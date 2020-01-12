110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности района Телави

Через неприступные горы Гомборского перевала вы проедете к развалинам древней крепости Уджарма, где узнаете о значении цитадели во времена Великого шёлкового пути. Следующая остановка — это крупный город и первая столица Кахетинского царства Телави. Здесь вы восхититесь творением природы — 900-летним платаном, обхватить который могут минимум 10 человек, и дворцом Ираклия II. В его залах вы услышите о деятельности последнего царя Кахети и погрузитесь в эпоху его правления. В этой части путешествия вас также ждёт музей-усадьба Чавчавадзе: вы прогуляетесь по живописному парку и узнаете о легендарном княжеском роде от местного гида.

Достопримечательности района Сигнахи

Вы окажетесь в монастырском комплексе Бодбе, где похоронена глубоко почитаемая грузинами святая просветительница Нино. Я расскажу о её судьбе, названии монастыря и его значении. В Сигнахи вы, конечно, услышите, почему его называют «городом любви», но также откроете историю топонима города и его судьбу. Заглянете на колоритный сувенирный базар, пройдёте вдоль древней стены и полюбуетесь Алазанской долиной с виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор.

Почувствовать и полюбить Кахетинский край

Поверьте — на экскурсии я не молчу ни минуты! А с радостью делюсь с вами рассказами о грузинской культуре, традициях, обычаях и образе жизни. Вы прочувствуете кахетинский колорит и познакомитесь с главными символами края. На винном заводе Шуми местные виноделы проведут вас по винному погребу, расскажут об истории, развитии и значении виноделия в грузинской ментальности. Здесь же вы пообедаете в уютной обстановке, а к грузинским блюдам вам предложат бесплатно продегустировать два вида вина. Вечером вы поужинаете в ресторане или в моем гостеприимном доме в Кахетии.