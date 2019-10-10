4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Колорит Зеленого базара

Яркие прилавки, изобилие фруктов и овощей, бойкий торг и говор — на Центральном рынке Алма-Аты вы проникнетесь духом Азии. При желании, купите свежайшие продукты: от сухофруктов, овощей и ягод до корейских салатов, домашней сметаны и узбекских лепёшек. Конечно, вас ждёт дегустация местных угощений. Казы, курт, талкан, кумыс и шубат — не просто слова, а большой мир казахской кухни! Вы попробуете местные блюда, поймёте, как они появились и причём здесь кочевое прошлое жителей страны.

Памятники культуры: православный собор и музей

Свято-Вознесенский собор — одна из главных святынь Русской православной церкви в Казахстане. Вы узнаете, когда и как построили собор, и услышите, как он выстоял во время крупного землетрясения. Полюбуетесь его деревянными интерьерами и сделаете красивые фотографии. Центральный музей Казахстана — ещё одно обязательное к посещению место в Алма-Ате. Я поделюсь историей возникновения музея и занимательными фактами, о которых не пишут в Интернете.

«Фабрика рекордов» Медео и панорама города с высоты

Медео — это крупнейший в мире высокогорный каток. Я расскажу, как он появился и почему его прозвали «фабрикой рекордов». Вы прогуляетесь у катка, наслаждаясь видами, а после — мы отправимся на смотровую площадку на горе Кок-Тюбе. Вид на город с вершины горы поразит вас масштабностью, а небольшой зоосад рядом с площадкой порадует маленьких путешественников.