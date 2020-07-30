5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Доминирующие архитектурные стили 20 века

Гулять по Межапарку можно как по музею под открытым небом, ведь здесь собраны все архитектурные стили, возникшие в прошлом веке. Дома проектировались ведущими архитекторами города. Вы осмотрите и образцы модерна, и сменившего его после Первой мировой войны функционализма, наследниками которого являются современные постройки. По пути вам встретятся старинные дома, выполненные из дерева и оштукатуренные, а также более современные каменные. Я буду обращать ваше внимание на самые интересные примеры, а дополнением станут рассказы об известных личностях, ставших частью истории Межапарка.

Жизнь замечательных людей

Здесь жил Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, под командованием которого была проведена знаменитая Рижская операция. В качестве своей резиденции лесной парк выбрали известный латышский писатель и политик Виллис Лацис, ученый-микробиолог и государственный деятель Август Кирхинштейн, а также второй президент Латвии. В советское время на одной из улочек Межапарка поселился художник Ото Скулме, из семьи которого вышло немало представителей творческой интеллигенции. Об этих и других известных обитателях Царского леса мы подробно поговорим на экскурсии.