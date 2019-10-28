6 отзывов оставили туристы

Добрый день! Заказывали экскурсию у Салимы. Были с коллегой в Алматы в командировке и решили осмотреть город и окрестности. Очень хотелось познакомиться с городом поближе, так как в Казахстане первый раз. Подошли основательно, как нам казалось. По отзывам и экскурсиям выбрали Салиму. Списались с ней, сделали предоплату. После этого долго согласовывали маршрут и стоимость (маршрут изменили по своему желанию, изначально обговоренную стоимость сократили в половину). Все согласовали почти за неделю до поездки, то есть сильно заранее. За три дня до поездки получили письмо с информацией, что в аэропорту нас будет встречать и проведет первую из трех запланированных экскурсий гид (не Салима, а Карлыгаш), вторую экскурсию - снова не Салима, а гид Жедора, третью - снова Карлыгаш. На наше удивление (почему не Салима, которую мы выбрали по отзывам и сильно заранее) нам Салима написала, что сама экскурсии не проводит, является директором тур. фирмы и занимается организационными вопросами. Но заверила, что нам все понравится, гиды проверенные "высшей категории", транспорт и водители будут хорошими и нам все понравится. Удивительно и неприятно... Но вариантов отказаться у нас уже не было... В аэропорту по прилету все прошло гладко - гид Карлыгаш нас встретила, рассказала про город, подарила презенты-шоколадки от Салимы (было приятно внимание) и провела первую обзорную экскурсию по городу. Карлыгаш - большая молодец! Видно, что любит свой город и очень старается показать его с лучшей стороны гостям! Но вот с машиной и водителем были проблемы. Машина старая, без кондиционера. На улице сильно за 30, жара и духота, все окна открыты. Карлыгаш практически не слышно, глаза не открыть из-за потока воздуха из окна. В добавок к этому, оплаченные 2 часа экскурсии превратились в 1. 25 (получение багажа затянулось и мы начали позже, чем рассчитала Салима). При этом Карлыгаш была готова продолжить экскурсию, но водитель был непреклонен - в результате мы не увидели два места из запланированных и не получили 2 часа согласованной обзорки, а только 1, 5. Нас привезли в отель. В 21. 30 у нас была запланирована ночная экскурсия по городу (2 часа) со вторым гидом Жедорой. Гид приехала во время, машина все та же (без кондиционера). Жедора была усталая после какай-то дневной экскурсии и откровенно не знала, что нам рассказать. Постоянно была в телефоне (переписывалась с кем-то), через слово говорила "блин", больше молчала, чем рассказывала про город. Мы несколько раз просили рассказать нам что-нибудь, но получали в ответ что-то типа: "Ну что же вам рассказать? Вам наверное днем уже все рассказали. " Но на все наши вопросы отвечала и на выходах из машины сопровождала, за что ей спасибо. Правда, маршрут по этой экскурсии мы построили сами, вместо поездки по городу попросили нас отвезти на Кок-Тобе, потому что в машине было явно неинтересно и откровенно жаль потраченного времени и денег. Кроме того, нас постоянно поторапливали, так как оплаченное время гида и машины ограничено. Были очень удивлены и расстроены таким отношением и если бы на след. день экскурсия была бы запланирована с Жедорой, отказались бы ехать однозначно! На след. день с Карлыгаш ездили к озеру Иссык и на раскопки Золотого Человека. Интереснейшая экскурсия, красивая природа и люди, влюбленные в свое дело - прекрасно провели время, узнали много нового и искренне захотели вернуться! Кстати, машина (старенький Мерседес) опять была со сломанным кондиционером (((, но с очень милым и приветливым водителем (спасибо ему большое)! Как итог по проведенному дню - большое спасибо Карлыгаш (наш основной гид) и Ассель (гид в музее Золотого Человека)!!! Они показали нам то, что заставило нас влюбиться в Казахстан, его природу и людей; нам захотелось вернуться домой и рассказать своим друзьям, родным и близким об этой чудесной земле и людях, с которыми нам посчастливилось встретиться! Вывод в целом - уточняйте заранее все детали своего путешествия: кто будет с Вами, какой транспорт Вам предоставят, куда повезут и т. д. А мы (помимо впечатлений) получили еще один опыт, который поможет нам в дальнейшем избежать многих ошибок и не испортить впечатления от следующих путешествий! :)