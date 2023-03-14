ежедневно в 08:00 и 16:00

В группе до 25 человек вы отправитесь исследовать самые живописные места Красного моря. Узнаете, как живут афалины, и почувствуете себя частью их стаи. Изучите подводные ландшафты и многоцветие кораллов, ныряя с маской и трубкой. А в завершении прокатитесь на банане и таблетке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дивный водный мир

Эта поездка понравится всем, кто считает море своей родной стихией, любит купаться и загорать. В бухте дельфинов вы окажетесь бок о бок с этими невероятно умными и красивыми животными. Если повезёт, сможете и поплавать вместе с ними. Другие подводные обитатели ждут вас во время ныряния у коралловых рифов. А в ходе водных развлечений окунётесь в мир беззаботного веселья — ну и в море тоже! 💦🌊

Программа поездки

Утром гид заедет за вами в отель с 8:00 до 8:45 (в зависимости от местоположения) и отвезёт на причал к большой трехпалубной яхте;

До отплытия гид выдаст все плавательные принадлежности (маски, трубки, ласты и жилеты, прокат входит в стоимость), и объяснит, как ими пользоваться;

К бухте дельфинов на севере Хургады вы доберётесь примерно за 1 час. Там вы увидите дельфинов и сможете поплавать рядом с ними, если стая окажется достаточно близко;

Затем отправитесь к коралловым рифам для снорклинга, чтобы насладиться подводным миром Красного моря;

Устроите перерыв на обед: на борту яхты вас будут ждать вкусные и сытные блюда, а также безалкогольные напитки;

Перед отправлением к берегу вы прокатитесь на банане и таблетке;

Около 16.00 прибудете на причал, после чего мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

Что взять с собой

— Паспорт (можно фото в телефоне)

— Купальные принадлежности

— Полотенце

— Солнцезащитные очки

— Крем от солнца

— Головной убор

Что входит в стоимость, а что — нет

Включены:

— Трансфер из/до отеля в Хургаде

— Прокат оборудования (маски, трубки, ласты и жилеты)

— Сопровождение инструктора по снорклингу

— Обед и безалкогольные напитки

— Катание на банане/таблетке

— Душ с пресной водой

Дополнительно оплачиваются:

— Трансфер из загородных районов: Макади, Эль Гуна и Сахл Хашиш +$5, Сафага +$7

— Чаевые

— Личные расходы

— Фото- и видеосъемка