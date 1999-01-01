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Карта Музейного острова в Берлине

4.5
14 отзывов
TicketBar
TicketBar – Гид из Берлина
Один билет 🎫 даст вам право на посещение пяти главных музеев Берлина, которые находятся на Музейном острове 🏝️.

Он включён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Музей 🖼 древностей, музей Боде, Пергамский музей, Старая национальная галерея и Новый музей открыты для вас.

Этот единый билет даёт право посещения без ожидания в очередях, вход через отдельный вход.

Вы увидите достижения человечества за шесть тысяч лет.

Пергамский алтарь, Ворота Иштар из Вавилона, Фриз из Мшатты и многое другое.
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Карта Музейного острова в Берлине
Карта Музейного острова в Берлине

Что вы увидите

  • Музейный остров
Берлинский Музейный остров 🏝️ – уникальный комплекс музеев, включающий Пергамский музей 🖼 – построенный на маленьком острове на берлинской реке Шпрее между и 1824 и 1830 годами. Культурный и архитектурный памятник имеет большое значение и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. Берлин владеет уникальным Акрополем искусств, поскольку он иллюстрирует эволюцию современного дизайна музея в XX веке и его коллекции охватывают шесть тысяч лет человеческого художественного творчества.
Музейный остров – это одно из обязательных мест, которые нужно посетить, если вы планируете поездку в Берлин! Карта Музейного острова (Museum Island Card) дает вам возможность посетить 5 лучших музеев на острове (Музей древностей, Музей Боде, Пергамский Музей, Старую национальную галерею и Новый музей) и вы можете избежать длинных очередей всего за € 28!
Цена детского билета - 12 евро.
Покупайте билеты 🎫 онлайн и не стойте в очередях!
Что входит
  • Входные билеты в 5 музеев на 1 человека:
  • Музей древностей
  • Музей Боде
  • Пергамский музей
  • Старая национальная галерея
  • Новый музей
Что не входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Музейный остров
Карта Музейного острова в Берлине
Карта Музейного острова в Берлине
Карта Музейного острова в Берлине
Карта Музейного острова в Берлине
Карта Музейного острова в Берлине

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketBar
TicketBar
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14 отзывов оставили туристы

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