Музей декоративно-прикладного искусства в дворце Кёпеник
Люстгартен
Тиргартен
Берлинская картинная галерея
Бебельплац
Рейхстаг
Красная ратуша
Бранденбургские ворота
Чекпойнт Чарли
Потсдамская площадь
Культурфорум
Универсальный магазин KaDeWe
Дворец Бельвю
Мемориал Холокоста
Берлинская государственная опера
Митте
Дом МартинаГропиуса
Церковь Святого Матфея
Бундесрат
Берлинский собор
Берлинская филармония
Палата депутатов Берлина
Унтер-ден-Линден
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с Берлином в туре на автобусе по системе hop-on hop-off, осмотрите достопримечательности города на борту красного двухэтажного автобуса
Создайте собственный маршрут тура в соответствии с вашими пожеланиями и интересами, а также входите и выходите из автобуса на 20 разных остановках
Узнайте много интересного о достопримечательностях и выберете обычного гида или аудиогид на более чем 15 языках
Откройте для себя достопримечательности Берлина и узнайте этот город. Познакомьтесь поближе с достопримечательностями, которые интересны именно вам.
Вы можете садиться в автобус и выходить из него на 20 остановках. Осмотрите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Курфюрстендамм в удобном для вас темпе. Автобусы курсируют с интервалом 15 минут, поэтому вы можете совершить путешествие туда и обратно в любое время.
Осмотрите следующие достопримечательности:
1. Станция метро Курфюрстендамм / кафе Kranzler.
2. Курфюрстендамм: мемориальная церковь Кайзера Вильгельма.
3. KaDeWe / Виттенбергплац.
4. Лютцовплатц.
5. Культурфорум: Берлинская картинная галерея, Берлинская филармония, музей декоративного искусства (Kunstgewerbemuseum), церковь Святого Матфея.
6. Потсдамерплац: Sony Center, Берлинская государственная библиотека, трансфер до смотровой площадки PanoramaPunkt.
7. Мартин-Гропиус-Бау: палата депутатов Берлина, Бундесрат.
8. Чекпойнт Чарли: музей Берлинской стены.
9. Жандарменмаркт.
10. Бебельплац / Берлинская государственная опера.
11. Красная ратуша / телебашня / Александерплац: музей Кете Кольвиц.
12. Карл-Либкнехт-штрассе: аквариум Sea Life.
13. Берлинский кафедральный собор / Люстгартен: Старый музей.
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Рекомендуется начать тур с главной остановки по адресу: Kurfürstendamm 24
Продолжительность тура составляет около 2 часов, если вы не сходите с автобуса
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 89 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Beate
7 окт 2020
(Германия)
2 часа езды были для нас идеальными, очень информативными, водитель автобуса отлично справляется со своей работой … И она сделала несколько фотографий нас, 4 друзей, стоящих перед автобусом. Совет в более длинном перерыве для короткого перекуса был совершенно правильным. Также было много новостей для нас обоих, берлинцев. Мы действительно можем рекомендовать это. У меня есть еще один совет, чтобы продлить маршрут: просто езжайте от Алекса до площади Организации Объединенных Наций, мимо «Космоса», потому что бывшая Сталинальская улица - монументальная улица с богатой историей.
C
Cecilio
4 авг 2017
(США)
Отличный тур и автобусная компания! Двухэтажный автобус был фантастическим и прекрасным способом увидеть и исследовать Берлин в очень расслабляющей обстановке. Билет, который я купил, дал мне возможность увидеть много интересных достопримечательностей и главных достопримечательностей в моем собственном темпе. Обслуживание было превосходным, и персонал очень профессиональный и эффективный. Я определенно сделаю это снова с этой компанией во время моей следующей поездки в Берлин. Это того стоит!
W
Wilson
20 июля 2019
(Бразилия)
Информации об исторических местах, которые мы посетили, немного. Таким образом, у многих автобусов нет перевода на язык, который мы купили (португальский).
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