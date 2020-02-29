57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Город искусств, изысканной архитектуры, великих музейных коллекций — путешествие в столицу Саксонии

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Вас ждет путешествие в город, который историк искусств Иоганн Готфрид назвал Флоренцией-на-Эльбе.

Вы познакомитесь с изысканной архитектурой Дрездена и узнаете о жизни, любви и правлении великих монархов.

А после нашей прогулки у вас останется время, чтобы отдать должное великолепным музейным коллекциям Дрездена и местным немецким деликатесам.
€35
32 за человека
скидка10%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча около Национального музея
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У этой экскурсии57 отзывов
4.35
Групповая экскурсия из Праги в Дрезден
Групповая экскурсия из Праги в Дрезден

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
Вы увидите знаменитую, буквально собранную по кусочкам, церковь Фрауэнкирхе рядом с террасой Брюля, Академией изобразительных искусств и Дворцом культуры. Пройдетесь вдоль самого большого в мире панно из мейсенских фарфоровых плиток. Узнаете всё самое интересное из истории Дрездена и услышите увлекательный рассказ о немецком курфюрсте Августе Сильном и его возлюбленной Козель.

Сокровища музеев Дрездена
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить знаменитую Дрезденскую картинную галерею и познакомиться с «Сикстинской Мадонной» Рафаэля, цена на которую в свое время превысила стоимость нескольких замков. Независимо от того, отличаете ли вы работы Тициана от полотен Рубенса, этот музей непременно стоит внести в список для посещения. А если вы любитель диковинок и драгоценностей, то загляните в музей «Зеленые своды», где воображение поразит один из крупнейших в мире бриллиантов весом в 41 карат, а также рыцарский зал, турецкие комнаты и другие потрясающие творения человеческих рук.

Немецкие лакомства
Когда устанете от культуры – к вашим услугам торговые центры, из которых вы точно не выйдете с пустыми руками. Здесь можно купить сувениры, знаменитый Мейсенский фарфор, местные сыры и шоколад, немецкие колбаски, пиво и маленькую баночку самой вкусной в мире горчицы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи и галереи
  • В некоторые праздничные дни картинная галерея не работает. Если экскурсия проводится в такие дни, режим работы картинной галереи необходимо уточнять дополнительно.
Групповая экскурсия из Праги в Дрезден
Групповая экскурсия из Праги в Дрезден
Групповая экскурсия из Праги в Дрезден

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Национального музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Для того, чтобы чувствовать себя независимо и одновременно комфортно необходимо иметь контакт человека, которые сможет в любую минуту ориентировать вас в незнакомом городе. Наша компания профессионально занимается услугами сфере туризма. Мы предлагает вам ненавязчивый сервис, сопровождение опытных гидов согласно вашим пожеланиям и предпочтениям, надежного партнера и помощника в незнакомой, но такой прекрасной стране Чехии.
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Добрый день ! Экскурсия не понравилась. Вторник не музейный день в Дрездене, но об этом становится известно уже непосредственно на месте встречи, могли бы указать это в описании , чтобы люди не чувствовали себя обманутыми. У нас была гид Маргарита , рассказчик из неё такой же , как из меня кандидат технических наук . Слушать неинтересно , монотонный голос , никакого выражения , из-за этого в автобусе по пути в Дрезден хочется просто спать , а не получать информацию . По приезду в Дрезден , час мы посвятили обходу старинного замка , после чего нам сказали у вас 4 !!!! 4 часа свободного времени . Я заплатила не за свободное время , и не за походы по магазинам за одеждой , а за экскурсию , которой не было в итоге . Также гид предложила нам сходить с ней пообедать . Пообедать в Дрездене в Украинском ресторане ) Признаю , это ещё можно сказать была наша ошибка , ведь мы сами согласились туда пойти ( о чем пожалели естественно) . Но это не отменяет общего отрицательного впечатления об экскурсии. Совет для тех, кто будет брать в дальнейшем экскурсии : никогда не соглашайтесь идти обедать с гидом . Там ничего вкусного вы не попробуете. Пишу свой отзыв без лишних эмоций и трезвым взглядом . Пользовалась вашими услугами когда была в Стамбуле , и там все было замечательно ! Да и в Вену мы прекрасно съездили с другим гидом Юлией, но об этом я расскажу в другой теме.
11 января 2020
На экскурсии побывали 2 января 2020года, очень все понравилось, гид Анна великолепно провела экскурсию, было достаточно свободного времени для посещения магазинов, но лично для нас 3 часа очень мало для посещения картинной галереи и сокровищницы, т.к. везде очереди туристов, а так хотелось не спеша все посмотреть. Но все равно мы остались довольные.
11 января 2020
Посетили данную экскурсию 2 января 2020г с девушкой

Здесь вы покупаете экскурсию через посредников. Саму экскурсию организовывает другая компания. К экскурсии вопросов нет, гид - очень приятная женщина, хорошо рассказывала. Автобус хороший, есть WiFi, работает правда не всегда. Дрезден -очень красивый город, стоит посещения.

Проблема возникла со стороны посредников. Вместо Татьяны с табличкой был парень, имя его не узнавал. В списке из 8 человек не оказалось наших фамилий. А именно столько человек позволял посадить в свой автобус. Мы были 9 и 10. Через несколько минут подошли еще 2 мужчины, но их уговорили перенести на другой день. Нас же это не устраивало, тк это был последний день в Праге. После 15-20 минут непоняток нас пристроили к гиду вместо какой-то пары опаздывающих. В конечном счете в автобус зашло больше людей, чем было посадочных мест. Попросили выйти всех, кого не было в списках. Мы не стали (тк нас показали гиду и сказали, чтобы мы держались ее) и всех начали проверять по фамильно. Благо, что параллельно с нами отправлялись еще автобусы и последних зашедших пересадили туда, не доведя эту проверку до конца. В итоге все обошлось, но сидеть в автобусе и ждать, пока твою фамилию назовут, чтобы попросить удалиться - так себе удовольствие.
Бронирование и оплата были около 13:30 1 января. Возможно сложности вызваны праздничными днями, но ваучер на почту мне пришел, поэтому даже не думал, что так может получиться. Если некому следить за этим - то закрывайте бронь на 2 января.
8 января 2020
Впервые попробовал экскурсию на трипстере с таким большим количеством людей. В принципе все минусы как и плюсы вполне очевидны-более дешёвый билет с более трудной организацией людей. Но все прошло в принципе как по маслу. Тройку ставлю не за это, а за то, что Дрезден это в первую очередь картинная галерея, а она до 29 февраля не работает вообще. Понятное дело, что я мог увидеть эту информацию где-нибудь (наверное), но ничего не мешало трипстеру сделать апдейт информации. Но, конечно, он это не сделает ибо часть людей однозначно задумается, а стоит ли ехать. В общем , незачем в описании писать о галерее если самую главную картину Рафаэля я могу посмотреть лишь в интернете. За это тройка. Остальное достойно - организация, обзорная экскурсия, количество свободного времени.
4 января 2020
Гид Ольга 5+, незабываемые впечатления👍
30 декабря 2019
Спасибо огромное экскурсоводу. Думала,что по пути в Дрезден буду досыпать,но Анна так рассказывала интересно,что мы с дочкой (9л) слушали всю дорогу интересные факты. По приезду так же экскурсовод рассказывала очень интересно. Огромное спасибо.
27 декабря 2019
Трипстер радует хорошей организацией. Гид Маргарита давала очень структурированную интересную и четкую информацию по теме экскурсии. Очень остались довольны. Спасибо команде трипстера за то что переживает за своих клиентов, заранее прозванивает всех по телефону, напоминает по почте. Удобно .
25 декабря 2019
Увлекательная экскурсия, понравилось абсолютно все. Очень познавательная и увлекательная. Спасибо гиду, что отпустила нас на ярмарку раньше положенного, иначе мы бы не успели ничего купить.
14 ноября 2019
Были на экскурсии 12 ноября. Организация неплохая при такой большой группе. Экскурсовод Юля немного нервничала, это было видно. Напряжённый момент получился на санитарной остановке, когда все рванули в туалет, очередь приличная а времени давалось мало, всего 15 минут. Пришлось кого-то подождать, казалось, что дойдет до конфликта, т.к. экскурсовод нервно пыталась высказать про отсутствие лишнего времени. Хотя это скорее замечание к организаторам, при планировании остановок учитывайте, что группа не одна, и времени для этого нужно выделять чуть больше, лишние 5-10 минут вас не разорят, чтобы предотвращать неприятные ситуации и не заставлять нервничать экскурсовода! Сама экскурсия понравилась, Юля рассказывала интересно, не скучно, все объясняла подробно, так что мы самостоятельно погуляли и нигде не заблудились. Экскурсию рекомендую, если не обращать внимания на мелкие неудобства. Может организаторы прислушаются к пожеланиям заказчиков.
25 октября 2019
Нам всё очень понравилось, Александр (гид) запоминающи давал информацию. Рекомендую посетить Дрезден!
Ещё 47 отзывов

Татьяна проводит ещё 6 экскурсий

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