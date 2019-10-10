4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле

Увидеть интереснейшие места, попробовать местные угощения и полюбоваться городом с горы Кок-Тюбе

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Группа не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

4000 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Talgat
Задать вопрос
Talgat – Гид в Алма-Ате
Алма-Ата — бывшая столица страны — обязательна к посещению в Казахстане.

Мы проедем на автомобиле по её главным локациям.

Вы рассмотрите Вознесенский собор и побываете на катке Медео.

Насладитесь панорамой города с высоты и угоститесь местными лакомствами.

Вам откроются казахские традиции и атмосфера города.
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле

Что вас ожидает

Колорит Зеленого базара
Яркие прилавки, изобилие фруктов и овощей, бойкий торг и говор — на Центральном рынке Алма-Аты вы проникнетесь духом Азии. При желании, купите свежайшие продукты: от сухофруктов, овощей и ягод до корейских салатов, домашней сметаны и узбекских лепёшек. Конечно, вас ждёт дегустация местных угощений. Казы, курт, талкан, кумыс и шубат — не просто слова, а большой мир казахской кухни! Вы попробуете местные блюда, поймёте, как они появились и причём здесь кочевое прошлое жителей страны.

Памятники культуры: православный собор и музей
Свято-Вознесенский собор — одна из главных святынь Русской православной церкви в Казахстане. Вы узнаете, когда и как построили собор, и услышите, как он выстоял во время крупного землетрясения. Полюбуетесь его деревянными интерьерами и сделаете красивые фотографии. Центральный музей Казахстана — ещё одно обязательное к посещению место в Алма-Ате. Я поделюсь историей возникновения музея и занимательными фактами, о которых не пишут в Интернете.

«Фабрика рекордов» Медео и панорама города с высоты
Медео — это крупнейший в мире высокогорный каток. Я расскажу, как он появился и почему его прозвали «фабрикой рекордов». Вы прогуляетесь у катка, наслаждаясь видами, а после — мы отправимся на смотровую площадку на горе Кок-Тюбе. Вид на город с вершины горы поразит вас масштабностью, а небольшой зоосад рядом с площадкой порадует маленьких путешественников.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном внедорожнике или микроавтобусе
  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из отеля и обратно, дегустация напитков и блюд на Зеленом базаре
  • Дополнительные расходы (по желанию): трансфер от Медео до Шымбулака (500 тенге/85 рублей в одну сторону); вход в музей (500 тенге/85 рублей); подъем до горы Кок-тюбе — 500 тенге/85 рублей в одну сторону.
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле
Открыть Алма-Ату за 5 часов на автомобиле

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Talgat
Talgat
Я люблю путешествовать и прекрасно понимаю ощущения других людей, когда турист хочет прочувствовать новый город «изнутри», но не имеет достаточно времени для этого времени. Любое путешествие, к сожалению ограничено и очень важно спланировать время таким образом, чтобы эффективно использовать его. Поэтому у меня возникла идея о том, чтобы помочь нашим гостям узнать все стороны города за одну экскурсию.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

10 октября 2019
Гид Талгат встретил нас в аэропорту с табличкой. Далее на комфортабельной машине мы посетили все интересные места Алма-Аты, услышали высокопрофессиональный рассказ об этом городе. Талгат помог с выбором сувениров. Мы провели незабываемый, очень познавательный день, как-будто побывали в гостях у друга. Однозначно рекомендуем данную экскурсию.
13 сентября 2019
Отличная экскурсия с отличным гидом! Всем рекомендую!
29 августа 2019
Все прошло комфортно и интересно с учётом моих пожеланий. Спасибо!!!
4 июля 2019
Были 01. 07. 19 на экскурсии по Алматы у Талгаты. Экскурсия очень понравилась, длилась почти 6 часов. Талгат очень интересный собеседник, много знает, любит свой город и хочет все это показать гостям. Очень довольны, обязательно будем его рекомендовать.

Обзорные экскурсии в Алма-Ате

Алма-Ата для новичковАлма-Ата для новичковАлма-Ата для новичков
2500 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Каждый дом Старого города пропитан историей и культурой прошлых столетий. Вы узнаете, как Алма-Ата стала частью Великого шелкового пути, как она застраивалась при царе и Советском Союзе и как развивалась после получения независимости. А еще пройдете по улицам, где жили поэты, певцы и писатели, эвакуированные в военные годы.
Алма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свиданиеАлма-Ата — первое свидание
8000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
Алма-Ата — это теплое лето и комфортная зима, солнце и горные виды, советский модернизм и современные застройки, канатные дороги и просторные площади. Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
Must-see места и колорит Алма-АтыMust-see места и колорит Алма-АтыMust-see места и колорит Алма-Аты
От 3500 за экскурсию
5 часов
Дружеская авто-пешеходная экскурсия по самым интересным местам города и взгляд изнутри
Какая она, Алма-Ата? Солнечная, уютная, с широкими улицами, красивыми зданиями, парками, скверами и фонтанами. Такой мы с подругой ее и покажем! Познакомим с главными достопримечательностями, расскажем о национальных традициях, посоветуем, где можно вкусно и недорого отведать местную кухню, и просто весело проведем время.
Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!Алма-Ата вас вдохновит!
11072 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Расположенная у подножия заснеженных гор Заилийского Алатау, а летом утопающая в зелени Алма-Ата по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии. На экскурсии вы узнаете историю и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.
Многоликая Алма-АтаМноголикая Алма-АтаМноголикая Алма-Ата
2150 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Исследовать все знаковые места города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы услышите богатую историю Алма-Аты и посетите ее главные достопримечательности, древние и современные. А еще узнаете о местных традициях и ощутите необычайный колорит «южной столицы Казахстана».
Ежедневная прогулка по Алма-АтеЕжедневная прогулка по Алма-АтеЕжедневная прогулка по Алма-Ате
1450 за человека
2 часа
1 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Мы пройдем главными улицами бывшей столицы, осмотрим великолепный деревянный собор, грандиозный банный комплекс, а также заглянем на старинный восточный рынок. Вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы, узнаете о выдающихся деятелях республики и ключевых исторических событиях, увидите город-сад глазами местных жителей и научитесь в нем ориентироваться.

Выбирайте и другие экскурсии в Алма-Ате

Крыши и панорамыПешкомИндивидуальныеЗа городомВсеНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеГрупповые
4000 за человека
Заказать экскурсию