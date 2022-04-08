Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Милану. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Удивительный Милан, модная столица Италии — это изумительно-красивый город с множеством достопримечательностей. Кажется, узнать их все невозможно — слишком много времени придется потратить. Сколько бы вы не гуляли по его узким улочкам, всегда сможете найти что-то новое.

Так как показать все самое важное в Милане за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут познакомит вас с такими достопримечательностями Милана как памятник Гарибальди и арка Мира, Замок Сфорцеско и Башня Филарета, Главные ворота Милана, Ратуша, известный на весь мир театр Ла Скала, Академия художеств и памятник Да Винчи и многие, многие другие. Он позволит вам в полной мере насладиться красотой Милана и позариться богатству истории этого города.

Не менее насыщенная программа и у тех, кто выберет Синий маршрут. Вас ждет Санта Мария делла Грацие, Музей науки и техники Да Винчи, Базилика Святого Амвросия и Тичинские Ворота, Капелла Портинари, Базилика Святого Евстрогия, Колонна Дьявола и Стена кукол.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.