«Божественное» пиво и монастырские традиции

Прогуляться по старинному монастырю Андекс и отведать прекрасное местное пиво!

Приглашаю вас совершить путешествие в монастырь Андекс, где вот уже 9 веков варят прекрасное баварское пиво! Вы узнаете о культурных традициях монахов-бенедиктинцев, откроете секреты приготовления пенного «божественного» напитка и насладитесь местной гастрономией в монастырском трактире 15 века.
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции
«Божественное» пиво и монастырские традиции

Что вас ожидает

Монастырь Андекс: истории и традиции

Мы отправимся в древний бенедиктанский монастырь, который вот уже 900 лет возвышается на Святой горе у берега озера. Во время прогулки по территории Андекса вы узнаете об устройстве монастыря и его роли в жизни средневековой Европы, осмотрите хозяйственные постройки и христианские реликвии, которые веками исцеляли больных от страшных недугов. В местной церкви мы не только рассмотрим настенную роспись и старинные скульптуры, но и усыпальницу композитора Карла Орфа – автора знаменитой «Кармина Бурана». А с высоты Святой горы вам откроется великолепный вид на голубые озера и пейзажи баварской провинции.

Попробовать монастырское пиво.

Затем вас ждут гастрономические изыски монастырского трактира под историческими свободами 15 века и дегустация отличного местного пива! Служители монастыря веками оттачивали рецепты пенного напитка и довели их до совершенства. Со знанием дела вы отведаете светлый хеллес, темный дункель, пшеничный вайцен, монастырский специал и другие сорта, а я расскажу вам о пивоваренных традициях монастыря. Ведь для монахов приготовление пива – это разновидность служения, и относятся они к нему с особым рвением.

Организационные детали

  • Если вы хотите посетить производство монастырской пивоварни – прошу заранее об этом сообщить, и я позабочусь о вашем участии в туре.
  • Дополнительные расходы: дегустация 6 сортов монастырского пива (7, 5 евро на человека); закуски и блюда в монастырском трактире – по желанию; посещение производства пивоварни (6 евро/чел. ) – проводится с понедельника по четверг; транспорт из Мюнхена к монастырю Андекс и обратно.
  • До монастыря мы можем добраться общественным транспортом: городская электричка+автобус. Также к вашим услугам мой автопарк: лицензированные легковые автомобили, минивэны и автобусы немецких производителей, русскоязычные водители-профессионалы. Вид и цена транспортных услуг согласовывается в переписке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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