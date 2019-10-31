Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off

Откройте для себя самые интересные места Берлина на двухэтажном автобусе с открытой крышей

4.1
1135 отзывов
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя самые интересные места Берлина на двухэтажном автобусе с открытой крышей.

Узнайте больше о немецкой столице.

Осмотрите Бранденбургские ворота, Чекпойнт Чарли, Александерплац и многое другое!
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off
Берлин: 24-часовой билет на автобусный тур hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Александерплац
  • Шарлоттенбург
  • Чекпойнт Чарли
  • O2 World в Берлине
  • Потсдамская площадь
  • Универсальный магазин KaDeWe
  • Карл-Маркс-аллее
  • Мемориальный комплекс «Берлинская стена»
  • Дворец Шарлоттенбург
  • Люстгартен
  • Мауэрпарк
  • Олимпийский стадион, Берлин
  • Митте
  • Музей компьютерных игр, Берлин
  • Галерея
  • SEA LIFE в Берлине
  • Дом МартинаГропиуса
  • Подземелье в Берлине
  • Гумбольдт-бокс
  • Красная ратуша
  • Пренцлауэр-Берг
  • Берлинская стена
  • Бранденбургские ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя основные достопримечательности Берлина
  2. Осмотрите Бранденбургские ворота и Чекпойнт Чарли
  3. Полюбуйтесь панорамным видом с открытого верхнего яруса автобуса
  4. Послушайте интересные комментарии мультиязычного аудиогида на борту
  5. Оцените Истсайдскую галерею – самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены
  6. Посетите Олимпийский стадион
Исследуйте Берлин и узнайте об истории города и его достопримечательностях с помощью аудиокомментариев, доступных на нескольких языках. Оцените красоту лесов, парков, садов, рек и озер, которые покрывают почти треть города.
Этот город стал свидетелем многих революционных исторических событий. Посетите соответствующие сайты, а также самые известные улицы и площади города с билетом на этот hop-on hop-off тур.
Классический маршрут дает вам возможность увидеть все основные достопримечательности города, включая Бранденбургские ворота, контрольно-пропускной пункт Чарли, галерею Ист-Сайд и многие другие.

Остановки тура по классическому маршруту:

    1. Курфюрстендамм 216
    2. Tauentzienstraße
    3. KaDeWe
    4. Lützowplatz
    5. Kulturforum Tiergarten
    6. Потсдамская площадь / Бальзак
    7. Гропиусбау
    8. Контрольно-пропускной пункт Чарли
    9. Жандарменмаркт
    10. Нептунбруннен / Rotes Rathaus
    11. Александерплац / Парк Инн
    12. Карл-Маркс-Аллее
    13. Галерея Ист-Сайд
    14. Остбанхоф
    15. DomAquarée
    16. Люстгартен
    17. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе
    18. Бранденбургские ворота
    19. Hauptbahnhof
    20. Siegessäule / Hofjägerallee.
    21. Элефантентор
    22. Кафе Kranzler

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • 24-часовой билет на hop-on-hop-off билет
    • Аудиокомментарии на 12 языках на выбор
    Что не входит
    • билеты на аттракционы
    • Чаевые
    • Еда, напиток
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Маски для лица необходимо носить в течение всего времени пребывания клиентов на борту
    • Требуется подтверждение отрицательного результата теста на COVID в течение последних 24 часов (для детей старше 6 лет) или подтверждение полной вакцинации (через 15 дней после последней вакцины)
    • Первый тур отправляется с автобусной остановки 1 в 09:30. Последний тур отправляется с автобусной остановки 1 в 17:00
    • Автобусы ходят каждые 20 минут
    • Клиенты могут использовать ваучеры на автобусы City Sightseeing, Top Tour и City Circle
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • Для этого мероприятия защитные маски необязательны
    • Помимо доказательства вакцинации, все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. ). Участники до 18 лет также могут использовать школьное удостоверение личности с фотографией. Участников до 12 лет должен сопровождать взрослый, отвечающий вышеуказанным требованиям. Участникам, которые не соответствуют этим требованиям, будет отказано во входе или предложено покинуть театр
    • Все участники старше 16 лет должны предъявить один из следующих документов: подтверждение полной вакцинации, проведенной не менее 14 дней назад, подтверждение перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 (с момента выздоровления должно пройти более 10 дней), отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антигены, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    j
    31 окт 2019
    Было полезно иметь приложение и иметь возможность видеть, что автобусы идут, и возможность отслеживать автобус, пока вы на нем, и знать, когда приближается ваша остановка. Маршрут B отличается от того, который опубликован на сайте. Он длиннее и вбирает в себя то, что он говорит, но также и другие вещи к северу от центра, такие как Gedenkstatte Berliner Mauer. Комментарий не особенно хорош, а попытка юмора очень скудна и утомительна. Я отключил его для некоторых разделов поездки.
    S
    20 июня 2019
    Нам удалось пройти оба тура A и B в один день, чтобы мы могли выяснить, на чем сосредоточиться на следующий день, так как у нас был билет на 48 часов. Автобусы были хорошими, но постоянная остановка для перерывов (обычно перекуры водителями) раздражала. Комментарий был только таким и не часто соответствовал тому, где мы были. Что было хорошо, так это частота.
    V
    11 мар 2019
    У меня был всего один день в Берлине, и в дополнение к этому некоторые ограничения мобильности из-за проблем со здоровьем. Автобусная экскурсия Hop-on Hop-off - это самый простой способ познакомиться с самыми интересными частями города. Тур сопровождался живыми комментариями на английском и немецком языках. Я бы порекомендовал его всем, кто хочет посмотреть город, но у него есть ограничения по времени.
    Ещё 1132 отзыва

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