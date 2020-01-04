Если вы хотите увидеть много вещей, но у вас мало времени, то этот речной круиз по Шпрее - идеальный способ познакомиться со всем, что находится в центре этого шумного города.

Ваша 1-часовая обзорная экскурсия проведет вас мимо Рейхстага (здание немецкого парламента), через новый Regierungsviertel (правительственный квартал) до Haus der Kulturen der Welt (Дома мировых культур).

После поворота на Лютербрюкке (мост Лютера), взглянув на замок Бельвю (дворец Бельвю), Beamtenschlange (жилье для государственных служащих) и Зигессойле (Колонна Победы), вы увидите основные достопримечательности города.

Полюбуйтесь Hauptbahnhof (Центральный вокзал), Berliner Dom (Берлинский собор), Museumsinsel (Музейный остров) и Nikolaiviertal, старейшим жилым районом Берлина.