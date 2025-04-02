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познакомится с красотой Красного моря под ее чутким руководством. Не вздумайте брать экскурсии за 20$ и толпой людей на лодке, возьмите лучше персональное погружение с инструктором. У нас было 2 погружения по 30-40 минут, и только за это время вы можете увидеть всю красоту моря, и что важно, сделать это безопасно для здоровья! мы с мужем остались под огромным впечатлением от погружений! Рекомендуем!