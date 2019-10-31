Исследуйте Берлин и узнайте об истории города и его достопримечательностях с помощью аудиокомментариев, доступных на нескольких языках. Оцените красоту лесов, парков, садов, рек и озер, которые покрывают почти треть города.
Этот город стал свидетелем многих революционных исторических событий. Посетите соответствующие сайты, а также самые известные улицы и площади города с билетом на этот hop-on hop-off тур.
Классический маршрут дает вам возможность увидеть все основные достопримечательности города, включая Бранденбургские ворота, контрольно-пропускной пункт Чарли, галерею Ист-Сайд и многие другие.
Остановки тура по классическому маршруту:
1. Курфюрстендамм 216
2. Tauentzienstraße
3. KaDeWe
4. Lützowplatz
5. Kulturforum Tiergarten
6. Потсдамская площадь / Бальзак
7. Гропиусбау
8. Контрольно-пропускной пункт Чарли
9. Жандарменмаркт
10. Нептунбруннен / Rotes Rathaus
11. Александерплац / Парк Инн
12. Карл-Маркс-Аллее
13. Галерея Ист-Сайд
14. Остбанхоф
15. DomAquarée
16. Люстгартен
17. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе
18. Бранденбургские ворота
19. Hauptbahnhof
20. Siegessäule / Hofjägerallee.
21. Элефантентор
22. Кафе Kranzler