Берлинский Музейный остров 🏝️ – уникальный комплекс музеев, включающий Пергамский музей 🖼 – построенный на маленьком острове на берлинской реке Шпрее между и 1824 и 1830 годами. Культурный и архитектурный памятник имеет большое значение и был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. Берлин владеет уникальным Акрополем искусств, поскольку он иллюстрирует эволюцию современного дизайна музея в XX веке и его коллекции охватывают шесть тысяч лет человеческого художественного творчества.

Музейный остров – это одно из обязательных мест, которые нужно посетить, если вы планируете поездку в Берлин! Карта Музейного острова (Museum Island Card) дает вам возможность посетить 5 лучших музеев на острове (Музей древностей, Музей Боде, Пергамский Музей, Старую национальную галерею и Новый музей) и вы можете избежать длинных очередей всего за € 28!

Цена детского билета - 12 евро.

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