6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мутяньюй — прогулка по Великой Китайской стене

Если вы решили покорить Великую Китайскую стену, сделать это стоит именно на участке Мутяньюй. Во-первых, в отличие от участка Бадалин, здесь вам и вашим фотографиям не помешает толпа туристов, ведь Мутяньюй наиболее живописный и малолюдный участок стены, куда можно добраться только на автомобиле. Именно отсюда открывается лучший вид на живописные окрестности — горы с густыми лесами и зеленые холмы, обрамленные десятками сторожевых башен.

На стену и обратно вы сможете добраться на канатной дороге с закрытыми кабинками, либо воспользоваться фуникулером с открытыми сиденьями для подъема, а спуститься с помощью захватывающего аттракциона — стального желоба с одноместными тележками. Я рекомендую второй вариант, потому что на Мутяньюй самый длинный участок скольжения в Китае, к тому же так вы сэкономите время и насладитесь местной природой.

На выбор: чайные традиции Китая на рынке Маляньдао

Следом мы отправимся на один из крупнейших чайных рынков страны — Маляньдао, который представляет из себя целую улицу с небольшими чайными магазинчиками и специализированными многоэтажными торговыми центрами. Здесь вы не только услышите чайную историю Китая, но и сможете приобщиться к традициям чайной церемонии, попробовать разные сорта чая и узнать о свойствах и методах приготовления культового напитка. И, конечно, поговорим о том, какое место чай занимает в китайской культуре и повседневной жизни.

На выбор: жемчужный рынок Хунцяо

Вместо чайного рынка мы можем посетить еще одно колоритное местечко Пекина — рынок жемчуга Хунцяо. Здесь вы узнаете, как Китаю удалось стать «изобретателем» искусственного жемчуга и попробуете отличить его от натурального. Кроме того, на Хунцяо вы найдете не только бесчисленные украшения из жемчуга, но и другие товары — от одежды известных брендов и электроники до детских игрушек и спортивных товаров.