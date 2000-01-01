Natalia проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Потрясающая природная красота Никко

Удивительной красоты старинные храмы в окружении величественных криптомерий и кедров, высокогорное озеро в обрамлении горных вершин, один из самых знаменитых водопадов Японии — всё это Никко! После приезда в город 🏙️ на автобусе 🚌 мы отправимся к озеру Тюдзэн-дзи у подножия горы ⛰️ Нантай — излюбленному месту отдыха японской элиты. Вы побываете на смотровых площадках, наслаждаясь гармоничными горными пейзажами и видами на внушительный и живописный водопад Кегон. А на обед вы сможете отведать блюда из свежей озерной рыбы в местном ресторанчике.

Побывать в святилище Тосёгу

Невозможно приехать в Никко и не посетить его главную достопримечательность 🏛️ — синтоистское святилище Тосёгу, построенное в 17 веке как мавзолей сёгуна Токугава Иэясу, который после смерти был причислен к лику святых и получил титул «великое воплощение Будды. Свет с востока». Вы услышите историю 📖 возведения храма Тосёгу, узнаете во всех подробностях о каждой пагоде, воротах и других сооружениях времен феодальной Японии, а на одной из построек комплекса увидите самый узнаваемый и известный символ Никко — изображение трёх обезьян «Не вижу, не слышу, не говорю (зла)».

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