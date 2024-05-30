Игры – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Игры» в Барселоне на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
195 за всё до 12 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
12 отзывов
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 8 чел.
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
134 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
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    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не могу не поделиться впечатлениями!
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    Это было не просто знакомство с историческим центром города, а настоящее театрализованное представление с Арсением в роли великого Сальвадора Дали. Арсений — артист и актер. Он с удивительной точностью перевоплотился в Дали, передав все его манеры и характерные черты. Экскурсия превратилась в захватывающее шоу, где каждый уголок готического квартала оживал благодаря его таланту и импровизации. Арсений шутил, рассказывал истории, вовлекая в процесс не только взрослых, но и детей, что сделало наш опыт поистине уникальным и незабываемым. Несмотря на дождь, который застал нас врасплох, время пролетело незаметно. Арсений сумел адаптировать программу так, чтобы погода не испортила настроение, и каждый момент экскурсии был наполнен интересом и весельем. Если вы ищете нечто большее, чем просто стандартную экскурсию по Барселоне, и хотите погрузиться в мир искусства и театра, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами Арсения. Это не только образовательный, но и крайне развлекательный опыт, который останется с вами на долгое время.

    Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто неМы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился Мастер и повел нас
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    в историю Барселоны. И не просто легким и доступным языком рассказывал нам об образовании и истоках этого города, но и заставлял нас думать, разгадывать и понимать знаки, расставленные буквально на каждом метре. Нам очень понравилось! Мы обязательно встретимся вновь и всем рекомендуем провести время с Дали!!!

    Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился
  • А
    Александр
    28 марта 2024
    «Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
    Просто потрясающее мероприятие с детьми! Двое парней 9 и 12 лет были невероятно увлечены, я даже сам не ожидал)) Столько раз
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    сам посещал Барселону и был на экскурсиях, но все равно узнал много новых деталей, огромная благодарность Людмиле. Смело бронируйте любые экскурсии 🙏🏻 живо, нескучно, профессионально и с любовью к истории

  • Л
    Лаура
    25 марта 2024
    «Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
    Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!
    Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
    Арсений, человек -театр! Большое спасибо ему за экскурсию-квест. Мы креативно, весело и очень позитивно провели время, все просто класс!
  • A
    Anton
    8 января 2024
    «Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
    Liudmila - solnyshko - osvetila Barcelonu i krasivyj gorod stal prosto prekrasnym. Spasibo za prekrasnuju ekskursiju!!!
  • A
    Asya
    19 февраля 2023
    Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
    Все классно! Детям понравилось. Отличное место. Спасибо
  • Я
    Яна
    5 января 2023
    Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
    Это необычная экскурсия. Такой театр одного актера. Скажу честно, мы поначалу сомневались. Хотели серьезности и контента, а тут предлагался костюмированый
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    спектакль. Но решили попробовать вопреки сомнениям. Остались очень довольны. Арсений прекрасный рассказчик, с искрометным юмором и знаниями редких деталей. Содержание экскурсии - это прекрасный микс анекдотичных этюдов и исторических данных. С нами были дети тинейджеры, но думаю детям помладше такая экскурсия тоже могла бы подойти. Маршрут был не длинным, что давало возможность пройти расстояние не торопясь, замечая детали и слушая автора. Очень рекомендую.

  • А
    Ася
    16 октября 2022
    Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
    Привела к Евгению детей засыпающих после экскурсии по Барселоне и плотного обеда. Получила через полтора часа хохочущими. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Игры»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Игры" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 199. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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