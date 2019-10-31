Исследуйте Берлин и узнайте об истории города и его достопримечательностях с помощью аудиокомментариев, доступных на нескольких языках. Оцените красоту лесов, парков, садов, рек и озер, которые покрывают почти треть города.

Этот город стал свидетелем многих революционных исторических событий. Посетите соответствующие сайты, а также самые известные улицы и площади города с билетом на этот hop-on hop-off тур.

Классический маршрут дает вам возможность увидеть все основные достопримечательности города, включая Бранденбургские ворота, контрольно-пропускной пункт Чарли, галерею Ист-Сайд и многие другие.

Остановки тура по классическому маршруту:

1. Курфюрстендамм 216

2. Tauentzienstraße

3. KaDeWe

4. Lützowplatz

5. Kulturforum Tiergarten

6. Потсдамская площадь / Бальзак

7. Гропиусбау

8. Контрольно-пропускной пункт Чарли

9. Жандарменмаркт

10. Нептунбруннен / Rotes Rathaus

11. Александерплац / Парк Инн

12. Карл-Маркс-Аллее

13. Галерея Ист-Сайд

14. Остбанхоф

15. DomAquarée

16. Люстгартен

17. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе

18. Бранденбургские ворота

19. Hauptbahnhof

20. Siegessäule / Hofjägerallee.

21. Элефантентор

22. Кафе Kranzler