Во время этой необычной экскурсии 🧭 в эстонский музей 🖼 под открытым небом вы насладитесь красотой деревенского пейзажа и вдохнете свежий морской воздух, услышите красивые 🤩 эстонские сказки и узнаете, как справляли традиционные праздники этой страны в старину. Как и полагается, в настоящей деревне есть церковь ⛪, корчма, школа, мельницы, пожарное депо, сараи для сетей на берегу моря 🌊 и много других интересных построек.
Экскурсия для сборной группы независимо от количества человек (проводится даже для одного участника)
Что входит
Транспорт туда-обратно и экскурсия в музее продолжительностью 2-2, 5 часа
(в стоимость НЕ входит билет в музей, он оплачивается туристами самостоятельно на кассе музея)
Начало
🚩 фойе гостиницы, жд вокзал или по договоренности
Место завершения
🏁 Старый город, фойе гостиницы, жд вокзал или по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.