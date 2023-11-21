Посетить парк Ала-Арча, пройти по Небесному мосту, прокатиться по канатной дороге и на зиплайне
Приглашаем в захватывающее однодневное путешествие в Кыргызстан! Вы пройдёте над ущельем по подвесному мосту и полюбуетесь Голубиным водопадом.
Погуляете по национальному парку Ала-Арча со знаменитыми тянь-шанскими елями и посетите горнолыжный курорт Чункурчак, где прокатитесь по канатной дороге и на зиплайне. Всё это в комфортном формате мини-группы.
Погуляете по национальному парку Ала-Арча со знаменитыми тянь-шанскими елями и посетите горнолыжный курорт Чункурчак, где прокатитесь по канатной дороге и на зиплайне. Всё это в комфортном формате мини-группы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
05:30 Сбор группы и выезд из Алматы
09:00 Прибытие в пограничное село Кордай, прохождение границы
10:00 Завтрак в Бишкеке
11:30 Небесный мост и Голубиный водопад. Вы пройдёте по подвесному канатному мосту, с которого открываются потрясающие виды на водопад и ущелье.
13:30 Горнолыжный курорт Чункурчак. Здесь вы прокатитесь на зиплайне и по канатной дороге.
16:00 Национальный парк Ала-Арча. Мы погуляем по чудесному парку, наслаждаясь Тянь-Шанскими горами, реками и зелёными долинами
18:00 Выезд в Бишкек
19:00 Ужин
00:00 Прибытие в Алматы
Организационные детали
- Время указано ориентировочное и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспорт, въезд в парк Ала-Арча, билеты на канатную дорогу и зиплайн, фото и видео после поездки
- Дополнительно расходы: питание, билеты на Небесный мост — 6 евро с человека
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 49000 руб. с группы до 6 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пр. Суюнбая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Алматы
Меня зовут Ирина. В моем родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые я или другой гид из нашей команды покажет вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!
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