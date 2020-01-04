Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените по достоинству удобство и комфорт застекленной лодки с подогревом и панорамным видом в зимний сезон
Откройте для себя исторический центр Берлине на часовой речной экскурсии
Узнайте больше о городе благодаря аудиогиду на 8 языках
Осмотрите Рейхстаг и великолепный Берлинский кафедральный собор
Воспользуйтесь этим билетом в подходящее время в удобном для вас месте
Если вы хотите увидеть много вещей, но у вас мало времени, то этот речной круиз по Шпрее - идеальный способ познакомиться со всем, что находится в центре этого шумного города.
Ваша 1-часовая обзорная экскурсия проведет вас мимо Рейхстага (здание немецкого парламента), через новый Regierungsviertel (правительственный квартал) до Haus der Kulturen der Welt (Дома мировых культур).
После поворота на Лютербрюкке (мост Лютера), взглянув на замок Бельвю (дворец Бельвю), Beamtenschlange (жилье для государственных служащих) и Зигессойле (Колонна Победы), вы увидите основные достопримечательности города.
Полюбуйтесь Hauptbahnhof (Центральный вокзал), Berliner Dom (Берлинский собор), Museumsinsel (Музейный остров) и Nikolaiviertal, старейшим жилым районом Берлина.
Ответы на вопросы
Что входит
Морская экскурсия
Аудиокомментарии воспроизводятся через динамики
Что не входит
Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Живой гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Маршрут тура может быть незначительно изменен
Места с Windows не могут быть гарантированы пожалуйста, приходите пораньше, если у вас есть предпочтительное место
Аудиокомментарии воспроизводятся через динамики на борту. Нет живого гида
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Все участники старше 18 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Участники, которые не могут быть вакцинированы, должны предоставить подтверждение медицинских противопоказаний и отрицательный результат теста, сделанного не позднее чем за 24 часа до начала мероприятия. Участники младше 18 лет должны предъявить отрицательный результат теста, сданного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
O
Or
4 янв 2020
Хотя не было никаких доступных мест для сидения или стояния снаружи, о которых мы не знали (упоминалось, что они покрыты зимой, но у большинства лодок есть также свободное пространство на палубе для сумасшедших людей, которые не против холода), Поездка была спокойной и веселой, час был почти подходящим, и сидение внутри было отличным. Конечно, цены на напитки не были такими дешевыми, но я думаю, что в этих достопримечательностях это само собой разумеется. Попасть внутрь было довольно легко, а инструкции были действительно полезны. В целом, отлично подходит для одноразового опыта.
J
Joel
3 дек 2019
Я бы проигнорировал некоторые из более негативных отзывов об этой деятельности. Я и моя вторая половина действительно наслаждались этой поездкой на лодке. Это была прекрасная возможность увидеть много популярных наземных ориентиров Берлина (мой фаворит - здания Rhinestag и канцлера). Еда, которая у нас была, не была идеальной, но ты находишься в лодке всего час, поэтому, если ты поешь раньше, у тебя все будет хорошо. Да, вы должны платить за еду и напитки, но что вы ожидали? Цены были на самом деле приличными по сравнению со многими другими местами в Берлине! Я бы дал это 9/10. 1 час был идеальной продолжительностью - о да, возьмите наушники, если можете - но они вам не нужны!
А
Аноним
25 авг 2019
Это было на самом деле хорошо. Мы отправились в 1-часовую поездку, и этого было более чем достаточно, учитывая, что мы пошли в одну сторону 15 минут, затем мы повернули и пошли 15 минут назад по тому же маршруту, а затем 15 минут вниз по реке и обратно по тому же маршруту до пикапа. точка. Надеялся на круговую поездку. Цена была высока, мы сели в лодку, затем заказали напиток. Я думал, что это было включено в стоимость билета. . но нет. В конце нас попросили заплатить за это. 4 € за небольшую пинту пива. Во всяком случае, официантка была прекрасна:)
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