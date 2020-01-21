33 отзыва оставили туристы

Программа

Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот уютный маленький городок, ставший одним из любимых мест отдыха рижан и гостей столицы.

Вашему вниманию старый (замок меченосцев начала 13 века) и новый (замок Кропоткиных) сигулдские замки, замок епископа в Турайде; пещера Гутманя, с которой связано несколько интересных легенд, и великолепная природа, благодаря которой эти места когда-то были названы «Видземской Швейцарией».

Кроме того, вы увидите деревянную церковь 18 века и могилу красивой девушки Майи-Турайдской Розы, к которой и по сей день молодожены приносят цветы…