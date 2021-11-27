Откройте для себя исторический центр Берлина в Митте во время этой интерактивной игры по охоте за мусором на вашем смартфоне. Узнавайте интересные факты, решайте вопросы, набирайте очки и смотрите, какое место занимает ваше место в региональной таблице лиги.

В этой игре идеальное сочетание охоты за мусором и тура, ваш телефон - ваш личный гид. Это означает, что вы можете начинать, останавливать и играть в соответствии с вашими личными потребностями и интересами.

Отправляйтесь открывать для себя исторические места, достопримечательности, которые необходимо посетить, и горячие точки вдали от обычных туристических маршрутов вокруг Митте, самого центрального района Берлина. Узнайте о развитии, истории города и многом другом.

Начиная с Мировых часов на площади Александерплац, по самому старому бульвару Берлина, Унтер-ден-Линден, вы попадете прямо через центр Берлина.

Прогуляйтесь от Берлинского собора до Бранденбургских ворот с множеством других достопримечательностей между ними. Исследуйте станции затерянной ГДР (Германская Демократическая Республика) и узнайте историю погибшей ГДР.

За каждый решенный вопрос или задачу вы получите 10 баллов сафари. Если вам понадобится подсказка для решения вопроса, вы получите только 5 баллов сафари. В конце концов, ваши очки сафари будут добавлены.

Чем выше ваш балл, тем выше ваше место в таблице региональных лиг сафари.