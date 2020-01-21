33 отзыва оставили туристы

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Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда

Чистый воздух, великолепная природа и богатая история — в самой живописной латвийской местности

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии33 отзыва
4.97
Инга
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Инга – Гид в Риге
Уважаемые гости Риги! Приглашаю вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии — Сигулде, познакомиться с его историческими достопримечательностями 🏛️ и насладиться живописными видами, располагающими к атмосферному отдыху.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда

Программа

Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот уютный маленький городок, ставший одним из любимых мест отдыха рижан и гостей столицы.

Вашему вниманию старый (замок меченосцев начала 13 века) и новый (замок Кропоткиных) сигулдские замки, замок епископа в Турайде; пещера Гутманя, с которой связано несколько интересных легенд, и великолепная природа, благодаря которой эти места когда-то были названы «Видземской Швейцарией».

Кроме того, вы увидите деревянную церковь 18 века и могилу красивой девушки Майи-Турайдской Розы, к которой и по сей день молодожены приносят цветы…

Организационные детали

  • В указанную стоимость включены услуги гида (группа 1-6 чел).
  • Отдельно оплачиваются транспортные расходы, билеты в музеи (около 10 евро/1 взрослый.). Возможна экскурсия на моем автомобиле (максимум 4 человека), на автобусе или минивэне.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
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33 отзыва оставили туристы

21 января 2020
Экскурсия была Великолепна. Мы окунулись с Ингой в другую эпоху. Увидели очень красивые места. Услышали много легенд, историй.... Инга удивительный и внимательный человек, рассказчик. Спасибо ей большое за Прекрасно проведенное время, за новую, интересную и полезную информацию!!!
2 июля 2019
Как экскурсовод Инга отличный выбор, очень приятная и знающая своё дело. Но порекомендовала я бы именно этот маршрут, скорее нет, особо смотреть нечего. Просто как время препровождение, если вы на долго приехали возможно, но не более того.
10 июня 2019
Прекрасная экскурсия и Инга, как экскурсовод. Совсем другая Латвия, в сравнении с Ригой, стоит увидеть и насладиться историей, легендами и видами!
21 апреля 2019
Нам с женой очень понравилась экскурсия и наш гид Инга! Инга не только прекрасный рассказчик, но и удивительный человек, с момента заказа нами экскурсии вышла на связь и консультировала по абсолютно любому вопросу. Маршрут экскурсии очень интересный, всем туристам очень рекомендуем!
13 апреля 2019
Нам очень понравилось. Спасибо большое😊
3 марта 2019
Замечательная экскурсия. Инга очень приятный, тактичный и интересный гид. Очень рада, что выбрали эту экскурсию с Ингой. Всем очень понравилось.
21 октября 2018
Спасибо большое Инге! Экскурсия была супер!
17 октября 2018
Спасибо большое Инге, мы остались очень довольны и экскурсией и Инга как человек очень приятный и позитивный! все было увлекающе, прекрасные места, изумительно красивая природа и замки оставили неизгладимое впечатление ! Инга учитывала все наши пожелания и с большим удовольствием рекомендовали бы ее как лучшего гида, спасибо еще раз !
24 сентября 2018
Огромное спасибо Инге за отличную экскурсию! Инга прекрасный экскурсовод! Рекомендую всем)
8 августа 2018
Экскурсия очень понравилась! Приятна была как созданная Ингой теплая, благожелательная атмосфера, так и любовь к родной стране, ее истории и людям. Это был первый день нашего пребывания в Риге, и благодаря рассказанному Ингой нам было интереснее и понятнее все то, что мы посещали и видели в последующие дни. От души рекомендую!
Ещё 23 отзыва

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