Эта экскурсия по горной местности по живописным местам горам Тянь-Шаня
Мы отправимся в Ущелье Проходное, где мы сходим в поход и увидим водопад Девичьи слезы и искупаемся в купелях термальных источников.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
для группы 1-6 чел
$80
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги русскоязычного и англоязычного гида
Транспортные услуги
Что не входит
Обед
экопост
вход в мини-зоопарк
Место начала и завершения
У вашего отеля или в назначенном месте
Важная информация
Эта экскурсия рассчитана на 6 человек. Так что берите своих друзей
знакомых
близких. Возьмите с собой теплые вещи
удобную треккинговую обувь
еду и воду. Если надумаете готовить шашлык то мангал и шампуры у нас есть.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 или по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.