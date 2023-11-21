Ирина — ваша команда гидов в Алматы

Меня зовут Ирина. В моем родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые я или другой гид из нашей команды покажет вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!

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