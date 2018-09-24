Всё об Октоберфесте 2022

Отправиться на ежегодный баварский праздник пива, известный во всем мире

5
1 отзыв
Октоберфест – это праздник лучшего в мире пива, народные развлечения, аутентичная гастрономия и не только! Именно сюда мы отправимся, чтобы присоединиться к любителям веселья «по-мюнхенски» со всего мира.

Я расскажу вам об истории знаменитого фестиваля, помогу сориентироваться в здешних развлечениях и почувствовать невероятную атмосферу Октоберфеста!
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
Всё об Октоберфесте 2022
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Описание

Что вас ожидает

🍺 Главный праздник Баварии
Вы пройдете по огромной территории фестиваля между шатрами вместимостью в несколько тысяч, узнаете самую важную информацию о новинках Октоберфеста в 2022 и ценах на пиво в этом году. Я расскажу, какая палатка рекомендована вегетарианцам, куда идти любителям вина, а где попробовать популярные безалкогольные напитки Баварии. А еще вы узнаете множество интересных фактов об Октоберфесте: например, о забавной статистике местного «Бюро находок».

🍺 Традиции пивоварения
Во время прогулки я расскажу всё самое интересное о традициях баварского пивоварения! Вы узнаете о специальном «октоберфестовском» пиве и его отличиях, об исключительных правах «большой мюнхенской шестерки» предлагать пиво на фестивале. Не останутся секретом и традиции «Октоберфеста»: я расскажу, в каком шатре мэр Мюнхена выбивает пробку из первой бочки, какие игры и конкурсы проходят среди гостей праздника, как произносят баварские тосты и что это за традиционный «Гимн пиву»!

🍺 Чем заняться на Октоберфесте
С моей помощью вы вооружитесь всей необходимой информацией о главных развлечениях праздника: когда проходят красочные шествия и полеты воздушных шаров, где покататься на современных каруселях и старинных (о, еще каких старинных!) качелях, где посмотреть цирковые представления с артистами-насекомыми, сфотографироваться в стиле ретро, поглазеть на соревнования по стрельбе из арбалета и многое другое.

🍺 Ну а после экскурсии, если вы не приобрели гарантированные билеты в шатры, мы постараемся найти место, где вы продолжите веселиться и самостоятельно познакомитесь с традиционной баварской гастрономией и напитками!

Организационные детали

  • Важно! Октоберфест-2022 проходит с 17 сентября по 3 октября. Как правило, свободные места в палатках Октоберфеста без труда можно найти в будни в первой половине дня. В выходные дни или в вечернее время с этим могут быть сложности. Пожалуйста, учтите это, выбирая время экскурсии!
  • Место встречи и начала экскурсии: неподалеку от места проведения Oktoberfest. По предварительной договоренности можем начать от вашего отеля.
  • В цену экскурсии включены услуги гида, расходы на еду и сувениры оплачиваются отдельно.
  • Гид не гарантирует место в шатрах и на открытых пивных площадках.
  • По предварительному запросу за дополнительную плату могу содействовать в покупке билетов в некоторые пивные шатры Октобрефеста (при их наличии). Каждый билет включает гарантированное место + горячее блюдо по меню шатра + 2 литра пива. Билеты действуют на дневное (с 12:00 до 16:00) или вечернее (с 17:00 и до закрытия) посещение. Цена предоставляется по запросу в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Theresienwiese
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 сен 2018
Отличный гид Марина! Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию!!! Всем рекомендую!

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