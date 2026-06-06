На экскурсии вы познакомитесь с духовным наследием Минска: увидите Свято-Елисаветинский монастырь, храм-памятник Всех Святых и Свято-Духов кафедральный собор. Спуститесь в крипту, где покоятся останки воинов, и прикоснётесь к святыням Беларуси. Обед в трапезной храма Всех Святых входит в программу.

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Описание экскурсии

Свято-Елисаветинский монастырь

Единственный действующий монастырь в Минске, широко известный за пределами Беларуси. Вы посетите храмы обители, услышите её историю и познакомитесь со святынями.

Храм-памятник во имя Всех Святых

Построен в память о жертвах, отдавших жизнь за спасение Отечества, и открыт в 2012 году. Вы увидите внутреннее убранство, спуститесь в крипту и отдохнёте в трапезной, где вас ждёт обед.

Свято-Духов кафедральный собор

Главный храм Минска хранит чудотворную Минскую икону Божией Матери — одну из самых почитаемых святынь страны. Здесь же находятся мощи праведной Софии Слуцкой, равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая Чудотворца и других святых.

Примерный тайминг

12:00 — экскурсия по кафедральному собору

13:30 — храм-памятник Всех Святых, посещение крипты и обед

15:30 — экскурсия по Свято-Елисаветинскому монастырю

18:00 — окончание программы на Немиге

Организационные детали