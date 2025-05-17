Групповая
В трендеГрупповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: У метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Завтра в 14:30
22 мая в 10:00
1795 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Минске «Последнее творение ангелов»
Обезвредить ловушки древнего зла и погулять по центру города - без сопровождения гида
Начало: На Революционной улице
Завтра в 08:00
22 мая в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССкарлыгина17 мая 2025Очень хороший экскурсовод Надежда. Дала представление о современном Минске и сравнила какой он был. Смотрели из автобуса и много гуляли. Надежда очень внимательно и заботливо относилась к туристам. Большое ей спасибо.
- ССнежанна17 мая 2025Отличная экскурсия. А экскурсовод Надежда - профессионал своего дела, она лучшая!
- ТТамара17 мая 2025Очень хорошая экскурсия. Узнаешь весь Минск за 3,5 часа
- РРузанна21 апреля 2025Поездка 19.04.25 2 взрослых +2 подростка. Отличная экскурсия. Интересно как для первого посещения, узнать историю основания Минска прогулявшись по ключевым местам,
- ННаталья1 февраля 2025Экскурсию заказывала для сына 19 лет и его девушки. Сын был в Минске впервые. С его слов: «Дмитрий - очень интересный
- ЕЕкатерина30 декабря 2024Выражаем огромную благодарность Дмитрию за прекрасно организованную экскурсию-знакомство с Минском! Дмитрий обладает глубокими историческими знаниями и любит свою работу души
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Оперный театр»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в мае 2025
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