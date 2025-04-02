Сома-Бэй – экскурсии в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Сома-Бэй» в Хургаде, цены от $48. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
На автобусе
18 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$60 за человека
Луксор «стандарт» из Хургады
На автобусе
17 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$48 за человека
Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
7 часов
42 отзыва
Водная прогулка
Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
$85 за человека
Луксор и Долина Цариц из Хургады
На автобусе
18 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    2 апреля 2025
    Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
    Все прошло замечательно. Главное - спокойно и четко. Анна вовремя забрала нас из отеля. Роман все спокойно объяснил перед погружением
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    и контролировал процесс. Впечатления только положительные. Такого разнообразия подводного мира в аквариуме не встретишь. Удалось увидеть и ската и осьминога и рыбу-крокодила. Об остальных жителях рифа и не говорю. Организаторов рекомендую, однозначно.

  • N
    Nina
    15 марта 2025
    Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
    Это был мой первый опыт в подводном погружении. Команда Романа профессионалы своего дела - помогли погрузится в невероятную атмосферу коралловых
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    рифов Красного моря. Инструктор Павел, вежливый, общительный - все доступно объяснил, всю необходимую информацию о погружении, что и как необходимо делать. Во время погружения помогал и был всегда рядом. Провели 2 погружения на 12 метров, по 30 минут - все прошло великолепно, впечатления незабываемые, коралловый риф прекрасен. Экипаж катера также был вежлив, помогал с оборудованием. Всем огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
    Только вернулись домой после погружений. Хотим сказать от всей души спасибо инструктору Анне- она просто чудо ✨ нам невероятно повезло
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    познакомится с красотой Красного моря под ее чутким руководством. Не вздумайте брать экскурсии за 20$ и толпой людей на лодке, возьмите лучше персональное погружение с инструктором. У нас было 2 погружения по 30-40 минут, и только за это время вы можете увидеть всю красоту моря, и что важно, сделать это безопасно для здоровья! мы с мужем остались под огромным впечатлением от погружений! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Сома-Бэй»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
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  3. Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
  4. Луксор и Долина Цариц из Хургады
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Остров Гифтун
  7. Остров Махмея
  8. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Сома-Бэй" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 85. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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