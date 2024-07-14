В этот день сначала посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.

Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.

Вернувшись в Баку, у вас будет возможность закупиться сувенирами и местными товарами на «Зелёном рынке» или Яшил базаре. Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!