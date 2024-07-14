Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона

Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
В этом небольшом путешествии вас ждёт не только погружение в историческое наследие Азербайджана, но и знакомство с природными достопримечательностями. Прогуляемся по столице, наслаждаясь локациями Старого города и панорамами Баку из Нагорного парка.

Вы увидите «Малую Венецию», петроглифы заповедника «Гобустана», грязевые вулканы и пламя горы Янардаг.
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Old City Inn», 3*.
Фото номеров взяты с сайта отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Баку: приезд и прогулка по Нагорному парку

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу, утопающему в вечерних огнях. Пройдёмся по набережной, посетим Нагорный парк, откуда открывается панорамный вид на столицу. Вы увидите, как светятся знаменитые Башни Пламени.

Добро пожаловать в Баку: приезд и прогулка по Нагорному паркуДобро пожаловать в Баку: приезд и прогулка по Нагорному паркуДобро пожаловать в Баку: приезд и прогулка по Нагорному паркуДобро пожаловать в Баку: приезд и прогулка по Нагорному парку
2 день

«Малая Венеция», Музей ковра и достопримечательности Ичери-шехер

Позавтракав, идём гулять по контрастному Баку. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.

Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».

«Малая Венеция», Музей ковра и достопримечательности Ичери-шехер«Малая Венеция», Музей ковра и достопримечательности Ичери-шехер«Малая Венеция», Музей ковра и достопримечательности Ичери-шехер«Малая Венеция», Музей ковра и достопримечательности Ичери-шехер
3 день

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат

Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом. Вы увидите древние стоянки и множество петроглифов.

Затем переместимся на территорию, где находятся грязевые вулканы. Их происхождение связано с нефтегазовыми месторождениями. Завершим экскурсионную программу у Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке. Комплекс включает в себя усыпальницы прямых потомков пророка Мухаммеда.

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат
4 день

Огни Апшерона: храм Атешгях и Янарадаг, замок Рамана

В этот день сначала посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.

Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.

Вернувшись в Баку, у вас будет возможность закупиться сувенирами и местными товарами на «Зелёном рынке» или Яшил базаре. Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!

Огни Апшерона: храм Атешгях и Янарадаг, замок РаманаОгни Апшерона: храм Атешгях и Янарадаг, замок РаманаОгни Апшерона: храм Атешгях и Янарадаг, замок РаманаОгни Апшерона: храм Атешгях и Янарадаг, замок Рамана

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Стоимость тура за 1 человека составит $300. Тур состоится при количестве участников от 1 человека.
  • Мы подберём для вас любые комфортные даты
  • Возможно увеличение количества участников до 20 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГобустанПопулярные местаВыездныеВсе туры3-дневные турыМечеть Биби-ЭйбатСвятые местаНагорный парк4-дневные турыНа 4 дняРынкиАпшеронШопинг

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