Моя экскурсия — это не историческая справка «посмотрите налево, посмотрите направо». Да это и не экскурсия вовсе, а очень тёплая встреча друзей! Я покажу вам самые живописные места края. Мы задержимся на вершине Чимбулака с пледом, круассанами, чаем или бокалом просекко — как пожелаете. Пройдёмся по горному ущелью, искупаемся в радоновых ваннах. Закончим фееричный день вкусным ужином в видовом ресторане.

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Описание

Что вас ожидает

Горнолыжный курорт «Чимбулак»

Мы поднимемся сюда на трёх подъёмниках, замрём на самой вершине — и нас окутают нежные облака. Город в дымке как на ладони, снежные пики, сказочные виды и пикник с душистым чаем или просекко — уверена, такое знакомство с Алматы запомнится вам на всю жизнь! На обратном пути можем сойти с подъёмника и немного прогуляться, а в зимнее время покататься на самом высокогорном в мире катке «Медеу».

Ущелье Алма-Арасан или три водопада Аюсай

В поездке мы успеем посетить только одну из локаций. Но они обе настолько красивые, что я решила рассказать и о той, и о другой. Выбирайте сами! Ущелье Алма-Арасан — это поход по каменистой тропинке вдоль бурной речки и живописных гор, а в конце пути расслабляющие радоновые ванны. Водопады Аюсай — это более лёгкий и плавный маршрут в гору к умиротворяющим красивым пейзажам.

Вечерняя прогулка по Кок-Тобе

Такой замечательный день требует не менее приятного вечера. Поэтому я отвезу вас именно сюда — в парк на высоком холме в центре Алматы. Вы окунётесь в лёгкую атмосферу праздника. Вас будут ждать уютные аллеи, парк аттракционов, зоопарк, прекрасный вид на город и вкусный ужин в видовом ресторане.

Примерный тайминг маршрута

1 час — дорога от центра Алматы до курорта «Чимбулак»

2–3 часа — прогулка и пикник на горнолыжном курорте

1,5-2 часа — дорога до ущелья Алма-Арасан и водопадов Аюсай

1,5-2 часа — прогулка по ущелью или до водопадов

1,5 часа — дорога до Кок-Тобе

2–3 часа — прогулка по Кок-Тобе и ужин

Организационные детали