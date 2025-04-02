Мини-группа
до 1 чел.
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$60 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$48 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в мини-группе с индивидуальными погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
$85 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
11 апр в 04:30
$58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей2 апреля 2025Все прошло замечательно. Главное - спокойно и четко. Анна вовремя забрала нас из отеля. Роман все спокойно объяснил перед погружением
- NNina15 марта 2025Это был мой первый опыт в подводном погружении. Команда Романа профессионалы своего дела - помогли погрузится в невероятную атмосферу коралловых
- ЕЕлена11 января 2025Только вернулись домой после погружений. Хотим сказать от всей души спасибо инструктору Анне- она просто чудо ✨ нам невероятно повезло
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Сома-Бэй»
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