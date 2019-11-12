6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подняться на Мутяньюй, самый труднодоступный участок стены, и познакомиться с традициями Поднебесной

Лиза
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Лиза – ваш гид
Из всех участков Великой Китайской стены именно Мутяньюй позволит вам прочувствовать дух и историю главного символа Поднебесной.

На фуникулере вы подниметесь к древним сторожевым башням, сделаете атмосферные снимки практически безлюдной стены и осмотрите с высоты покрытые лесами горные склоны.

А затем продолжите знакомство с традициями Китая на чайном рынке Маляньдао или жемчужном базаре Хунцяо.
$160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао

Что вас ожидает

Мутяньюй — прогулка по Великой Китайской стене
Если вы решили покорить Великую Китайскую стену, сделать это стоит именно на участке Мутяньюй. Во-первых, в отличие от участка Бадалин, здесь вам и вашим фотографиям не помешает толпа туристов, ведь Мутяньюй наиболее живописный и малолюдный участок стены, куда можно добраться только на автомобиле. Именно отсюда открывается лучший вид на живописные окрестности — горы с густыми лесами и зеленые холмы, обрамленные десятками сторожевых башен.

На стену и обратно вы сможете добраться на канатной дороге с закрытыми кабинками, либо воспользоваться фуникулером с открытыми сиденьями для подъема, а спуститься с помощью захватывающего аттракциона — стального желоба с одноместными тележками. Я рекомендую второй вариант, потому что на Мутяньюй самый длинный участок скольжения в Китае, к тому же так вы сэкономите время и насладитесь местной природой.

На выбор: чайные традиции Китая на рынке Маляньдао
Следом мы отправимся на один из крупнейших чайных рынков страны — Маляньдао, который представляет из себя целую улицу с небольшими чайными магазинчиками и специализированными многоэтажными торговыми центрами. Здесь вы не только услышите чайную историю Китая, но и сможете приобщиться к традициям чайной церемонии, попробовать разные сорта чая и узнать о свойствах и методах приготовления культового напитка. И, конечно, поговорим о том, какое место чай занимает в китайской культуре и повседневной жизни.

На выбор: жемчужный рынок Хунцяо
Вместо чайного рынка мы можем посетить еще одно колоритное местечко Пекина — рынок жемчуга Хунцяо. Здесь вы узнаете, как Китаю удалось стать «изобретателем» искусственного жемчуга и попробуете отличить его от натурального. Кроме того, на Хунцяо вы найдете не только бесчисленные украшения из жемчуга, но и другие товары — от одежды известных брендов и электроники до детских игрушек и спортивных товаров.

Организационные детали

Дополнительные расходы: аренда машины (5 мест) за 10 часов — 800 юаней; подъем на фуникулере в закрытом салоне/в открытой кабине — 120 юаней в обе стороны, автобус-челнок от входа в туристическую зону Мутяньюй + входной билет — 60 юаней (время в пути — 10 минут).

Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лиза
Лиза
Мне 29 лет, знаток-любитель, сама люблю путешествия, и со мной вы посетите самые интересные места. Могу, согласно вашим интересам, специально придумать и составить маршрут, чтобы показать вам удивительный Китай.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
Великолепная экскурсия, всё очень понравилось! Удобная организация, познавательный рассказ. Лиза - чудесный гид!
24 июля 2019
Спасибо за замечательные экскурсии. Организация на высочайшем уровне. Очаровательные и профессиональные гиды: Лиза и Женя. Получили удовольствие.
17 июня 2019
Экскурсия была прекрасно организована. Лиза - замечательный человек, очень внимательная к своим туристам, любящая Китай и умеющая интересно рассказать его историю.
3 июня 2019
Лиза - прекрасный экскурсовод, замечательный рассказчик и знаток китайской культуры и истории. Мы получили огромное удовольствие от общения и кучу полезной информации в придачу!
28 мая 2019
Лиза организовала нам экскурсию на Великую Китайскую стену, а также показала центр Пекина. В аэропорту нас встретил водитель, отвез на Стену, помог купить билеты. После прогулки по Стене, водитель отвез нас в Пекин, где мы встретились с Лизой. Она провела нам пешеходный тур по центру Пекина, рассказала много интересного о культуре и истории Китая. Затем организовала ужин с блюдом "Hot Pot", очень вкусно! Также, она проводила нас на экспресс в аэропорт, а затем прислала много полезной информации для самостоятельного посещения Запретного Города на обратной пересадке. Лиза коммуникабельна и ответственна, хорошо знает русский язык, всегда на связи со своими туристами. Рекомендую!
19 февраля 2019
Идеальное время в Пекине. Благодаря Лизе, я исполнила свою мечту самым лучшим образом. Лиза организовала мне экскурсию на Великую Китайскую стену. Она забрала меня из гостиницы, по пути на экскурсию рассказала ооочень много интересного о современной жизни в Китае, а также исторические факты. Сопровождала меня еще в течение всего моего пребывания в Пекине. Оперативно отвечала на любые мои вопросы. Присылала много дополнительной информации, чтобы мои самостоятельные посещения были интересны. Лиза добрейший и заботливейший человек. С Лизой мое короткое пребывание в Пекине по работе превратилось в настоящее яркое путешествие. Я взяла экскурсию, а взамен познакомилась с другом. Спасибо!

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