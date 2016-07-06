Восточный базар - от пахлавы до бирюзы

Восточный базар в Старом городе. Многоцветье и многолюдье - переплетение культур, языков, святынь, запахов и вкусов

5
1 отзыв
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Восточный базар в Старом городе. Многоцветье и многолюдье – переплетение культур, языков, святынь, запахов и вкусов.

Чего здесь только не найдешь! От восточных сладостей до персидских ковров, от колоритных торговцев до разноликих паломников – каждый тут найдет свою «святыню»!
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Восточный базар - от пахлавы до бирюзы
Ближайшие даты:
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Описание

Пройдем по узким, крытым улочкам, сохраняющим от палящего иерусалимского солнца, услышим шум базара, почувствуем ароматы специй и свежего кофе… Посещение этого места всегда приятно, всегда удивительно, всякий раз необычно и неожиданно.
Нас ждут:

  • лавка натуральных камней с самыми диковинными украшениями и историями
  • лавка пряностей с настоящими ароматами Востока
  • лавка тканей с самым разнообразным выбором шелка и парчи
  • лавка армянской керамики
  • лавка духов на основе оливкового масла и традиционных натуральных ароматов
  • лавка сладостей и ароматный арабский кофе с элем
*и еще много-много открытий и историй! И наконец, если вы решите приобрести что-то в одной из лавок базара в Старом городе Иерусалима, советуем воспользоваться правилом трех “не”:
  1. никогда не покупайте в первом же месте,
  2. никогда не платите по цене, предложенной торговцем (здесь торг не только уместен, но даже необходим)
  3. никогда не отказывайте себе в удовольствии путешествовать и узнавать новое, даже на базаре!

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
6 июля 2016
ЮЛЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК. ПРИЯТНАЯ ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛЕРАНТНАЯ ДЕВУШКА. МЫ ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛИ В ИЕРУСАЛИМЕ, ОНА ВЛЮБИЛА НАС В ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД. ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ С ЛИНЫМИ ЭКСКУРСИЯМИ

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