Во время этой необычной экскурсии 🧭 в эстонский музей 🖼 под открытым небом вы насладитесь красотой деревенского пейзажа и вдохнете свежий морской воздух, услышите красивые 🤩 эстонские сказки и узнаете, как справляли традиционные праздники этой страны в старину. Как и полагается, в настоящей деревне есть церковь ⛪, корчма, школа, мельницы, пожарное депо, сараи для сетей на берегу моря 🌊 и много других интересных построек.

Экскурсия для сборной группы независимо от количества человек (проводится даже для одного участника)