  1. Экскурсии

Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»

5
1 отзыв
GT B.
GT B. – Гид из Таллина
На экскурсии 🧭 вас будет ждать экскурсия ⛳ по деревне с осмотром эстонских деревянных построек, которые привезли сюда со всей страны.

Вы поближе познакомитесь с историей 📖 Эстонии, узнаете о традициях и о том, как ведут быт местные жители.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €15 за человека

    Заказать экскурсию
Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»
Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»

Что вы увидите

  • Музей под открытым небом
  • Таллин, Эстония
Во время этой необычной экскурсии 🧭 в эстонский музей 🖼 под открытым небом вы насладитесь красотой деревенского пейзажа и вдохнете свежий морской воздух, услышите красивые 🤩 эстонские сказки и узнаете, как справляли традиционные праздники этой страны в старину. Как и полагается, в настоящей деревне есть церковь ⛪, корчма, школа, мельницы, пожарное депо, сараи для сетей на берегу моря 🌊 и много других интересных построек.
Экскурсия для сборной группы независимо от количества человек (проводится даже для одного участника)
Что входит
  • Транспорт туда-обратно и экскурсия в музее продолжительностью 2-2, 5 часа
  • (в стоимость НЕ входит билет в музей, он оплачивается туристами самостоятельно на кассе музея)
Начало
🚩 фойе гостиницы, жд вокзал или по договоренности
Место завершения
🏁 Старый город, фойе гостиницы, жд вокзал или по договоренности
Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»
Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»
Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»
Сборная экскурсия «Легенды и сказки эстонской деревни»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GT B.
GT B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

GT B. проводит ещё 3 экскурсии

Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
10
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
16 отзывов
Сборная автобусная экскурсия по Таллину
20
2 часа
Сборная автобусная экскурсия по Таллину
1 отзыв
"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере
35
5 часов
"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
222 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков