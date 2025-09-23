-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
Прогулка по Готическому кварталу Барселоны раскроет тайны средневековых улиц и маркетинговых хитростей, создавших уникальный облик города
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €48
€60 за всё до 8 чел.
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм
Погрузитесь в эпоху каталонского модернизма, исследуя Эшампле. Узнайте, как архитектура изменила Барселону на рубеже веков
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €48
€60 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Невероятная Барселона за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Барселоны: от Старого порта до Саграды Фамилии. Вас ждут 20 000 шагов красоты и истории
Начало: Возле Саграда Фамилия
27 сен в 11:30
3 окт в 16:45
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Саграда Фамилия: путешествие по храму
Исследуйте шедевр Гауди - Саграда Фамилия. Лицензированный гид расскажет о символах и истории храма. Погрузитесь в мир модернизма и архитектуры
Начало: У храма Святого Семейства
26 сен в 14:30
27 сен в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
