и полуострых воспалений суставов, ортопедической терапии и посттравматической реабилитации.
вы сможете взять на прокат полотенца, а также купить купальники, шлёпанцы и купальные шапочки за отдельную плату.
Что входит
входной билет без очереди
шкаф для хранения вещей или кабинка, где можно переодеться и оставить вещи
доступ к бассейнам, парным
Что не входит
личные расходы
прокат полотенца, а также купальники, шлёпанцы и купальные шапочки.
Начало
🚩 см. ваучер
Место завершения
🏁 купальня Сечени
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.