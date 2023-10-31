Путешествие по востоку Казахстана: 3 каньона, 2 озера и 1 река

На 1 день уехать из города и оценить невероятную природу

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Обогатите свою осень яркими приключениями! Приглашаем в путешествие по ярким природным локациям Казахстана. Вы полюбуетесь грандиозными скалами Чарынского каньона и увидите лунный ландшафт на Земле. Насладитесь кристально чистыми водами озёр и зелёными лугами. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты.
Путешествие по востоку Казахстана: 3 каньона, 2 озера и 1 река
Путешествие по востоку Казахстана: 3 каньона, 2 озера и 1 река
Путешествие по востоку Казахстана: 3 каньона, 2 озера и 1 река
Путешествие по востоку Казахстана: 3 каньона, 2 озера и 1 река
Путешествие по востоку Казахстана: 3 каньона, 2 озера и 1 река
Ближайшие даты:
31
окт
3
ноя
4
ноя
5
ноя
7
ноя
10
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Путешествие начнётся с Чарынского каньона — одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей Казахстана. Вы полюбуетесь его грандиозными скалами, ущельями и ярко-красными образованиями, созданными природой миллионы лет назад.
  • Следующая остановка — Чёрный каньон. Чёрные скалы и большие пещеры создают неповторимую атмосферу. Вы увидите, как красиво вершины гор украшены красками осени.
  • Затем отправимся к Лунному каньону, который бросит вызов вашему воображению. Вы проникнетесь магией и загадками этого удивительного места, где ландшафт напоминает поверхность Луны.
  • Потом вы окажетесь у озера Кольсай изумительной красоты, окружённого горами и сосновыми лесами. По желанию по озеру можно прогуляться на лодке или катамаране. Здесь же есть кафе, где можно пообедать. В меню — плов, лагман, манты, шашлык, салаты.
  • Не менее интересной будет остановка у озера Каинды. Вода здесь благодаря своей чистоте почти невидимая, а окружающий пейзаж с горами и зелёными лугами дополнит прелесть этого места. До озера от посёлка мы поедем на УАЗиках и, по вашему желанию, на лошадях с опытными сопровождающими.
  • В завершение вы отправитесь к реке Чарын. Она извилистым путём протекает по долине. Вы насладитесь спокойствием и красотой окружающего вас мира.

Программа с таймингом

05:00 — сбор в точке встречи
05:30 — выезд из Алматы
09:30 — прибытие к озеру Кольсай
12:00 — выезд на УАЗиках к озеру Каинды
15:00 — выезд к Чарынскому каньону
17:00 — прибытие к Чарынскому каньону и Чёрному каньону
19:00–19:30 — выезд в Алматы
21:00–22:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter VIP
  • Возьмите с собой бутылку воды, тёплую одежду для гор и удостоверение личности или паспорт
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • Сопровождение гида
  • Трансфер, в том числе и УАЗики (до озера Каинды; детского кресла в УАЗиках нет — пожалуйста, позаботьтесь о нём самостоятельно)
  • Экологические сборы
  • Видеосъёмка — ролик о вашем путешествии

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в кафе у озера Кольсай — 500–600 руб. /чел.
  • Поездка на лошадях (2 км) — 1000 руб. /чел.
  • Прогулка на лодке (5 человек) или катамаране (4 человека) — 800 руб. /40–50 минут

во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Байконур»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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