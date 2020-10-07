Откройте для себя достопримечательности Берлина и узнайте этот город. Познакомьтесь поближе с достопримечательностями, которые интересны именно вам.

Вы можете садиться в автобус и выходить из него на 20 остановках. Осмотрите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Курфюрстендамм в удобном для вас темпе. Автобусы курсируют с интервалом 15 минут, поэтому вы можете совершить путешествие туда и обратно в любое время.

Осмотрите следующие достопримечательности: