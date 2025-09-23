Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Барселоне на русском языке, цены от €48, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 20% 16 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Пешеходная Готика и секреты маркетинга Прогулка по Готическому кварталу Барселоны раскроет тайны средневековых улиц и маркетинговых хитростей, создавших уникальный облик города Начало: На площади Каталонии от €48 €60 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа 20% 6 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Не только Гауди: каталонский модернизм Погрузитесь в эпоху каталонского модернизма, исследуя Эшампле. Узнайте, как архитектура изменила Барселону на рубеже веков Начало: На площади Каталонии от €48 €60 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 15 отзывов Мини-группа до 5 чел. Невероятная Барселона за 1 день Погрузитесь в атмосферу Барселоны: от Старого порта до Саграды Фамилии. Вас ждут 20 000 шагов красоты и истории Начало: Возле Саграда Фамилия €60 за человека Пешая 1.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Саграда Фамилия: путешествие по храму Исследуйте шедевр Гауди - Саграда Фамилия. Лицензированный гид расскажет о символах и истории храма. Погрузитесь в мир модернизма и архитектуры Начало: У храма Святого Семейства €170 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Барселоны

