Что вы увидите
- площадь Свободы
- театр Эстония
- парк Таамсааре
- Национальный Драматический театр
- дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (с остановкой)
- президенсткий дворец
- дворец Кадриорг (внешний осмотр)
- памятник "Русалка" (с остановкой)
- Певческое поле
- район Пирита
- олимпийский центр
- руины монастыря Св. Бригитты.
Очарование Таллина во время большой автобусной экскурсии 🧭 с посещением всех самых известных достопримечательностей 🏛️
Что входит
- автобусное обслуживание и услуги экскурсовода
Начало
🚩 Фойе гостиницы в Таллине или по договоренности
Место завершения
🏁 центр Таллина
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GT B.
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