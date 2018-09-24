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Описание
Что вас ожидает
🍺 Главный праздник Баварии Вы пройдете по огромной территории фестиваля между шатрами вместимостью в несколько тысяч, узнаете самую важную информацию о новинках Октоберфеста в 2022 и ценах на пиво в этом году. Я расскажу, какая палатка рекомендована вегетарианцам, куда идти любителям вина, а где попробовать популярные безалкогольные напитки Баварии. А еще вы узнаете множество интересных фактов об Октоберфесте: например, о забавной статистике местного «Бюро находок».
🍺 Традиции пивоварения Во время прогулки я расскажу всё самое интересное о традициях баварского пивоварения! Вы узнаете о специальном «октоберфестовском» пиве и его отличиях, об исключительных правах «большой мюнхенской шестерки» предлагать пиво на фестивале. Не останутся секретом и традиции «Октоберфеста»: я расскажу, в каком шатре мэр Мюнхена выбивает пробку из первой бочки, какие игры и конкурсы проходят среди гостей праздника, как произносят баварские тосты и что это за традиционный «Гимн пиву»!
🍺 Чем заняться на Октоберфесте С моей помощью вы вооружитесь всей необходимой информацией о главных развлечениях праздника: когда проходят красочные шествия и полеты воздушных шаров, где покататься на современных каруселях и старинных (о, еще каких старинных!) качелях, где посмотреть цирковые представления с артистами-насекомыми, сфотографироваться в стиле ретро, поглазеть на соревнования по стрельбе из арбалета и многое другое.
🍺 Ну а после экскурсии, если вы не приобрели гарантированные билеты в шатры, мы постараемся найти место, где вы продолжите веселиться и самостоятельно познакомитесь с традиционной баварской гастрономией и напитками!
Организационные детали
Важно! Октоберфест-2022 проходит с 17 сентября по 3 октября. Как правило, свободные места в палатках Октоберфеста без труда можно найти в будни в первой половине дня. В выходные дни или в вечернее время с этим могут быть сложности. Пожалуйста, учтите это, выбирая время экскурсии!
Место встречи и начала экскурсии: неподалеку от места проведения Oktoberfest. По предварительной договоренности можем начать от вашего отеля.
В цену экскурсии включены услуги гида, расходы на еду и сувениры оплачиваются отдельно.
Гид не гарантирует место в шатрах и на открытых пивных площадках.
По предварительному запросу за дополнительную плату могу содействовать в покупке билетов в некоторые пивные шатры Октобрефеста (при их наличии). Каждый билет включает гарантированное место + горячее блюдо по меню шатра + 2 литра пива. Билеты действуют на дневное (с 12:00 до 16:00) или вечернее (с 17:00 и до закрытия) посещение. Цена предоставляется по запросу в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Theresienwiese
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Провели 3758 экскурсий для 4696 туристов
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!