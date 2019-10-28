6 отзывов оставили туристы

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Алма-Ата вас вдохновит!

Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — место проживания или по договоренности
  • Заказать экскурсию

11072 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Салима
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Салима – представитель в Алма-Ате
Расположенная у подножия заснеженных гор ⛰️ Заилийского Алатау, а летом утопающая в зелени Алма-Ата по праву считается одним из самых прекрасных городов советской эпохи в Центральной Азии.

На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 и почувствуете обаяние «южной столицы» Казахстана: проедете по главным улицам, изучите Монумент независимости, увидите деревянный собор и высокогорный каток и, конечно, полюбуетесь живописными видами с вершины Кок-Тобе.
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!

Что вас ожидает

Прогулка по историческому парку
Вы проедете по главным улицам Алма-Аты, открывая историю города и останавливаясь у самых интересных достопримечательностей. В парке 28 гвардейцев-панфиловцев у мемориала Героям Советского Союза узнаете о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны. На территории парка вы также полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора: это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.

Символы Алматы
По дороге вы увидите знаковые городские здания — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Исламский культурный центр. И конечно, посмотрите на Монумент независимости — символ не только города, но и всего современного Казахстана. Вы рассмотрите решётки художественного литья, которые обрамляют центральную стелу и повествуют об эпохальных событиях в истории страны. У подножья обелиска увидите отпечаток ладони президента, узнаете, что такое кулпытас, и познакомитесь с изречениями выдающихся деятелей науки, культуры и государства.

«В Медео для слова „Лёд“, лучшая рифма — Полет!»
Вслед за словами поэта Евгения Евтушенко вы отправитесь к урочищу, где расположен самый высокогорный спортивный комплекс в мире. Здесь, на катке «Медео», тренируются будущие чемпионы по конькобежному спорту и фигурному катанию. Вы узнаете об исторических фактах и географических особенностях этого места, любуясь головокружительными пейзажами Заилийского Алатау. А по желанию подниметесь по канатной дороге к горнолыжному комплексу Шымбулак, расположенному на высоте 2260 метров над уровнем моря.

И вновь в горы!
Знакомство с горной местностью Алма-Аты продолжится на Кок-Тобе, откуда вы насладитесь прекрасными видами на весь город. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними бескрайние высотки нового города. На вершине, в парке Кок-Тобе, вы загадаете желание у особенного «яблочного» фонтана и узнаете несколько фактов об алма-атинской телебашне.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно: от Медео до Шымбулака — 500 руб./чел; Кок-Тобе — 400 руб./чел.
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!
Алма-Ата вас вдохновит!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — место проживания или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салима
Салима
Я профессиональный, сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю как важен профессиональный и надежный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии, так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даем самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.
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6 отзывов оставили туристы

Наталья
28 октября 2019
До Алма-Аты я уже путешествовала с Салимой по Нур-Султану и осталась очень довольной. Поэтому в выборе следующей экскурсии по Казахстану у меня не было сомнений. Программа была согласована заранее и во время экскурсии полностью выполнена. Передвижение на автомобиле с учетом разброса достопримечательностей по городу имело свое преимущество. Большу'ю часть времени заняла поездка к катку Медео и на горнолыжный курорт Чимбулак (благо погода благоприятствовала), но оно того стоило. Я катаюсь на горных лыжах, и видела горы зимой, но осенью они тоже очень красивы. Также великолепные виды на город были с горы, на которой расположен парк Кок-Тюбе. Поразил своей красотой Воздвиженский собой в Парке 28 гвардейцев панфиловцев с его уникальной конструкцией, а также расположенный в этом парке мемориальный комплекс героям Великой отечественной войны. На протяжении всей экскурсии экскурсовод интересно рассказывал об истории и культуре города. В архитектурном плане Алма-Ата показалась скромнее Нур-Султана, но зато создалось ощущение, что для жизни этот город более уютный и комфортный. Также мне показалось, что основные красоты Алма-Аты - это ее природа. Поэтому при возможности рекомендую выбраться за город и посетить озера, каньоны, водопады в рамках отдельных экскурсий. Мне в этой экскурсии немного не хватило прогулок пешком. Бо'льшую часть объектов наблюдала из окна автомобиля. Но в моем случае ограничение по времени 5 часами не позволяло чаще выходить из машины. Для первого знакомства с городом это была замечательная экскурсия! Алма-Ата действительно вдохновила к тому, чтобы в нее вернуться и уже съездить на экскурсии по загородным маршрутам. Спасибо Салиме! С удовольствием буду рекомендовать ее экскурсии своим знакомым.
19 августа 2019
Салима прекрасный гид отлично рассказывает и прекрасно преподносит прекрасы города Отличная логистика ! Спасибо
16 августа 2019
Хочу выразить благодарность Гиду и создателю этой замечательной экскурсии! 6 часов пролетели незаметно! В рамках экскурсии мы обхватили все, что необходимо - и все важные районы города, парки и мемориалы в них. Мы узнали об архитектуре и постройках, побывали на самой вершине Шембулака и даже успели посмотреть Парк первого президента. Премного благодарны за такое знакомство с замечательным городом!
13 августа 2019
Все прошло отлично, интересная экскурсия, рекомендуем!
11 августа 2019
Добрый день! Заказывали экскурсию у Салимы. Были с коллегой в Алматы в командировке и решили осмотреть город и окрестности. Очень хотелось познакомиться с городом поближе, так как в Казахстане первый раз. Подошли основательно, как нам казалось. По отзывам и экскурсиям выбрали Салиму. Списались с ней, сделали предоплату. После этого долго согласовывали маршрут и стоимость (маршрут изменили по своему желанию, изначально обговоренную стоимость сократили в половину). Все согласовали почти за неделю до поездки, то есть сильно заранее. За три дня до поездки получили письмо с информацией, что в аэропорту нас будет встречать и проведет первую из трех запланированных экскурсий гид (не Салима, а Карлыгаш), вторую экскурсию - снова не Салима, а гид Жедора, третью - снова Карлыгаш. На наше удивление (почему не Салима, которую мы выбрали по отзывам и сильно заранее) нам Салима написала, что сама экскурсии не проводит, является директором тур. фирмы и занимается организационными вопросами. Но заверила, что нам все понравится, гиды проверенные "высшей категории", транспорт и водители будут хорошими и нам все понравится. Удивительно и неприятно... Но вариантов отказаться у нас уже не было... В аэропорту по прилету все прошло гладко - гид Карлыгаш нас встретила, рассказала про город, подарила презенты-шоколадки от Салимы (было приятно внимание) и провела первую обзорную экскурсию по городу. Карлыгаш - большая молодец! Видно, что любит свой город и очень старается показать его с лучшей стороны гостям! Но вот с машиной и водителем были проблемы. Машина старая, без кондиционера. На улице сильно за 30, жара и духота, все окна открыты. Карлыгаш практически не слышно, глаза не открыть из-за потока воздуха из окна. В добавок к этому, оплаченные 2 часа экскурсии превратились в 1. 25 (получение багажа затянулось и мы начали позже, чем рассчитала Салима). При этом Карлыгаш была готова продолжить экскурсию, но водитель был непреклонен - в результате мы не увидели два места из запланированных и не получили 2 часа согласованной обзорки, а только 1, 5. Нас привезли в отель. В 21. 30 у нас была запланирована ночная экскурсия по городу (2 часа) со вторым гидом Жедорой. Гид приехала во время, машина все та же (без кондиционера). Жедора была усталая после какай-то дневной экскурсии и откровенно не знала, что нам рассказать. Постоянно была в телефоне (переписывалась с кем-то), через слово говорила "блин", больше молчала, чем рассказывала про город. Мы несколько раз просили рассказать нам что-нибудь, но получали в ответ что-то типа: "Ну что же вам рассказать? Вам наверное днем уже все рассказали. " Но на все наши вопросы отвечала и на выходах из машины сопровождала, за что ей спасибо. Правда, маршрут по этой экскурсии мы построили сами, вместо поездки по городу попросили нас отвезти на Кок-Тобе, потому что в машине было явно неинтересно и откровенно жаль потраченного времени и денег. Кроме того, нас постоянно поторапливали, так как оплаченное время гида и машины ограничено. Были очень удивлены и расстроены таким отношением и если бы на след. день экскурсия была бы запланирована с Жедорой, отказались бы ехать однозначно! На след. день с Карлыгаш ездили к озеру Иссык и на раскопки Золотого Человека. Интереснейшая экскурсия, красивая природа и люди, влюбленные в свое дело - прекрасно провели время, узнали много нового и искренне захотели вернуться! Кстати, машина (старенький Мерседес) опять была со сломанным кондиционером (((, но с очень милым и приветливым водителем (спасибо ему большое)! Как итог по проведенному дню - большое спасибо Карлыгаш (наш основной гид) и Ассель (гид в музее Золотого Человека)!!! Они показали нам то, что заставило нас влюбиться в Казахстан, его природу и людей; нам захотелось вернуться домой и рассказать своим друзьям, родным и близким об этой чудесной земле и людях, с которыми нам посчастливилось встретиться! Вывод в целом - уточняйте заранее все детали своего путешествия: кто будет с Вами, какой транспорт Вам предоставят, куда повезут и т. д. А мы (помимо впечатлений) получили еще один опыт, который поможет нам в дальнейшем избежать многих ошибок и не испортить впечатления от следующих путешествий! :)
Елена
21 мая 2018
Прекрасная экскурсия! за несколько часов максимально полно познакомились с городом - и с его центральной, исторической частью, и в горы поднялись, среди которых и приютилась Алма-Ата, и поднялись на фуникулере на любимое место отдыха алмаатинцев с самой удачной панорамой на весь город! В общем, увидели этот утопающий в зелени город со всевозможных ракурсов! Прекрасный гид, которая очень любит свой город и смогла показать не только его визитные карточки, но и какой он радушный изнутри)))

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