ежедневно в 08:00 и 16:00

Эта поездка понравится всем, кто считает море своей родной стихией, любит купаться и загорать. В бухте дельфинов вы окажетесь бок о бок с этими невероятно умными и красивыми животными. Если повезёт, сможете и поплавать вместе с ними. Другие подводные обитатели ждут вас во время ныряния у коралловых рифов. А в ходе водных развлечений окунётесь в мир беззаботного веселья — ну и в море тоже! 💦🌊
— Паспорт (можно фото в телефоне)
— Купальные принадлежности
— Полотенце
— Солнцезащитные очки
— Крем от солнца
— Головной убор
Включены:
— Трансфер из/до отеля в Хургаде
— Прокат оборудования (маски, трубки, ласты и жилеты)
— Сопровождение инструктора по снорклингу
— Обед и безалкогольные напитки
— Катание на банане/таблетке
— Душ с пресной водой
Дополнительно оплачиваются:
— Трансфер из загородных районов: Макади, Эль Гуна и Сахл Хашиш +$5, Сафага +$7
— Чаевые
— Личные расходы
— Фото- и видеосъемка