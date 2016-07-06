Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Пройдем по узким, крытым улочкам, сохраняющим от палящего иерусалимского солнца, услышим шум базара, почувствуем ароматы специй и свежего кофе… Посещение этого места всегда приятно, всегда удивительно, всякий раз необычно и неожиданно. Нас ждут:
лавка натуральных камней с самыми диковинными украшениями и историями
лавка пряностей с настоящими ароматами Востока
лавка тканей с самым разнообразным выбором шелка и парчи
лавка армянской керамики
лавка духов на основе оливкового масла и традиционных натуральных ароматов
лавка сладостей и ароматный арабский кофе с элем
*и еще много-много открытий и историй! И наконец, если вы решите приобрести что-то в одной из лавок базара в Старом городе Иерусалима, советуем воспользоваться правилом трех “не”:
никогда не покупайте в первом же месте,
никогда не платите по цене, предложенной торговцем (здесь торг не только уместен, но даже необходим)
никогда не отказывайте себе в удовольствии путешествовать и узнавать новое, даже на базаре!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
yulia — ваш гид в Иерусалиме
Закончила исторический факультет Омского государственного университета и курс подготовки гидов при Хайфском университете. Люблю красоту и разность Израиля и хочу поделиться этой любовью с вами. Приглашаю вас познакомиться с этой удивительной страной и полюбить ее. Известно, что путешествие начинается с одного шага… Давайте сделаем этот шаг вместе!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
6 июля 2016
ЮЛЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК. ПРИЯТНАЯ ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛЕРАНТНАЯ ДЕВУШКА. МЫ ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛИ В ИЕРУСАЛИМЕ, ОНА ВЛЮБИЛА НАС В ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД. ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ С ЛИНЫМИ ЭКСКУРСИЯМИ
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