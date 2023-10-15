Душевно-компанейская поездка с гидом, которого вы как будто знали всю жизнь
Да это и не экскурсия вовсе, а очень тёплая встреча друзей! Я покажу вам самые живописные места края. Мы задержимся на вершине Чимбулака с пледом, круассанами, чаем или бокалом просекко — как пожелаете. Пройдёмся по горному ущелью, искупаемся в радоновых ваннах. Закончим фееричный день вкусным ужином в видовом ресторане.
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Описание
Что вас ожидает
Горнолыжный курорт «Чимбулак»
Мы поднимемся сюда на трёх подъёмниках, замрём на самой вершине — и нас окутают нежные облака. Город в дымке как на ладони, снежные пики, сказочные виды и пикник с душистым чаем или просекко — уверена, такое знакомство с Алматы запомнится вам на всю жизнь! На обратном пути можем сойти с подъёмника и немного прогуляться, а в зимнее время покататься на самом высокогорном в мире катке «Медеу».
Ущелье Алма-Арасан или три водопада Аюсай
В поездке мы успеем посетить только одну из локаций. Но они обе настолько красивые, что я решила рассказать и о той, и о другой. Выбирайте сами! Ущелье Алма-Арасан — это поход по каменистой тропинке вдоль бурной речки и живописных гор, а в конце пути расслабляющие радоновые ванны. Водопады Аюсай — это более лёгкий и плавный маршрут в гору к умиротворяющим красивым пейзажам.
Вечерняя прогулка по Кок-Тобе
Такой замечательный день требует не менее приятного вечера. Поэтому я отвезу вас именно сюда — в парк на высоком холме в центре Алматы. Вы окунётесь в лёгкую атмосферу праздника. Вас будут ждать уютные аллеи, парк аттракционов, зоопарк, прекрасный вид на город и вкусный ужин в видовом ресторане.
Примерный тайминг маршрута
1 час — дорога от центра Алматы до курорта «Чимбулак»
2–3 часа — прогулка и пикник на горнолыжном курорте
1,5-2 часа — дорога до ущелья Алма-Арасан и водопадов Аюсай
1,5-2 часа — прогулка по ущелью или до водопадов
1,5 часа — дорога до Кок-Тобе
2–3 часа — прогулка по Кок-Тобе и ужин
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, экосборы, полезный перекус, чай или просекко
- Поездка пройдёт на автомобиле Infiniti QX50
- Дополнительно оплачиваются: билеты на подъёмники в «Чимбулаке» — около 1500 руб. /чел., подъём на Кок-Тобе — на фуникулёре около 1000 руб. /чел., на автомобиле около 1500 руб. /машина, ужин в ресторане — около 1500 руб. /чел. (к примеру, бешбармак и чай)
- Заранее сообщите мне, пожалуйста, если вы не можете долго ходить пешком, у вас поднимается давление в горах, вы вегетарианец или у вас пищевая аллергия на определённые продукты
- Основные локации — это горы, поэтому необходимо быть в удобной обуви и иметь при себе тёплую (желательно непромокаемую) одежду. В зимнее время для безопасности я выдаю шипы на обувь.
- Посещение радоновых ванн бесплатно, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и сланцы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Время с ней – это больше, чем посещение вершин Медео и Чимбулака, это время, проведенное с лучшим другом, с которым ты встретился 10 минут назад.
Нет смысла описывать экскурсию, у каждого она будет индивидуальная и незабываемая.
Запишитесь к Людмиле, иначе что-то важное в вашей жизни пройдет мимо вас!