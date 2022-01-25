Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди

Посетите два самых интересных музея Таллина с этим комбинированным билетом

Входной билет
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
Гидросамолетная гавань и Fat Margaret: проход без очереди
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Познакомьтесь с морской историей Эстонии в двух лучших музеях Таллина. И гидросамолетная гавань, и Fat Margaret - все, что вам нужно для интерактивного общения с увлекательными экспозициями, а также новаторское представление морского прошлого страны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в гавань гидросамолета
  • Вход в башню Fat Margaret и выставку внутри
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