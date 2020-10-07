Берлин: тур на день на двухэтажном автобусе hop-on hop-off

Осмотрите достопримечательности Берлина в соответствии с вашими пожеланиями и интересами

3.8
89 отзывов
Билет на автобус
Осмотрите достопримечательности Берлина в соответствии с вашими пожеланиями и интересами.

Полюбуйтесь на Курфюрстендамм, Берлинский кафедральный собор, правительственный квартал и Потсдамскую площадь во время этого тура по городу на двухэтажном автобусе.
Берлин: тур на день на двухэтажном автобусе hop-on hop-off
Берлин: тур на день на двухэтажном автобусе hop-on hop-off
Берлин: тур на день на двухэтажном автобусе hop-on hop-off
Берлин: тур на день на двухэтажном автобусе hop-on hop-off
Берлин: тур на день на двухэтажном автобусе hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • SEA LIFE в Берлине
  • Кофейня Panoramapunkt в Берлине
  • Правительственный район, Берлин
  • Sony Center
  • Музей декоративно-прикладного искусства в дворце Кёпеник
  • Люстгартен
  • Тиргартен
  • Берлинская картинная галерея
  • Бебельплац
  • Рейхстаг
  • Красная ратуша
  • Бранденбургские ворота
  • Чекпойнт Чарли
  • Потсдамская площадь
  • Культурфорум
  • Универсальный магазин KaDeWe
  • Дворец Бельвю
  • Мемориал Холокоста
  • Берлинская государственная опера
  • Митте
  • Дом МартинаГропиуса
  • Церковь Святого Матфея
  • Бундесрат
  • Берлинский собор
  • Берлинская филармония
  • Палата депутатов Берлина
  • Унтер-ден-Линден
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с Берлином в туре на автобусе по системе hop-on hop-off, осмотрите достопримечательности города на борту красного двухэтажного автобуса
  2. Создайте собственный маршрут тура в соответствии с вашими пожеланиями и интересами, а также входите и выходите из автобуса на 20 разных остановках
  3. Узнайте много интересного о достопримечательностях и выберете обычного гида или аудиогид на более чем 15 языках
Откройте для себя достопримечательности Берлина и узнайте этот город. Познакомьтесь поближе с достопримечательностями, которые интересны именно вам.
Вы можете садиться в автобус и выходить из него на 20 остановках. Осмотрите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Курфюрстендамм в удобном для вас темпе. Автобусы курсируют с интервалом 15 минут, поэтому вы можете совершить путешествие туда и обратно в любое время.

Осмотрите следующие достопримечательности:

  • 1. Станция метро Курфюрстендамм / кафе Kranzler.
  • 2. Курфюрстендамм: мемориальная церковь Кайзера Вильгельма.
  • 3. KaDeWe / Виттенбергплац.
  • 4. Лютцовплатц.
  • 5. Культурфорум: Берлинская картинная галерея, Берлинская филармония, музей декоративного искусства (Kunstgewerbemuseum), церковь Святого Матфея.
  • 6. Потсдамерплац: Sony Center, Берлинская государственная библиотека, трансфер до смотровой площадки PanoramaPunkt.
  • 7. Мартин-Гропиус-Бау: палата депутатов Берлина, Бундесрат.
  • 8. Чекпойнт Чарли: музей Берлинской стены.
  • 9. Жандарменмаркт.
  • 10. Бебельплац / Берлинская государственная опера.
  • 11. Красная ратуша / телебашня / Александерплац: музей Кете Кольвиц.
  • 12. Карл-Либкнехт-штрассе: аквариум Sea Life.
  • 13. Берлинский кафедральный собор / Люстгартен: Старый музей.
  • 14. Унтер-ден-Линден / Университет: Берлинская городская библиотека.
  • 15. Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе.
  • 16. Мемориал жертвам холокоста.
  • 17. Бранденбургские ворота.
  • 18. Рейхстаг / Тиргартен.
  • 19. Центральный вокзал Берлина (Hauptbahnhof).
  • 20. Дворец Бельвю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на экскурсию по городу
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Рекомендуется начать тур с главной остановки по адресу: Kurfürstendamm 24
  • Продолжительность тура составляет около 2 часов, если вы не сходите с автобуса
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 89 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
22
3
16
2
10
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
7 окт 2020
(Германия)
2 часа езды были для нас идеальными, очень информативными, водитель автобуса отлично справляется со своей работой … И она сделала несколько фотографий нас, 4 друзей, стоящих перед автобусом. Совет в более длинном перерыве для короткого перекуса был совершенно правильным. Также было много новостей для нас обоих, берлинцев. Мы действительно можем рекомендовать это. У меня есть еще один совет, чтобы продлить маршрут: просто езжайте от Алекса до площади Организации Объединенных Наций, мимо «Космоса», потому что бывшая Сталинальская улица - монументальная улица с богатой историей.
C
4 авг 2017
(США)
Отличный тур и автобусная компания! Двухэтажный автобус был фантастическим и прекрасным способом увидеть и исследовать Берлин в очень расслабляющей обстановке. Билет, который я купил, дал мне возможность увидеть много интересных достопримечательностей и главных достопримечательностей в моем собственном темпе. Обслуживание было превосходным, и персонал очень профессиональный и эффективный. Я определенно сделаю это снова с этой компанией во время моей следующей поездки в Берлин. Это того стоит!
W
20 июля 2019
(Бразилия)
Информации об исторических местах, которые мы посетили, немного. Таким образом, у многих автобусов нет перевода на язык, который мы купили (португальский).

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