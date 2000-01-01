Natalia проводит ещё 3 экскурсии

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Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!

Путешествие к высокогорным пейзажам и старейшему паломническому центру Японии

Natalia
Natalia – Гид из Токио
В этом путешествии перед вами во всей красе предстанет Никко — один из старейших религиозных центров Японии, входящий в состав одноименного национального парка.

Вы посетите грандиозный храмовый комплекс Тосёгу, притягивающий паломников со всего мира, детально рассмотрите архитектуру традиционных пагод, проедете по серпантину Ирохадзака и со смотровой площадки полюбуетесь на крупнейший водопад Японии Кегон, окруженный изумрудными кронами деревьев.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €300 за экскурсию

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Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!

Что вас ожидает

Потрясающая природная красота Никко
Удивительной красоты старинные храмы в окружении величественных криптомерий и кедров, высокогорное озеро в обрамлении горных вершин, один из самых знаменитых водопадов Японии — всё это Никко! После приезда в город 🏙️ на автобусе 🚌 мы отправимся к озеру Тюдзэн-дзи у подножия горы ⛰️ Нантай — излюбленному месту отдыха японской элиты. Вы побываете на смотровых площадках, наслаждаясь гармоничными горными пейзажами и видами на внушительный и живописный водопад Кегон. А на обед вы сможете отведать блюда из свежей озерной рыбы в местном ресторанчике.

Побывать в святилище Тосёгу
Невозможно приехать в Никко и не посетить его главную достопримечательность 🏛️ — синтоистское святилище Тосёгу, построенное в 17 веке как мавзолей сёгуна Токугава Иэясу, который после смерти был причислен к лику святых и получил титул «великое воплощение Будды. Свет с востока». Вы услышите историю 📖 возведения храма Тосёгу, узнаете во всех подробностях о каждой пагоде, воротах и других сооружениях времен феодальной Японии, а на одной из построек комплекса увидите самый узнаваемый и известный символ Никко — изображение трёх обезьян «Не вижу, не слышу, не говорю (зла)».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет 🎫 на поезд Токио-Никко в одну сторону — 2700 йен; обед — от 700 йен; проездной билет на местные автобусы на один день — 2000 йен; входной билет на смотровую площадку перед водопадом — 550 йен; входной билет в храм Тосёгу — 1300 йен. Итого примерно 10000 йен на человека.
  • Расходы за дорогу и входные билеты оплачиваются дополнительно за себя и гида.
Начало и место завершения
🚩 индивидуально
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!
Не говори «великолепно», пока не увидишь Никко!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Живу в Японии 16 лет, из них 8 лет занимаюсь туризмом, работала оператором в крупной японской компании, последнии 4 года работаю гидом-переводчиком. Люблю Японию и ее традиции, и этой любовью хочу поделиться с Вами.
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