Берлин: тур по охоте за мусором смартфонов Mitte

Откройте для себя Митте, Берлин, в этом туре по поиску мусора на вашем смартфоне

В группе
до 100 чел.
Откройте для себя Митте, Берлин, в этом туре по поиску мусора на вашем смартфоне.

Решайте вопросы, чтобы узнать инсайдерские факты о Берлине.
Берлин: тур по охоте за мусором смартфонов Mitte
Берлин: тур по охоте за мусором смартфонов Mitte
Берлин: тур по охоте за мусором смартфонов Mitte

Что вы увидите 🤩

  • Бранденбургские ворота
  • Митте
  • Унтер-ден-Линден
  • Александерплац
  • Музей истории Берлина
  • Берлинский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сыграйте в увлекательную интерактивную туристическую игру
  2. Откройте для себя самый центральный район Берлина, Митте
  3. Изучите историю Берлина и погибшей ГДР
  4. Решайте вопросы, чтобы узнать факты о городе
Откройте для себя исторический центр Берлина в Митте во время этой интерактивной игры по охоте за мусором на вашем смартфоне. Узнавайте интересные факты, решайте вопросы, набирайте очки и смотрите, какое место занимает ваше место в региональной таблице лиги.
В этой игре идеальное сочетание охоты за мусором и тура, ваш телефон - ваш личный гид. Это означает, что вы можете начинать, останавливать и играть в соответствии с вашими личными потребностями и интересами.
Отправляйтесь открывать для себя исторические места, достопримечательности, которые необходимо посетить, и горячие точки вдали от обычных туристических маршрутов вокруг Митте, самого центрального района Берлина. Узнайте о развитии, истории города и многом другом.
Начиная с Мировых часов на площади Александерплац, по самому старому бульвару Берлина, Унтер-ден-Линден, вы попадете прямо через центр Берлина.
Прогуляйтесь от Берлинского собора до Бранденбургских ворот с множеством других достопримечательностей между ними. Исследуйте станции затерянной ГДР (Германская Демократическая Республика) и узнайте историю погибшей ГДР.
За каждый решенный вопрос или задачу вы получите 10 баллов сафари. Если вам понадобится подсказка для решения вопроса, вы получите только 5 баллов сафари. В конце концов, ваши очки сафари будут добавлены.
Чем выше ваш балл, тем выше ваше место в таблице региональных лиг сафари.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Охота на мусор
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Заряженный смартфон
  • Интернет-доступ
Важная информация
  • Вы можете играть в эту туристическую игру круглосуточно как только вы купили билет, вы можете начать сразу, независимо от времени суток
  • Во время тура вам понадобится подключение к Интернету на вашем телефоне
  • Экскурсия длится около 1,5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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