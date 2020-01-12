110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края

Леван
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Леван – ваш гид
Насыщенная история, восхитительные ландшафты, древние храмы и гостеприимные люди — всё это мой родной Кахетинский край.

Обычно в одной экскурсии гости видят только один из районов.

Это маршрут по кругу: вы побываете и в первой столице Кахетии Телави, и в Сигнахи, и в Цинандали.

Виноградники Алазанской долины, лесистые горы, винные дегустации знакомство с традициями и юмор позволят насладиться тёплой и солнечной Кахетией в любую погоду.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии110 отзывов
4.75
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем

Что вас ожидает

Достопримечательности района Телави
Через неприступные горы Гомборского перевала вы проедете к развалинам древней крепости Уджарма, где узнаете о значении цитадели во времена Великого шёлкового пути. Следующая остановка — это крупный город и первая столица Кахетинского царства Телави. Здесь вы восхититесь творением природы — 900-летним платаном, обхватить который могут минимум 10 человек, и дворцом Ираклия II. В его залах вы услышите о деятельности последнего царя Кахети и погрузитесь в эпоху его правления. В этой части путешествия вас также ждёт музей-усадьба Чавчавадзе: вы прогуляетесь по живописному парку и узнаете о легендарном княжеском роде от местного гида.

Достопримечательности района Сигнахи
Вы окажетесь в монастырском комплексе Бодбе, где похоронена глубоко почитаемая грузинами святая просветительница Нино. Я расскажу о её судьбе, названии монастыря и его значении. В Сигнахи вы, конечно, услышите, почему его называют «городом любви», но также откроете историю топонима города и его судьбу. Заглянете на колоритный сувенирный базар, пройдёте вдоль древней стены и полюбуетесь Алазанской долиной с виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор.

Почувствовать и полюбить Кахетинский край
Поверьте — на экскурсии я не молчу ни минуты! А с радостью делюсь с вами рассказами о грузинской культуре, традициях, обычаях и образе жизни. Вы прочувствуете кахетинский колорит и познакомитесь с главными символами края. На винном заводе Шуми местные виноделы проведут вас по винному погребу, расскажут об истории, развитии и значении виноделия в грузинской ментальности. Здесь же вы пообедаете в уютной обстановке, а к грузинским блюдам вам предложат бесплатно продегустировать два вида вина. Вечером вы поужинаете в ресторане или в моем гостеприимном доме в Кахетии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно
  • По понедельникам музеи закрыты (не работает дворец Ираклия, музей-усадьба Чавчавадзе). Поэтому если вы заказываете экскурсию на понедельник, маршрут будет сокращен.
  • Возможность и меню ужина (с мастер-классами по желанию и национальной музыкой) в моём большом гостеприимном доме обсуждается заранее

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей-усадьбу Чавчавадзе (5 лари/чел. с экскурсией внутри) и во дворец Ираклия 2 (5 лари/чел.); обед и ужин; экскурсия по Шуми от местного специалиста-винодела (7 лари/чел.)
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем
По Кахетии с кахетинцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леван
Леван
Здравствуйте! Я Леван, коренной кахетинец, мне 45 и я уже несколько лет занимаюсь туризмом с моим самым лучшим другом — моим сыном. В связи с работой мне пришлось прожить 10 лет в нескольких европейских странах, поэтому пунктуальность и профессионализм мне не занимать. Я не буду обещать золотые горы, просто постараюсь, чтобы мои гости с моей помощью обнаружили свою Грузию и очень долго не забывали вместе проведенное время.
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110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Итак,здравствуйте.Всех с наступившим новым годом!Наш новый год начался с интересной экскурсии по Кахетии.2 января 2020 года мы решили провести в Алазанской долине.Выбор гида Левана оправдал все ожидания.Встретились ровно в назначенное время(что для меня очень важно).Очень комфортно и приятно общались.Экскурсия заняла весь день ,но время прошло незаметно,насыщено потрясающими видами ,интересным рассказом и вкуснейшими винами и хачапури .Не смогли удержаться от приобретения вина на частном заводике Шуми.Фото выкладывать не буду.Всего великолепия этих мест не передашь снимком.Это отголоски воспоминаний и впечатлений.Это нужно видеть.Обращайтесь к Левану и всё увидите своими глазами.Хорошее качество и сервис вам обеспечат.
9 декабря 2019
Спасибо Левану за интересную экскурсию и приятную компанию. Ездила в Грузию всего на 3 дня в конце ноября, когда погода очень не предсказуема. Задача была успеть посмотреть как можно больше и на один день искала гида в Кахетию. Выбор пал на Левана, уроженца этого края. Прекрасный маршрут, интересный рассказ, чудесная теплая и ясная погода - и 8 часов пролетели незаметно.
23 ноября 2019
Будьте уверены, это человек создаст у вас то впечатление, которое останется навсегда! С Леваном мы прокатились по Кахетии-колыбели виноделия, он рассказал много интересных и смешных историй. Нам очень понравился семейный ужин в его фамильном доме, было очень вкусно и интересно, его сестра рассказала нам несколько секретов грузинской кухни. Мы будем рекомендовать этого гида своим друзьям.
7 ноября 2019
Леван - просто потрясающий гид! Мы поехали на экскурсию не выспавшиеся и уставшие, но буквально через 5 минут уже смеялись и были полны сил! Леван с таким удовольствием делает своё дело, что понимаешь, это его призвание! Чувство юмора и легкость! Определенно рекомендуем всем, это лучший гид во все Грузии!! В следующий приезд будем звонить только ему! Спасибо большое!! Было потрясающе!
4 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Правда, вместо Левана, ее проводил Александр. Александр очень хороший рассказчик (бывший журналист - говорить это его).Все продумано, интересно, познавательно. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
31 октября 2019
Мы получили незабываемые впечатления от поездки с Леваном по Кахетии. Леван лёгкий в общении и очень приятный человек. Надо без сомнений соглашаться со всем, что он предлагает и пользоваться его помощью. Со всеми покупками, которые мы собирались сделать в Грузии - сыр, мёд, чурчхелы и пр., Леван помог нам и съэкономил кучу времени, а главное, всё оказалось качественным, что не само разумеется в Грузии. Настоятельно рекрмендую :))
23 октября 2019
Замечательная экскурсия, с харизматичным и веселым другом. Вcе было интересно. Иногда хотелось бы побольше фактов, историй и легенд. Желаем вам всех благ и новых маршрутов.
30 сентября 2019
Это был самый замечательный день в Кахетии! Наполненный неописуемой красотой Грузии, душевностью, добротой и гостеприимством Левана и Мананы! Для нашей семьи воспоминания на всю жизнь!)) Спасибо, Леван, спасибо, Манана!!! Вы в наших сердцах!))
19 сентября 2019
Леван, благодарим Вас за прекрасную экскурсию, удивительной красоты места, завораживающие виды, музыкальное сопровождение во время поездки, Вашу галантность.
12 сентября 2019
Гостеприимно, весело, душевно, вкусно и познавательно :) рекомендую поездку по Кахетии тем, кто любит острый юмор и занимательные истории. Спасибо, Леван!
Ещё 100 отзывов

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