Что вас ожидает

Монастырь Андекс: истории и традиции

Мы отправимся в древний бенедиктанский монастырь, который вот уже 900 лет возвышается на Святой горе у берега озера. Во время прогулки по территории Андекса вы узнаете об устройстве монастыря и его роли в жизни средневековой Европы, осмотрите хозяйственные постройки и христианские реликвии, которые веками исцеляли больных от страшных недугов. В местной церкви мы не только рассмотрим настенную роспись и старинные скульптуры, но и усыпальницу композитора Карла Орфа – автора знаменитой «Кармина Бурана». А с высоты Святой горы вам откроется великолепный вид на голубые озера и пейзажи баварской провинции.

Попробовать монастырское пиво.

Затем вас ждут гастрономические изыски монастырского трактира под историческими свободами 15 века и дегустация отличного местного пива! Служители монастыря веками оттачивали рецепты пенного напитка и довели их до совершенства. Со знанием дела вы отведаете светлый хеллес, темный дункель, пшеничный вайцен, монастырский специал и другие сорта, а я расскажу вам о пивоваренных традициях монастыря. Ведь для монахов приготовление пива – это разновидность служения, и относятся они к нему с особым рвением.

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