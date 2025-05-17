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так и для тех кто уже не раз бывал в этом прекрасном городе. Дмитрий, очень увлеченный историей экскурсовод, рассказывал много и интересно, отвечал на все наши вопросы, проехали весь Минск, много гуляли. Мемориал Яма. Невозможно описать, только ком в горле. Невыносимо представить ужасы что там творились.