Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы

Посетить парк Ала-Арча, пройти по Небесному мосту, прокатиться по канатной дороге и на зиплайне

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в захватывающее однодневное путешествие в Кыргызстан! Вы пройдёте над ущельем по подвесному мосту и полюбуетесь Голубиным водопадом.

Погуляете по национальному парку Ала-Арча со знаменитыми тянь-шанскими елями и посетите горнолыжный курорт Чункурчак, где прокатитесь по канатной дороге и на зиплайне. Всё это в комфортном формате мини-группы.
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Ближайшие даты:
21
ноя
23
ноя
25
ноя
28
ноя
30
ноя
2
дек
5
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

05:30 Сбор группы и выезд из Алматы
09:00 Прибытие в пограничное село Кордай, прохождение границы
10:00 Завтрак в Бишкеке
11:30 Небесный мост и Голубиный водопад. Вы пройдёте по подвесному канатному мосту, с которого открываются потрясающие виды на водопад и ущелье.
13:30 Горнолыжный курорт Чункурчак. Здесь вы прокатитесь на зиплайне и по канатной дороге.
16:00 Национальный парк Ала-Арча. Мы погуляем по чудесному парку, наслаждаясь Тянь-Шанскими горами, реками и зелёными долинами
18:00 Выезд в Бишкек
19:00 Ужин
00:00 Прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Время указано ориентировочное и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспорт, въезд в парк Ала-Арча, билеты на канатную дорогу и зиплайн, фото и видео после поездки
  • Дополнительно расходы: питание, билеты на Небесный мост — 6 евро с человека
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 49000 руб. с группы до 6 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пр. Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Парки
Мосты
Канатная дорога

Похожие туры из Алматы

Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
53 отзыва
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня
Завтра
20 ноя
21 ноя
12 500 за всё до 3 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Алматы известный и неизведанный
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
6 990 за всё до 6 чел.
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
у театра оперы и балета имени Абая
Сегодня
Завтра
20 ноя
21 ноя
5 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ