57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы увидите знаменитую, буквально собранную по кусочкам, церковь Фрауэнкирхе рядом с террасой Брюля, Академией изобразительных искусств и Дворцом культуры. Пройдетесь вдоль самого большого в мире панно из мейсенских фарфоровых плиток. Узнаете всё самое интересное из истории Дрездена и услышите увлекательный рассказ о немецком курфюрсте Августе Сильном и его возлюбленной Козель.

Сокровища музеев Дрездена

В свободное время вы сможете самостоятельно посетить знаменитую Дрезденскую картинную галерею и познакомиться с «Сикстинской Мадонной» Рафаэля, цена на которую в свое время превысила стоимость нескольких замков. Независимо от того, отличаете ли вы работы Тициана от полотен Рубенса, этот музей непременно стоит внести в список для посещения. А если вы любитель диковинок и драгоценностей, то загляните в музей «Зеленые своды», где воображение поразит один из крупнейших в мире бриллиантов весом в 41 карат, а также рыцарский зал, турецкие комнаты и другие потрясающие творения человеческих рук.

Немецкие лакомства

Когда устанете от культуры – к вашим услугам торговые центры, из которых вы точно не выйдете с пустыми руками. Здесь можно купить сувениры, знаменитый Мейсенский фарфор, местные сыры и шоколад, немецкие колбаски, пиво и маленькую баночку самой вкусной в мире горчицы.