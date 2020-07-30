5 отзывов оставили туристы

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Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей

Прогулка по самому зеленому району Риги

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Там где начинается Межапарк
  • Заказать экскурсию

20 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Valērijs
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
Valērijs – Гид в Риге
Когда Старый город 🏙️ и центр уже освоены, приятным продолжением вашего путешествия может стать прогулка 👣 по одному из самых зеленых и престижных районов Риги — Межапарку.

Расположенный на берегу Кишозера, Царский лес 🌳 интересен не только прекрасной природой, но и богатой историей 📖.

На экскурсии мы поговорим об усадьбах и домах латышских крестьян, об одном из первых в Российской империи городов-садов и небольшой дачной колонии, образованной людьми, сбежавшими от городского шума.
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей

Что вас ожидает

Доминирующие архитектурные стили 20 века
Гулять по Межапарку можно как по музею под открытым небом, ведь здесь собраны все архитектурные стили, возникшие в прошлом веке. Дома проектировались ведущими архитекторами города. Вы осмотрите и образцы модерна, и сменившего его после Первой мировой войны функционализма, наследниками которого являются современные постройки. По пути вам встретятся старинные дома, выполненные из дерева и оштукатуренные, а также более современные каменные. Я буду обращать ваше внимание на самые интересные примеры, а дополнением станут рассказы об известных личностях, ставших частью истории Межапарка.

Жизнь замечательных людей
Здесь жил Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, под командованием которого была проведена знаменитая Рижская операция. В качестве своей резиденции лесной парк выбрали известный латышский писатель и политик Виллис Лацис, ученый-микробиолог и государственный деятель Август Кирхинштейн, а также второй президент Латвии. В советское время на одной из улочек Межапарка поселился художник Ото Скулме, из семьи которого вышло немало представителей творческой интеллигенции. Об этих и других известных обитателях Царского леса мы подробно поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия по Межапарку продлится 1,5-2 часа и закончится рядом с зоопарком, где вы сможете продолжить прогулку самостоятельно.

Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Там где начинается Межапарк.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valērijs
Valērijs
Я рижанин в 3-ем поколении. И люблю свой город. За его красивую и богатую архитектуру, за исторические события которые проносились на протяжение его существования. За людей которые здесь родились и жили. Обо всем этом я хочу рассказывать во время прогулок по городу. И мне очень хочется чтобы моя любовь к городу передалась и Вам.
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5 отзывов оставили туристы

30 июля 2020
Сама рижанка, но не была информирована об этой части Риги. Очень познавательно, гид глубоко эрудированный и информированный человек. Межапарк сам по себе хорош для прогулок и бонусом здесь и информационная состовляющая. Но, думаю, для людей не знающих историю Латвии и значимые для нее имена эскурсия будет скучновата. Я бы предложила разбавить рассказ историями из жизни упоминаемых людей.
4 января 2020
Это экскурсия нам очень понравилась. Валерий краевед, патриот и интересный рассказчик. На трамвае мы доехали до Межапарка. Мы не спеша прогулялись по улочкам, разглядывая дома и слушали истории Это было интересно. Мы уже побывали на нескольких экскурсиях и познакомились с городом. Благодаря этой экскурсии у нас сложилось полное впечатление о городе.
Таня
8 июля 2019
Отличная получилась прогулка! Валерий приятный собеседник и интересный рассказчик, человек, прекрасно разбирающийся в истории и влюбленный в свой город. До МежаПарка прокатились на трамвайчике, слушая истории об архитектуре города, его жителях, культуре и политике. Рекомедую от всей души!
Руслан
1 июля 2019
Необычная экскурсия. Особенно рекомендую прокатиться в межапарк на реплике старинного трамвайчика. Это добавляет экскурсии шарма :). Валерий знает и любит город, хорошо и интересно рассказывает. Место необычное и интересное, очень рекомендую.
3 декабря 2018
К сожалению экскурсия не состоялась из-за моего состояния здоровья. Гид всегда вовремя выходил на связь и все вопросы решал своевременно. При следующем посещении Риги, обязательно побываем на экскурсии Межапарк. Светлана

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