Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

Что вас ожидает

Ласнамяэ сквозь века

В прошлом Ласнамяэ нередко называли «гетто» или «бетонными джунглями». Однако в последние годы район преображается стремительными темпами — в нем появилось много парков 🌳 и других интересных и живописных объектов. Мы расскажем, с чего началось развитие этой территории и чем занимались жители холма Ласнамяэ три тысячи лет назад. А в Новом городе вы узнаете, почему он так называется и за сколько рублей его продали через 27 лет после строительства.

Очаровательный парк Паэ

Вы прогуляетесь 👣 по бывшим каменоломням, а ныне — цветущему парку Паэ, ставшему символом современного Ласнамяэ и увидите живописную череду террас и склонов. А еще полюбуетесь на колесо обозрения, красный и белый маяки. А мы постараемся разрушить стереотипы о Ласнамяэ и доказать, насколько это разнообразное и удивительное место.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.