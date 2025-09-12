-
Лучший выборПо окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Погрузитесь в мир Гродненской пущи и откройте тайны Августовского канала. Насладитесь природой и архитектурой в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Гродно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 257 ₽
14 652 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
14 сен в 13:30
20 сен в 10:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Гродно с гидом-историком
Погрузитесь в атмосферу средневекового Гродно, прогуливаясь по Замковой улице и открывая для себя величие исторических памятников
Начало: На Советской площади
Сегодня в 11:00
14 сен в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 20:15 и 21:30
14 сен в 21:30
15 сен в 21:30
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5883 ₽
8403 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно - город тайн
Откройте для себя тайны Гродно, его замки и храмы. Узнайте о политических интригах и культурных переплетениях, которые формировали этот город
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6324 ₽
9033 ₽ за всё до 8 чел.
