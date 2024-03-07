1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен для детей: интерактивное путешествие по городу секретов
Приглашаем на захватывающее приключение по Мюнхену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Marienplatz
«Экскурсия подойдёт для детей от 4 лет»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€79 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
«Экскурсию проводит детский гид из нашей команды»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
Начало: На Принцрегентштрассе
«Билеты в музей для детей (до 18 лет) бесплатные»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-игра «Правда или ложь»
Исследовать Мюнхен в интерактивном формате и узнать много любопытного
Начало: В районе Marienplatz
«По вашему желанию мы подготовим эту экскурсию как детскую, семейную или «для взрослых»»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на дождь, дети были очень увлечены рассказом. Очень понравилось!
- ААлександра23 октября 2023Были на экскурсии с детьми 4, 8 и 10 лет. Татьяна рассказала много интересных подробностей, а также глубоко знает историю
- ЕЕлена31 января 2022Мы заказывали экскурсию для восьмилетнего сына. Экскурсию провела гид Татьяна. Маршрут экскурсии и ее содержание идеально подобраны для детей, ребенок
- ВВалентина29 июля 2019Наш гид Александр - потрясающе эрудирован, очень приятен в общении, внимателен ко всем участникам экскурсии. Чудом сумел заинтересовать историей рыцарей и взрослых, и детей; Александру можно задать вопрос о любом экспонате и получить исчерпывающий ответ. Спасибо!
- KKonstantin6 июня 2019Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр, очень эрудированный, с интересом рассказал, показал и вовлёк нас в историю рыцарей, ответил на все вопросы, которые задавали наши мальчишки. Дети были под впечатлением.
- ООльга8 апреля 2019Интересный небольшой музей. Гид Александр справился на твердую "4". Оценка не максимальная, так как экскурсия новая и программа видимо еще не доработана немного. Была с дочкой, но для мальчишек все же эта экскурсия будет более интересна.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Для детей»
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Сейчас в Мюнхене в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 79 до 163. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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