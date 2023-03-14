ежедневно в 08:00 и 16:00

Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады

Встреча с дельфинами в заповеднике, снорклинг у рифов и катание по волнам

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В группе до 25 человек вы отправитесь исследовать самые живописные места Красного моря. Узнаете, как живут афалины, и почувствуете себя частью их стаи. Изучите подводные ландшафты и многоцветие кораллов, ныряя с маской и трубкой. А в завершении прокатитесь на банане и таблетке.
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Ближайшие даты:
13
мар
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дивный водный мир

Эта поездка понравится всем, кто считает море своей родной стихией, любит купаться и загорать. В бухте дельфинов вы окажетесь бок о бок с этими невероятно умными и красивыми животными. Если повезёт, сможете и поплавать вместе с ними. Другие подводные обитатели ждут вас во время ныряния у коралловых рифов. А в ходе водных развлечений окунётесь в мир беззаботного веселья — ну и в море тоже! 💦🌊

Программа поездки

  • Утром гид заедет за вами в отель с 8:00 до 8:45 (в зависимости от местоположения) и отвезёт на причал к большой трехпалубной яхте;
  • До отплытия гид выдаст все плавательные принадлежности (маски, трубки, ласты и жилеты, прокат входит в стоимость), и объяснит, как ими пользоваться;
  • К бухте дельфинов на севере Хургады вы доберётесь примерно за 1 час. Там вы увидите дельфинов и сможете поплавать рядом с ними, если стая окажется достаточно близко;
  • Затем отправитесь к коралловым рифам для снорклинга, чтобы насладиться подводным миром Красного моря;
  • Устроите перерыв на обед: на борту яхты вас будут ждать вкусные и сытные блюда, а также безалкогольные напитки;
  • Перед отправлением к берегу вы прокатитесь на банане и таблетке;
  • Около 16.00 прибудете на причал, после чего мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

Что взять с собой

— Паспорт (можно фото в телефоне)
— Купальные принадлежности
— Полотенце
— Солнцезащитные очки
— Крем от солнца
— Головной убор

Что входит в стоимость, а что — нет

Включены:
— Трансфер из/до отеля в Хургаде
— Прокат оборудования (маски, трубки, ласты и жилеты)
— Сопровождение инструктора по снорклингу
— Обед и безалкогольные напитки
— Катание на банане/таблетке
— Душ с пресной водой

Дополнительно оплачиваются:
— Трансфер из загородных районов: Макади, Эль Гуна и Сахл Хашиш +$5, Сафага +$7
— Чаевые
— Личные расходы
— Фото- и видеосъемка

ежедневно в 08:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Групповые
Водные развлечения
Подводное плавание
Животные
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Сноркелинг
Природа и пейзажи
Заповедники
Дельфины

Похожие туры из Хургады

Дайвинг в Хургаде в мини-группе
7 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
3 отзыва
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
у вашего отеля
14 мар
15 мар
16 мар
17 мар
70 за человека
Трансфер из аэропорта в Хургаду
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
в аэропорту
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
30 за всё до 8 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
7.5 часов
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Карим
Карим
2 отзыва
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Отправиться навстречу прекрасным созданиям и порадовать себя водными развлечениями
у ворот вашего отеля
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Хургаде
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ