в среду, пятницу и субботу в 11:00

Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе

Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек

5
3 отзыва
За три часа мы поможем вам составить первое и максимально целостное представление об Алма-Ате.

В группе до 15 человек мы пройдем дорогами восточных караванов, найдем образцы конструктивизма и «дом-авоську», заглянем на рынок и поговорим о казахском искусстве у театра оперы и балета. Вы почерпнете самое важное из истории города и узнаете, чем он живет сегодня.
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К истокам Казахстана. Прогулка начнется от станции метро «Жибек Жолы» неслучайно: декор подземки посвящен теме Великого шелкового пути, который когда-то пролегал через город. Вы узнаете о зарождении Казахстана и роли главной торговой артерии в его развитии.

Ампир и конструктивизм Алма-Аты. На улице Гоголя перенесемся в 1930-е годы, в центр новой столицы Казахской ССР, и поговорим об этой эпохе Алма-Аты. Осмотрим постройки в стиле сталинского ампира — здания трех наркоматов, здание Обкома и, конечно, Дом Правительства на Старой площади. А затем через парк выйдем к шедеврам конструктивизма — зданию Дома Связи и Казахской академии художеств.

Новейшая жизнь города. Через пешеходную улицу с модными барами и ресторанчиками мы доберемся до современный районов города. Увидим дом Казахтелекома в стиле хай-тек и попробуем разобраться, почему в народе его прозвали «дом-авоська». Посмотрим на элегантный Академический театр оперы и балета и вспомним казахских деятелей искусства.

Парк 28 героев Панфиловцев: конечно, не забудем и про главный парк Алма-Аты. Посетим старинный деревянный собор, который пережил разрушительное землетрясение 1911 года, увидим дом в русском стиле и грандиозный монумент, посвященный победе во Второй мировой войне.

Зеленый базар — крупнейший рынок Алма-Аты, куда мы также можем заглянуть по желанию. А отсюда вернуться к исходной точке, пройдя мимо комплекса Арасанских бань.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь

в среду, пятницу и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
станция метро Жибек Жолы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Татьяна
15 дек 2022
Спасибо Марии за познавательную экскурсию по Алма-ате. Мария прекрасно образована, с удовольствием и с теплотой, любовью к городу провела экскурсию, и что особенно ценно деликатна и тактична. Много информации, но она так образно подана, что уже после завершения экскурсии все сохранилось в памяти. Супер! Рекомендую россиянам и особенно из Санкт-Петербурга посетить такую экскурсию,,Ежедневная прогулка по Алма-ате
Ирина
9 дек 2022
С удовольствием посетили экскурсию по Алматы. Очень понравилась гид Мария – хоть и экскурсия проходила в форме пешей прогулки в зимнее время, три часа пролетели незаметно с таким обаятельным и эрудированным рассказчиком. Ещё хочу отметить оперативность организатора Татьяны – мы забронировали экскурсию поздно вечером и уже на следующей день она состоялась. Большое спасибо за вашу работу!
С удовольствием посетили экскурсию по Алматы. Очень понравилась гид Мария – хоть и экскурсия проходила вС удовольствием посетили экскурсию по Алматы. Очень понравилась гид Мария – хоть и экскурсия проходила вС удовольствием посетили экскурсию по Алматы. Очень понравилась гид Мария – хоть и экскурсия проходила в
Н
1 дек 2022
Этой осенью я побывала в Алма-Ате. Хотя это уже не первый визит в этот город, но знала я о нём очень мало, поэтому на сей разрешила восполнить этот пробел и взяла экскурсию по городу. Сразу же хочу выразить благодарность нашему гиду, которая открыла нам этот город с совершенно неожиданной стороны! В группе было всего 3 человека!!! Гид с юмором и в лёгкой форме рассказала нам о разных сторонах жизни города в прошлом и настоящем, мы узнали много нового о традициях и культуре местных жителей, можно сказать мне открылся целый новый мир. Мы даже и не подозревали, насколько Алма-Ата интересный и многогранный город, как много в нём милых красивых уголков и что здесь можно часами с удовольствием гулять, а в конце прогулки отдохнуть в одном из многочисленных уютных кафе!

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