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Описание
Что вас ожидает
К истокам Казахстана. Прогулка начнется от станции метро «Жибек Жолы» неслучайно: декор подземки посвящен теме Великого шелкового пути, который когда-то пролегал через город. Вы узнаете о зарождении Казахстана и роли главной торговой артерии в его развитии.
Ампир и конструктивизм Алма-Аты. На улице Гоголя перенесемся в 1930-е годы, в центр новой столицы Казахской ССР, и поговорим об этой эпохе Алма-Аты. Осмотрим постройки в стиле сталинского ампира — здания трех наркоматов, здание Обкома и, конечно, Дом Правительства на Старой площади. А затем через парк выйдем к шедеврам конструктивизма — зданию Дома Связи и Казахской академии художеств.
Новейшая жизнь города. Через пешеходную улицу с модными барами и ресторанчиками мы доберемся до современный районов города. Увидим дом Казахтелекома в стиле хай-тек и попробуем разобраться, почему в народе его прозвали «дом-авоська». Посмотрим на элегантный Академический театр оперы и балета и вспомним казахских деятелей искусства.
Парк 28 героев Панфиловцев: конечно, не забудем и про главный парк Алма-Аты. Посетим старинный деревянный собор, который пережил разрушительное землетрясение 1911 года, увидим дом в русском стиле и грандиозный монумент, посвященный победе во Второй мировой войне.
Зеленый базар — крупнейший рынок Алма-Аты, куда мы также можем заглянуть по желанию. А отсюда вернуться к исходной точке, пройдя мимо комплекса Арасанских бань.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь
в среду, пятницу и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
станция метро Жибек Жолы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Алматы
Провела 4060 экскурсий для 7005 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
15 дек 2022
Спасибо Марии за познавательную экскурсию по Алма-ате. Мария прекрасно образована, с удовольствием и с теплотой, любовью к городу провела экскурсию, и что особенно ценно деликатна и тактична. Много информации, но она так образно подана, что уже после завершения экскурсии все сохранилось в памяти. Супер! Рекомендую россиянам и особенно из Санкт-Петербурга посетить такую экскурсию,,Ежедневная прогулка по Алма-ате
Ирина
9 дек 2022
С удовольствием посетили экскурсию по Алматы. Очень понравилась гид Мария – хоть и экскурсия проходила в форме пешей прогулки в зимнее время, три часа пролетели незаметно с таким обаятельным и эрудированным рассказчиком. Ещё хочу отметить оперативность организатора Татьяны – мы забронировали экскурсию поздно вечером и уже на следующей день она состоялась. Большое спасибо за вашу работу!
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Наталья
1 дек 2022
Этой осенью я побывала в Алма-Ате. Хотя это уже не первый визит в этот город, но знала я о нём очень мало, поэтому на сей разрешила восполнить этот пробел и взяла экскурсию по городу. Сразу же хочу выразить благодарность нашему гиду, которая открыла нам этот город с совершенно неожиданной стороны! В группе было всего 3 человека!!! Гид с юмором и в лёгкой форме рассказала нам о разных сторонах жизни города в прошлом и настоящем, мы узнали много нового о традициях и культуре местных жителей, можно сказать мне открылся целый новый мир. Мы даже и не подозревали, насколько Алма-Ата интересный и многогранный город, как много в нём милых красивых уголков и что здесь можно часами с удовольствием гулять, а в конце прогулки отдохнуть в одном из многочисленных уютных кафе!