Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с морской историей Эстонии в двух лучших музеях Таллина. И гидросамолетная гавань, и Fat Margaret - все, что вам нужно для интерактивного общения с увлекательными экспозициями, а также новаторское представление морского прошлого страны.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в гавань гидросамолета
Вход в башню Fat Margaret и выставку внутри
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таллина