Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

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Таллин — это не только Старый город!

Погулять по колоритному району Ласнамяэ и услышать о его прошлом, настоящем и будущем

Polina
Polina – представитель из Таллина
Ласнамяэ — самый большой район Таллина.

Вы узнаете, почему большинство местного населения говорит на русском языке, как современные парки 🌳 сочетаются с типовыми панельными домами и где президент Эстонии посадила английскую розу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От €50 за экскурсию

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Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!

Что вас ожидает

Ласнамяэ сквозь века
В прошлом Ласнамяэ нередко называли «гетто» или «бетонными джунглями». Однако в последние годы район преображается стремительными темпами — в нем появилось много парков 🌳 и других интересных и живописных объектов. Мы расскажем, с чего началось развитие этой территории и чем занимались жители холма Ласнамяэ три тысячи лет назад. А в Новом городе вы узнаете, почему он так называется и за сколько рублей его продали через 27 лет после строительства.

Очаровательный парк Паэ
Вы прогуляетесь 👣 по бывшим каменоломням, а ныне — цветущему парку Паэ, ставшему символом современного Ласнамяэ и увидите живописную череду террас и склонов. А еще полюбуетесь на колесо обозрения, красный и белый маяки. А мы постараемся разрушить стереотипы о Ласнамяэ и доказать, насколько это разнообразное и удивительное место.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе Ласнамяэ
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!
Таллин — это не только Старый город!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Polina
Polina
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гражданских активистов, болеющая душой за свой район Ласнамяэ. С радостью покажем вам «другой Таллин» и сделаем все, чтобы он вам понравился!
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