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Мини-группа
до 10 чел.
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси: музеи, водопад и мастерская минанкари. Узнайте больше о культуре и традициях столицы Грузии
Начало: На пл. Свободы
«Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите»
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
17 июл в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
«Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением»
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
от €300 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Застывшая музыка тбилисских двориков и особняков
Начало: Тбилиси, 2/4 Шота Руставели
Расписание: Каждый день в 11.00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
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Всего 1 отзыв в Тбилиси в категории "Музыкальные теплоходы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музыкальные теплоходы»
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Сейчас в Тбилиси в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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