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Сборная автобусная экскурсия по Таллину

5
1 отзыв
GT B.
GT B. – Гид из Таллина
Сборная автобусная экскурсия по Таллину
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

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Сборная автобусная экскурсия по Таллину
Сборная автобусная экскурсия по Таллину

Что вы увидите

  • площадь Свободы
  • театр Эстония
  • парк Таамсааре
  • Национальный Драматический театр
  • дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (с остановкой)
  • президенсткий дворец
  • дворец Кадриорг (внешний осмотр)
  • памятник "Русалка" (с остановкой)
  • Певческое поле
  • район Пирита
  • олимпийский центр
  • руины монастыря Св. Бригитты.
Очарование Таллина во время большой автобусной экскурсии 🧭 с посещением всех самых известных достопримечательностей 🏛️
Что входит
  • автобусное обслуживание и услуги экскурсовода
Что не входит
  • Билеты в музеи
Начало
🚩 Фойе гостиницы в Таллине или по договоренности
Место завершения
🏁 центр Таллина
Сборная автобусная экскурсия по Таллину
Сборная автобусная экскурсия по Таллину
Сборная автобусная экскурсия по Таллину
Сборная автобусная экскурсия по Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GT B.
GT B.
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