Детские экскурсии в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» в Мюнхене на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
«Экскурсия подойдёт для детей от 4 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
79 за всё до 5 чел.
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
«Экскурсию проводит детский гид из нашей команды»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
«Билеты в музей для детей (до 18 лет) бесплатные»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
163 за всё до 5 чел.
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
«По вашему желанию мы подготовим эту экскурсию как детскую, семейную или «для взрослых»»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 марта 2024
    Мюнхен для детей
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на дождь, дети были очень увлечены рассказом. Очень понравилось!
  • А
    Александра
    23 октября 2023
    Мюнхен для детей
    Были на экскурсии с детьми 4, 8 и 10 лет. Татьяна рассказала много интересных подробностей, а также глубоко знает историю
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    и традиции города. Взрослым и старшим детям экскурсия понравилась, и на мой взгляд, по стилю рассказ был больше ориентирован на взрослую аудиторию. Младшему ребёнку не очень подошло. После экскурсии Татьяна подсказала, куда интересно ещё сходить с детьми (музеи, парки) - спасибо, мы воспользовались!

  • Е
    Елена
    31 января 2022
    Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
    Мы заказывали экскурсию для восьмилетнего сына. Экскурсию провела гид Татьяна. Маршрут экскурсии и ее содержание идеально подобраны для детей, ребенок
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    был включен в происходящее все время, внимательно слушал, выполнял задания, которые предлагались в интригующей, сказочной, увлекательной и легкой манере, местами с тонким юмором, и всегда с большим вниманием к самому ребенку. К концу экскурсии у него уже была собрана собственная коллекция изображений фантастических тварей, которую он позже показывал своим друзьям, что безусловно помогло оживить его воспоминания о поездке в Мюнхен и, как мы считаем, зародить нежную любовь к культуре страны. Большое спасибо за экскурсию! Очень рекомендуем!

  • В
    Валентина
    29 июля 2019
    Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
    Наш гид Александр - потрясающе эрудирован, очень приятен в общении, внимателен ко всем участникам экскурсии. Чудом сумел заинтересовать историей рыцарей и взрослых, и детей; Александру можно задать вопрос о любом экспонате и получить исчерпывающий ответ. Спасибо!
  • K
    Konstantin
    6 июня 2019
    Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр, очень эрудированный, с интересом рассказал, показал и вовлёк нас в историю рыцарей, ответил на все вопросы, которые задавали наши мальчишки. Дети были под впечатлением.
  • О
    Ольга
    8 апреля 2019
    Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
    Интересный небольшой музей. Гид Александр справился на твердую "4". Оценка не максимальная, так как экскурсия новая и программа видимо еще не доработана немного. Была с дочкой, но для мальчишек все же эта экскурсия будет более интересна.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Для детей»

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Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 79 до 163. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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