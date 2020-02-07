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Познакомиться с сокровищами двух главных археологических музеев Германии

Kyrill
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Kyrill – ваш гид
Приглашаю совершить путешествие на 5 тысяч лет назад — в Древнее Междуречье и Египет, к самым истокам человеческой цивилизации.

С юмором и не перегружая фактами, я расскажу, как и почему были созданы Пергамский и Новый музеи, как нашли и привезли их главные экспонаты и что означают изображенные на них символы и тексты.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи

Что вас ожидает

Секреты Пергамского музея
Пергамский музей — самый посещаемый в немецкой столице, демонстрирующий здания Древнего мира в натуральную величину. Вы рассмотрите украшенные драконами и быками врата богини Иштар, прогуляетесь по улице Процессий и встретите «свирепых львов». А еще узнаете, что за башня стояла в центре Вавилона, почему ее никак не могли достроить и видно ли с нее было висячие сады Семирамиды. Кроме того, я расскажу, почему вавилонский царь разрешал раз в год бить себя по лицу и какое страшное наказание полагалось за спекуляцию пивом во времена царя Хаммурапи.

Нефертити и Новый музей
В Новом музее (в котором, кстати, нет ничего нового) вы рассмотрите экспонаты одной из самых больших в мире древнеегипетских коллекций: мумии, саркофаги и предметы быта фараонов. А также главное достояние музея — бюст Нефертити 14 века до нашей эры. Я расскажу, кем и при каких обстоятельствах он был найден и почему у египетской царицы на нем всего один глаз.

Организационные детали

В стоимость не включено: обязательные лицензии музеям за проведение экскурсии — 70 евро, входные билеты — 18 евро.

Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи
Комбинированная экскурсия в Пергамский и Новый музеи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kyrill
Kyrill
Добрый день, дорогие гости Берлина! Меня зовут Кирилл, по образованию я археолог и реставратор. Кроме этого, более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Надеюсь на скорую встречу!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 февраля 2020
Отличная экскурсия. Кирилл работает в музее, он археолог, реставратор. Рекомендую

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