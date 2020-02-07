Что вас ожидает

Секреты Пергамского музея

Пергамский музей — самый посещаемый в немецкой столице, демонстрирующий здания Древнего мира в натуральную величину. Вы рассмотрите украшенные драконами и быками врата богини Иштар, прогуляетесь по улице Процессий и встретите «свирепых львов». А еще узнаете, что за башня стояла в центре Вавилона, почему ее никак не могли достроить и видно ли с нее было висячие сады Семирамиды. Кроме того, я расскажу, почему вавилонский царь разрешал раз в год бить себя по лицу и какое страшное наказание полагалось за спекуляцию пивом во времена царя Хаммурапи.

Нефертити и Новый музей

В Новом музее (в котором, кстати, нет ничего нового) вы рассмотрите экспонаты одной из самых больших в мире древнеегипетских коллекций: мумии, саркофаги и предметы быта фараонов. А также главное достояние музея — бюст Нефертити 14 века до нашей эры. Я расскажу, кем и при каких обстоятельствах он был найден и почему у египетской царицы на нем всего один глаз.