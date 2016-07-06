Восточный базар в Старом городе. Многоцветье и многолюдье – переплетение культур, языков, святынь, запахов и вкусов. Чего здесь только не найдешь! От восточных сладостей до персидских ковров, от колоритных торговцев до разноликих паломников – каждый тут найдет свою «святыню»!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Пройдем по узким, крытым улочкам, сохраняющим от палящего иерусалимского солнца, услышим шум базара, почувствуем ароматы специй и свежего кофе… Посещение этого места всегда приятно, всегда удивительно, всякий раз необычно и неожиданно.

Нас ждут:

лавка натуральных камней с самыми диковинными украшениями и историями

лавка пряностей с настоящими ароматами Востока

лавка тканей с самым разнообразным выбором шелка и парчи

лавка армянской керамики

лавка духов на основе оливкового масла и традиционных натуральных ароматов

лавка сладостей и ароматный арабский кофе с элем

никогда не покупайте в первом же месте, никогда не платите по цене, предложенной торговцем (здесь торг не только уместен, но даже необходим) никогда не отказывайте себе в удовольствии путешествовать и узнавать новое, даже на базаре!

*и еще много-много открытий и историй! И наконец, если вы решите приобрести что-то в одной из лавок базара в Старом городе Иерусалима, советуем воспользоваться правилом трех “не”: