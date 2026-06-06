Святыни Минска + спуск в крипту и обед в трапезной
Посетить главные храмы столицы и погрузиться в историю города
На экскурсии вы познакомитесь с духовным наследием Минска: увидите Свято-Елисаветинский монастырь, храм-памятник Всех Святых и Свято-Духов кафедральный собор. Спуститесь в крипту, где покоятся останки воинов, и прикоснётесь к святыням Беларуси. Обед в трапезной храма Всех Святых входит в программу.
Описание экскурсии
Свято-Елисаветинский монастырь
Единственный действующий монастырь в Минске, широко известный за пределами Беларуси. Вы посетите храмы обители, услышите её историю и познакомитесь со святынями.
Храм-памятник во имя Всех Святых
Построен в память о жертвах, отдавших жизнь за спасение Отечества, и открыт в 2012 году. Вы увидите внутреннее убранство, спуститесь в крипту и отдохнёте в трапезной, где вас ждёт обед.
Свято-Духов кафедральный собор
Главный храм Минска хранит чудотворную Минскую икону Божией Матери — одну из самых почитаемых святынь страны. Здесь же находятся мощи праведной Софии Слуцкой, равноапостольной Марии Магдалины, святителя Николая Чудотворца и других святых.
Примерный тайминг
12:00 — экскурсия по кафедральному собору 13:30 — храм-памятник Всех Святых, посещение крипты и обед 15:30 — экскурсия по Свято-Елисаветинскому монастырю 18:00 — окончание программы на Немиге
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автобусе
Форма одежды: для женщин — платки и юбки, для мужчин — закрытые плечи и брюки
Обед в трапезной храма Всех Святых входит в стоимость экскурсии
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
во вторник и субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2800 ₽
Дети до 18 лет
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2225 туристов
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