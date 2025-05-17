Оперный театр – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Оперный театр» в Минске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
91 отзыв
Групповая
В тренде
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Завтра в 14:30
22 мая в 10:00
1795 ₽ за человека
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
На машине
На микроавтобусе
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Обезвредить ловушки древнего зла и погулять по центру города - без сопровождения гида
Начало: На Революционной улице
Завтра в 08:00
22 мая в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Скарлыгина
    17 мая 2025
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Очень хороший экскурсовод Надежда. Дала представление о современном Минске и сравнила какой он был. Смотрели из автобуса и много гуляли. Надежда очень внимательно и заботливо относилась к туристам. Большое ей спасибо.
  • С
    Снежанна
    17 мая 2025
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия. А экскурсовод Надежда - профессионал своего дела, она лучшая!
  • Т
    Тамара
    17 мая 2025
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Очень хорошая экскурсия. Узнаешь весь Минск за 3,5 часа
  • Р
    Рузанна
    21 апреля 2025
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Поездка 19.04.25 2 взрослых +2 подростка. Отличная экскурсия. Интересно как для первого посещения, узнать историю основания Минска прогулявшись по ключевым местам,
    читать дальше

    так и для тех кто уже не раз бывал в этом прекрасном городе. Дмитрий, очень увлеченный историей экскурсовод, рассказывал много и интересно, отвечал на все наши вопросы, проехали весь Минск, много гуляли. Мемориал Яма. Невозможно описать, только ком в горле. Невыносимо представить ужасы что там творились.

  • Н
    Наталья
    1 февраля 2025
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Экскурсию заказывала для сына 19 лет и его девушки. Сын был в Минске впервые. С его слов: «Дмитрий - очень интересный
    читать дальше

    и веселый экскурсовод. Мы посмотрели все достопримечательности. Также получили советы по разным кафешкам и местам (куда сходить и где поесть).» От себя могу добавить, что Дмитрий отзывчивый и порядочный человек, очень меня выручил по одному вопросу. Спасибо за неравнодушный подход!

  • Е
    Екатерина
    30 декабря 2024
    Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
    Выражаем огромную благодарность Дмитрию за прекрасно организованную экскурсию-знакомство с Минском! Дмитрий обладает глубокими историческими знаниями и любит свою работу души
    читать дальше

    - это делает экскурсию насыщенной, интересной и увлекательной! Узнали много новых фактов и теперь хочется еще больше углубиться в историю Беларуси. Также он пунктуальный, всегда на связи, чувствует настроение клиента и может быстро адаптироваться:) Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Оперный театр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
  2. Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
  3. Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в мае 2025
Сейчас в Минске в категории "Оперный театр" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Оперный театр», 110 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль